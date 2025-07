Рецензия на фильм «Жизнь Чака» / The Life of Chuck

17 июля в кинотеатрах начался показ фантастической драмы «Жизнь Чака», сюжет которой основан на одноименной повести Стивена Кинга. Она входит в изданный в 2020 году (а в Украине — годом позже издательством «КСД») сборник «Если кровь течет». Мы уже писали рецензию на киноадаптацию другого произведения из этого же сборника «Телефон мистера Харригана» (2022), а сегодня предлагаем выяснить, какой же получилась экранизация второй из четырех тамошних новелл.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Плюсы: захватывающая интрига в первом акте; удивительный танец Тома Хиддлстона и Аннализы Бассо во втором; детский танец также вызывает искренний отклик — в третьем (вообще дети здесь — большие молодцы); Минусы: несколько наивные философские месседжи, которые лежат на поверхности; в фильме слишком много вялости, скуки и повествовательной несбалансированности (третий акт самый слабый), особенно как для «удивительного жизнеутверждающего шедевра»; мало Тома Хиддлстона; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Жизнь Чака» / The Life of Chuck

Жанр фантастика, драма

режиссёр Майк Флэнаган

В ролях Том Хиддлстон, Джейкоб Трамбле, Чиветел Эджиофор, Аннализа Бассо, Карен Гиллан, Миа Сара, Марк Хэмилл, Мэттью Лиллард, Дэвид Дастмалчян, Ник Офферман (рассказчик)

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Весь мир стремительно катится в пропасть. Повсеместные стихийные бедствия уже изрядно повредили планету. Интернет не работает (что мы будем делать без порносайтов, черт возьми?). Телевидение стало лишь добрым воспоминанием о прошлом. Скоро в дверь постучится его величество блекаут. Такое неутешительное начало мигом напоминает об «Иллюзии безопасности» (2023) — тревожном апокалиптическом триллере, сюжет которого основан на одноименном романе Румаана Алама, опубликованном, как и сборник Кинга, в 2020-м. Но эта история не о том.

Однажды школьный учитель, словно Нео в глазах вредного Агента Смита, мистер Андерсон, возвращался с работы домой, пока в той части города еще существовала дорога. Вдруг его взгляд наткнулся на странный рекламный щит с изображением ничем не примечательного офисного работника средних лет. На нем красовалась надпись «Чарльз Кранц: 39 замечательных лет! Спасибо, Чак!».

Позже, на фоне неустанно угасающего мира, Андерсон, да и все остальные горожане, замечают упоминание о таинственном мужчине буквально повсюду. Благодарность Чаку звучит по радио, неработающему телевидению, на аккуратно прикрученных к столбам уличных фонарей рекламках и даже самолет оставляет после себя соответствующую надпись в небе. Так кто же он, блин, такой, этот Чарльз Кранц?

Известный хоррормейкер Майк Флэнаган уже не впервые обращается к кинговской прозе — до этого он ставил «Игру Джеральда» (2017) и «Доктор Сон» (2019), а в планах у кинодела значится сериальная адаптация «Кэрри» для Amazon. Нынче Флэнагану предстояло отойти от всего зловещего и пугающего так же, как это минимизировал в повести и сам «король ужасов», творчество которого славится не ужасами едиными.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Один из официальных постеров, на изображении которого легко угадывается аллюзия на «Форреста Гампа», обещал нам «незабываемый опыт», «настоящее чудо и шедевр», «эмоциональную эпопею», «лучшую экранизацию Стивена Кинга» (где-то на этом моменте дружно смутились «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля») и, внимание, «один из самых прекрасных фильмов, когда-либо снятых». Ну ничего себе! Но во всех этих громких цитатах восторженных обозревателей не бог весть каких СМИ больше чистого маркетинга, чем сути. Если не сказать, что делают они ленте медвежью услугу — взглянув на такие безгранично хвалебные отзывы, нет-нет да и начнешь надеяться на кинематографическое чудо. Но оно не происходит.

