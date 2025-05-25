Рецензия на фильм «Лило и Стич» / Lilo & Stitch

Истории о семье редко звучат так искренне, как в «Лило и Стич». Когда Disney анонсировал лайв-экшен римейк культового мультфильма 2002 года, скепсиса было больше, чем ожиданий — особенно после бесцветных и механических адаптаций типа «Русалочки» или «Короля Льва». Но случилось то, на что мало кто рассчитывал: новый «Лило и Стич» не только уцелел, но и стал лучшим римейком Disney за последние годы — без лишнего пафоса, но с огромным сердцем.

Плюсы: Майя Кеалоха и Сидней Агудонг — душа фильма; атмосфера Гавайев и визуальная стилистика; саундтрек, сочетающий Элвиса, гавайские мотивы и новые песни; классный визуально и сценарно Стич; правильные посылы, и основная идея фильма Минусы: лишние сюжетные линии, размывающие основную идею; местами фильм выглядит ускоренным и слишком осторожным; иногда плохая графика бросается в глаза; некоторая банальность сценария (но нового здесь особо не придумаешь). 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Лило и Стич» / Lilo & Stitch

Жанр фантастика, приключения, семейный, …

Руководитель проекта Дин Флейшер Кэмп

В ролях Сидни Агудонг, Майа Килоха, Зак Галифианакис, и др.

Премьера 22 мая, 2025 года, кинотеатры

Режиссер Дин Флейшер Кэмп, который в 21 году подарил миру инди-жемчужину «Marcel the Shell with Shoes On», снова подтвердил, что умеет рассказывать камерные истории с большим эмоциональным масштабом. Он не стал переосмысливать сюжет — к счастью. История до сих пор простая, почти детская по форме, но очень взрослая по содержанию.

Маленькая Лило живет с сестрой Нани после смерти родителей, пытается адаптироваться к миру, который ее не понимает. Однажды та забирает из приюта странное создание, которое она считает собакой. Стич, конечно, не собака, а сумасшедший генетический эксперимент, которому убегать и крушить мир гораздо легче, чем быть частью семьи. Но именно в этом и начинается самое важное — превращение.

Режиссер оставил все главное: Гавайи, теплую палитру, смесь смешного и грустного, — и вложил в фильм ту же мысль, которая сделала оригинал хитом: семья — это не только те, кто рядом по крови, а те, кто остается рядом несмотря ни на что.

В этом фильме понятие семьи проходит через каждый диалог, каждую сцену. И хотя финал несколько изменен (Нани передает опеку над Лило бабушке ТуТу, чтобы поехать на учебу — противоречивое, но логичное решение), основная идея остается: даже когда семья разлетается, она не исчезает.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Майя Кеалоха в роли Лило — настоящая находка. Она абсолютно убедительна в своем упрямстве, странности и глубинном одиночестве, которое прорывается сквозь детскую браваду. Сидней Агудонг, которая играет Нани, также справляется со сложной ролью — быть молодой девушкой, вынужденной стать мамой, другом и старшей сестрой одновременно.

Ее внутреннее истощение видно в каждом кадре, но любовь к Лило пробивается сквозь усталость, как свет через жалюзи. И вдобавок — Зак Галифианакис в роли Джумбы, сумасшедшего ученого, который приносит с собой необходимую дозу эксцентричности.

Визуально фильм выглядит прилично. CGI-Стич местами немного пугает своим дизайном, но со временем к нему привыкаешь — и, что главное, он сохраняет свою сумасшедшую харизму. Гавайи показаны с любовью, как и полагается: пейзажи пылают цветом, камера скользит мягко, музыка сочетает оригинальные песни Элвиса Пресли с новыми композициями, и все это вместе звучит так, как будто ты вернулся в дом, где когда-то был счастлив.

Не все идеально. Изменения в сюжете местами кажутся лишними, а некоторые персонажи, в частности капитан Ганту, вообще исчезли — и это странное решение. Но в отличие от большинства римейков, здесь эти изменения не ощущаются предательством — скорее адаптацией. Это как старая сказка, которую мама рассказывает по-новому, чтобы ее услышали новые дети.

Disney давно потеряли хватку на свои лайв-экшены: чтоБелоснежка «Белоснежка»что«Русалочка» — все либо ужасно по качеству, либо стерильно. Но «Лило и Стич» — исключение. В нем нет гениальности, но есть честность. Он не пытается быть глубже, чем есть. Он просто хочет напомнить: иногда надо принять даже то, что упало с неба и крушит мебель — потому что, возможно, именно это сделает тебя счастливым.

В общем более искренней истории за последнее время не было на экранах. Она принесет зрителю и искренний смех и не менее искренние слезы, но как итог — в конце на душе будет тепло, и приятно.