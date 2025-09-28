Рецензия на сериал "Дом Гиннессов" / House of Guinness

25 сентября на платформе Netflix вышел очередной мини-сериал — ирландская историческая драма «Дом Гиннесов». В центре повествования находится известная семья, что, как нетрудно догадаться, стоит за легендарной пивоварней Guinness, подарившей этому миру одноименный стаут. Создателем шоу выступил автор «Острых козырьков» (2013—2022) Стивен Найт, что перед просмотром настраивало на обнадеживающие мысли. Заслуживает ли проект того, чтобы, может даже под кружечку пенного, прикипеть к экрану — мчимся поделиться в обзоре ниже.

Плюсы: в меру увлекательная, хотя и не слишком правдивая история всемирно известных пивоваров; неплохие актерские выступления; хорошее исполнение на техническом уровне; Минусы: в начале сериал заходит тяжеловато; присутствие скучных и необязательных арок; шоу может разочаровать тех, кто хочет большей достоверности относительно реальных фактов; 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Дом Гиннеса» / House of Guinness

Жанр историческая драма

Шоуранер Стивен Найт

В ролях Луис Партридж, Энтони Бойл, Эмили Фейрн, Фионн О’Шиа, Дэвид Уилмот, Джеймс Нортон, Джек Глисон, Ниам Маккормак, Симас О’Гара, Дервла Кирван, Майкл Макельгаттон, Даниэль Галлиган, Хильда Фей, Кассиан Билтон

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Дублин, 1868 год. Умирает состоятельный пивной магнат и уважаемый политик сэр Бенджамин Ли Гиннес. Его четверо детей — амбициозный Артур, ответственный Эдвард, добродушная Энн Ли и пьяница Бенджамин — теперь должны объединиться перед угрозой новых вызовов. Среди них — обозначенная в завещании последняя воля отца, которая, кажется, не устраивает ни одного из потомков.

Наряду с этим семье угрожают враждебно настроенные фении (члены Ирландского республиканского братства, стремившиеся к независимости Ирландии) во главе с радикалом Патриком Кокрейном и его сестрой Эллен, привыкшей полагаться на ум, а не на силу. Эта новая страница пивоварни Guinness — не только о трудных решениях, которых требует семейный бизнес, но и о человеческих слабостях, параде лицемерия, обреченной любви, подковерных интригах, коварных заговорах, словом, о взлетах и падениях всех причастных.

В 2021 году сэр Ридли Скотт выпустил биографическую драму «Дом Гуччи», посвященную представителям всемирно известного модного дома и трагическим страстям, которые бушевали вокруг итальянской династии. Теперь вот очередь дошла до известных на весь мир пивоваров, и пусть львиная доля показанного — чистый вымысел, о чем предупреждает соответствующий титр в начале каждого эпизода, внутри семьи по крайней мере экранных Гиннесов и возле нее также было горячо.

В начале шоу воспринимается довольно тяжело — нужно определенное время, чтобы привыкнуть к стилю повествования Стивена Найта и проникнуться многочисленными драмами и интригами на первый взгляд не стоящих наших эмоций персонажей.

Несмотря на то, что Найт сдабривает роскошный исторический сеттинг модным современным саундтреком, создавая аудиовизуальный контрапункт и этим будто обещая, что будет весело, история раскручивается довольно долго. Среди песенок особенно запоминается зажигательная Starburster от ирландских пост-панков Fontaines DC, которая звучала и в «Земле гангстеров». В «Доме Гиннесов» даже есть аналог персонажа Тома Харди — на этот раз решать «неудобные» вопросы неприлично богатой семьи было доверено Джеймсу Нортону. И он отлично смотрится в своей роли.

На ранних этапах сериал производит впечатление, если мы уже говорим о пиве, не насыщенного выразительным фирменным вкусом ирландского стаута, а массмаркетового столового лагера без особого вкуса, где внимание привлекает разве что яркая этикетка на бутылке. Однако со временем драматургия приобретает мощь, история выравнивается, ставки повышаются, а страсти кипят в промышленных масштабах. Сериал затягивает.

Вопросы возникают к правдивости показанного, хотя не стоит забывать, что это все-таки художественное произведение, где подобные вольности допустимы.

Например, вызывает сомнения гомосекусальная ориентация старшего сына Артура Гиннеса, которой нет никаких подтверждений (ох уж этот типичный Netflix). Недаром шоу было раскритиковано правнучкой сэра Бенджамина Гиннеса в пятом поколении Молли Гиннес, которая, согласно материалу The Times, жаловалась на то, что показанное абсолютно не соответствует действительности, в частности, что Эдварда и Артура выставили дураками.

Соответствие экранных образов реальным оставим на усмотрение историкам, но в том, что «Дом Гиннесов» — стоящее шоу, практически не возникает сомнений. Очевидно таковым оно будет в том случае, если вам интереснее интриги в духе хитовых «Наследников» (2018—2023), чем, например, выяснение того, почему официальным логотипом Guinness является арфа.

Да, определенные сюжетные ветки здесь менее интересны, чем другие (Джек Глисон из «Игры престолов» и нью-йоркская арка не кажутся такими уж необходимыми), моментами сериал киснет в скуке, но в целом о проведенном у экрана времени жалеть не приходится. Начиная с четвертого эпизода создателям удается перманентно держать внимание, и делают они это вплоть до захватывающего своим напряжением финала. Все хорошо у «Дома Гиннесов» и на уровне антуража, костюмов, декораций, колоритных ирландских мелодий, настраивающих на определенное настроение.

В целом у Стивена Найта получилось добротно, стильно, в меру увлекательно. Если интересуетесь пенным напитком — советуем почитать нашу статью об украинском крафтовом пиве. Если увлекаетесь сериалами — «Дом Гиннесов» способен скрасить несколько осенних вечеров. А для максимально приятного досуга эти два направления не грех и совместить.