Флэнаган переносит новеллу на экран почти буквально, едва ли не дословно (а в некоторых сценах дословно), что в принципе делает просмотр малополезным для тех, кто знаком с первоисточником.

«Жизнь Чака» позиционируется как кино жизнеутверждающее, насыщенное выразительным философским подтекстом. Зрители любят такие истории, о чем свидетельствуют и высокие рейтинги на известных кинопорталах, и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. От них есть своя практическая польза сейчас, в моменте, а вот художественной ценности — немного. Потому что содержание, сама суть здесь очевидна, а философия, как оказалось, не настолько глубока. И запаковано все в неуместно усложненное повествование.

Лучше всего заложенные смыслы растолкует местный слоган размером с твит «каждая жизнь — это удивительная вселенная», или же слова «I contain multitudes» из упоминаемого напрямую стихотворения Уолта Уитмена Song of Myself. Разве что можно добавить, что каждое мгновение значимо, а каждая смерть — не меньше чем конец света.

Впрочем, как для эмоциональной жизнеутверждающей истории, способной сильно встряхнуть или эмоционально зарядить зрителя, в «Жизни Чака» на удивление мало жизни и эмоций. По ритму это скорее медленный вальс, чем зажигательная самба, присутствие которой — преступно спорадическое.

В основном это разговорное кино, с повсеместным закадровым голосом, а это не очень хороший знак. Да, гуманистические пассажи о ценности человеческой жизни, каждая из которых составляет отдельную вселенную, сегодня важны, как никогда. Но в то же время, на фоне подкрепленных «глубокой озабоченностью» мира реалий, когда смерть стала чем-то настолько обыденным и привычным, что аж волосы дыбом встают, рассказанное в фильме звучит фальшиво и несколько наивно.

С другой стороны, если после сеанса вы стали хотя бы чуточку счастливее, в отличие от сварливого автора этих строк, любые упреки в сторону кино смело игнорируйте. Наслаждайтесь моментом. Потому что именно это имеет значение. Собственно, об этом также говорится в картине.

Структурно повествование состоит из трех актов и вторит оригиналу, начиная с третьего и заканчивая первым. В начале оно хорошо интригует, ведь, как и растерянные персонажи, не знакомый с новеллой зритель понятия не имеет, что это за Чарльз Кранц такой и почему его улыбающееся лицо стало навязчивым спамом, транслируемым из каждого утюга.

Второй акт — самый лучший, ведь здесь во всей своей красе появляется Том Хиддлстон, но главное — чувствуются те незабываемые эмоции, ради которых мы и смотрим кино, читаем книги, посещаем театр, слушаем музыку, танцуем и так далее. Те яркие впечатления, наполняющие жизнь смыслом.

Не в последнюю очередь эмоциональный всплеск происходит из-за резкой смены тональности, когда апокалиптическая обреченность со сплошь скорбными лицами уступает место солнечной жизнерадостности и даже комедийности. А вишенкой на торте станет великолепный танец в исполнении Хиддлстона и Аннализы Бассо под барабанное соло Тейлор Гордон, также известной как The Pocket Queen. Если и есть причина смотреть кино, то вот она.

Финальный акт, он же первый, выглядит бледно, особенно на фоне предшественника. Детский танец симпатичный, Марк Хэммил очень забавный в роли доброго дедушки, любящего математику и прикладываться к бутылке, однако этого недостаточно, чтобы считать просмотр ну хотя бы «незабываемым опытом». Основная интрига, опять же, будет таковой, если вы не читали произведение.

Вероятно, кому-то имеющихся сентиментальности и философичности вполне хватит, чтобы уютно провести 100 с лишним минут у экрана. Наверняка лента придется по душе многим, кто не знаком с новеллой. А вот зрителю более прагматичному «Жизнь Чака» рискует показаться, позволю себе процитировать коллегу из The Guardian, — «несвязным фильмом, который так и не поднимается выше философии подписей в Instagram».

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.