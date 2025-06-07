Рецензия на фильм «Смертельная миссия» / Slingshot

5 июня в кинотеатрах стартовал прокат научно-фантастического психологического триллера «Смертельная миссия» со звездным актерским составом в лице Кейси Аффлека, Лоуренса Фишберна и Томера Капона в главных ролях. Чего ждать от очередного космического путешествия — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: хороший актерский состав; несколько неплохих напряженных сцен; попытка запутать зрителя в финале; Минусы: сплошь хилое, уставшее кино, которое вгоняет в скуку; лента толком не реализуется ни в жанре мелодрамы, ни психологического триллера, ни тем более научной фантастики; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Смертельная миссия» / Slingshot

Жанр научно-фантастический психологический триллер

режиссёр Микаэль Хофстрем

В ролях Кейси Аффлек, Лоуренс Фишберн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Марк Эбулуэ

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Экипаж космического корабля «Одиссей-1» в лице астронавта Джона, эксперта по аэронавтике Нэша и капитана Фрэнкса направляется к крупнейшему спутнику Сатурна — Титану. Каждые 90 дней они просыпаются после гибернации, которая может вызвать определенные побочные эффекты, чтобы проверить, все ли проходит по плану, исправны ли бортовые системы и тому подобное. После очередного пробуждения Джон становится свидетелем повреждения корабля, вызванного, вероятно, столкновением с каким-то внешним объектом, впрочем, система не распознает угрозу для продолжения миссии.

С течением времени атмосфера на звездолете ухудшается: Нэша охватывает паранойя в виде навязчивой мысли «мы все умрем», а Джону все время мерещится присутствие возлюбленной Зои, с которой у него были непростые отношения до полета. Постепенно ситуация начинает выходить из-под контроля, и астронавтам становится все труднее разобрать, что есть настоящая реальность, а что — плод их болезненного воображения.

Сразу оговоримся — если кто-то ожидал увлекательной научной фантастики о космическом путешествии, пусть даже по своим амбициям и масштабам весьма далекой от Кубрика или Нолана, тогда просмотр лучше не начинать. Ведь космический сеттинг здесь — не более чем фон для очень скромного, камерного психологического триллера, который изначально неуклюже прикидывается самой настоящей мелодрамой. Да и в заявленных, далеких от фантастики жанровых направлениях «Смертельная миссия» выглядит по меньшей мере неубедительно.

В какой-то момент просмотра вовсе не трудно забыть, что события происходят именно в космосе — настолько создателям безразлична собственно фантастическая составляющая. Основная сюжетная ветка постоянно прерывается флешбеками в виде снов/воспоминаний персонажа Аффлека о Зои, то есть мелодраматической аркой. Чтобы зритель не путался и все-таки мог различать события в космосе и на Земле (что точно не является комплиментом фильму), для земных сцен Аффлеку пришлось то ли отрастить, то ли приклеить нелепые усы.

Да Бог с ними, с усами — достаточно вспомнить, какие пышные были у Генри Кавилла в «Миссии невыполнимой: Последствия» (2018), а вот то, что любовная линия не вызывает никакого отклика, а скорее раздражает, вот это уже проблема.

На эмоциональном уровне зарождение и вялое развитие отношений Джона и Зои трогает не больше, чем реклама йогурта, поэтому систематические бредни главного героя только лишний раз отвлекают от главного.

Но и на борту «Одиссея-1» во всех смыслах не все в порядке. Пока у бесконечно уставшего от постоянных гибернаций Джона понемногу едет крыша, персонаж Томера Капона, наиболее известного рядовому зрителю по роли Французика в хитовых «Пацанах», вообще не видит берегов и включает паникёра на максимальных оборотах. В противовес этим двум удивительную стойкость и самоконтроль проявляет непоколебимый Лоуренс Фишберн, выступающий сугубо на опыте. Оно и неудивительно — этому парню явно не привыкать к космическим путешествиям после приключений в «Сквозь горизонт» (1997) и «Пассажирах» (2016).

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Причем с последним «Смертельную миссию» роднит не только Фишберн или поврежденный звездолет, но и одиночество на фоне равнодушного космоса, постигшее персонажа Криса Пратта, плюс очевидный мелодраматизм. Есть кое-что общее у новинки и с нашумевшей «Луной 2112» (2009) — как минимум сценарист Натан Паркер, который на этот раз, правда, сработал далеко не на 5 баллов.

То же самое можно сказать и о шведском постановщике Микаэле Хофстреме. 20 лет назад он дебютировал в Голливуде с триллером «Цена измены» с Клайвом Оуэном и Дженнифер Энистон, а затем выдал крепкие жанровые образцы «1408» (2007) по одноименному рассказу Стивена Кинга и «План побега» (2013), где на съемочной площадке встретились две легенды боевиков Сталлоне и Шварценеггер.

«Смертельная миссия» точно не станет знаковым проектом в карьере режиссера.

Есть в фильме точечные попытки как-то оживить вялое действо, в частности с помощью бойких песенок или нескольких напряженных сцен. В одной из них на экране появится натуральный боди-хоррор в духе скандальной «Субстанции» (2024), хотя эпизод скоротечен и должного эффекта не производит. В другой, когда Кейси пытается достучаться до Земли с очередным «Хьюстон, у нас проблема», вспоминаешь, что в «Интерстелларе» (2014) он находился по ту сторону экрана.

А еще здесь, в конце концов, есть попытка поиграть с нами в ложные ожидания, которые проявляются в кульминационном акте. Однако в целом это не спасает бесконечно уставшее, как глаза Кейси Аффлека, кино от одолевающей зрителя скуки.

«Смертельной миссии» до чего-то захватывающего, именно научно-фантастического, почти так же далеко, как расстояние от Земли до Сатурна. Но и в плоскости психологического триллера с элементами мелодрамы кино не блещет — рядом с многострадальным Джоном-Аффлеком, потерпающим от гибернации, не грех впасть в спячку и зрителю.