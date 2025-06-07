Рецензия на сериал «МобЛенд» / MobLand

В первый день лета на платформе Paramount+ вышла последняя серия криминальной драмы «МобЛенд» (в интернетах также гуляет название «Земля гангстеров») с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в главных ролях. Изначально этот проект задумывался как спиноф-приквел к сериалу «Рэй Донован», который насчитывает 7 сезонов и транслировался на Showtime с 2013 по 2020 годы. Однако впоследствии идея переросла в самостоятельную историю, никак не связанную с указанным шоу. Что там снова за крутые разборки возникли в мрачном Лондоне и насколько интересно за ними наблюдать — приглашаем выяснить в нашем обзоре.

Плюсы: замечательный актерский состав, который к тому же выкладывается перед камерой; в целом хорошо скроенная криминальная история — в своем жанре шоу реализуется на 100 процентов; продуманные на первый взгляд мелкие нюансы, такие как саундтрек, костюмы, едва заметные проявления своеобразного юмора и тому подобное; Минусы: сериал долго запрягает — экспозиционные первые два эпизода от Гая Ричи заходят тяжеловато; женские персонажи и их арки, за исключением героини Хелен Миррен, скорее отвлекают от самого интересного, чем играют какую-то важную роль; финал предсказуем и во многом разочаровывает; 8 /10 Оценка

ITC.ua

«МобЛенд» / MobLand

Жанр криминальная драма, боевик

Режиссеры Гай Ричи, Энтони Бирн, Дэниел Сыркин, Лоуренс Хоф

В ролях Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Патрик Консидайн, Дэниел Беттс, Мандип Диллон, Джоанна Фроггатт, Лара Пулвер, Энсон Бун, Жасмин Джобсон

Премьера Paramount+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Ирландский криминальный клан Харриганов, во главе с жестоким главой семьи Конрадом Харриганом, находится на грани войны с южнолондонским преступным синдикатом Стивенсонов после того, как тамошний босс Ричи Стивенсон теряет сына. Исправить шаткое положение пытается фиксер Гарри Де Соуза. Верой и правдой он служит Харриганам уже много лет и является лучшим другом сына Конрада — Кевина. На фоне неизбежного конфликта разворачиваются и личные драмы действующих лиц, погрязших во лжи, предательстве, разочарованиях и постоянных распрях.

Уже на не лишенных стиля вступительных титрах звучит озорная Starburster от ирландских пост-панков Fontaines DC: кажется, будто этот трек преследует Тома Харди, ведь он звучал и в трейлере еще не выветрившегося из памяти «Опустошения». Дальше — больше, как минимум в музыкальном плане. На начальных этапах в сюжете будет фигурировать ночной клуб, где играет исключительно The Prodigy — в первом эпизоде звучит зажигательная Firestarter, во втором — не менее мощная Breathe.

А вот что касается содержания двух дебютных эпизодов, то здесь все выглядит не так гладко и по-гайричивски весело. Да, их постановкой занимался именно Гай Ричи (который буквально накануне «порадовал» нас своим «Источником вечной молодости»), ибо как же обойтись без Гая Ричи, когда речь идет о криминальных разборках в Лондоне. Из-за обилия персонажей, сюжетных линий и длительных диалогов становится не так уж просто распознать стержневую арку, связанную с героем Тома Харди. И поначалу, что называется, трудно «въехать», втянуться в эту историю.

К сожалению или к счастью, Ричи ограничивается режиссурой лишь первых двух эпизодов, а вот начиная с третьего оторваться от экрана практически невозможно.

Напряжение постепенно нарастает, звездные и менее известные актеры действительно выкладываются, а господин Харди не выглядел столь органичным и одновременно уставшим под грузом обстоятельств, пожалуй, со времен «Лока» (2013). С каждым последующим эпизодом Starburster снова и снова становится предвестником того, что сейчас наконец покажут что-то интересное, погрузят во что-то такое, что будет более-менее увлекательным по крайней мере ближайшие 40-45 минут. До конца сезона эта песня рискует полюбиться именно сейчас, в моменте.

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В целом же дело не в том, что «МобЛенд» предлагает какой-то принципиально иной взгляд на гангстерское кино — вовсе нет. Наоборот, варварские законы этого мрачного мира остаются неизменными, потому что сказать, что на экране прольется чья-то кровь — это ничего не сказать. Секрет успеха шоу довольно банален: в нем все сделано на совесть. Начиная с крепкого сценария (от сценаристов прошлогодних «Дня Шакала» и «Агентства» — Ронана Беннетта и Джеза Баттерворта соответственно), причем без привязки к современным трендам или повесткам, и заканчивая костюмами или вышеупомянутым саундтреком.

Как обычно принято в историях подобного рода, женские персонажи и их арки заметно слабее мужских; исключение составляет разве что самая настоящая стерва Мейв в блестящем исполнении Хелен Миррен. Что сюжетные линии жены и дочери главного героя, что жены Кевина Харригана, что внебрачной дочери Конрада Серафины — все они не вызывают должного отклика, а порой кажутся откровенно лишними и раздражающими. Даже вся из себя авторитетная Кэт Маккалистер, роль которой досталась Джанет Мактир, выступает эпизодически, впрочем, этот персонаж — явный прицел на следующий сезон, если, конечно, он будет.

Наряду с фантастическими Харди и Миррен великолепно проявляет себя Пирс Броснан; кажется, бывшему агенту 007 достаточно играть круговой мышцей левого глаза, чтобы быть убедительным в образе харизматичного, но безжалостного мерзавца на пенсии.

«Вот это семейка!» — в какой-то момент может подумать зритель и будет прав на все 100 процентов. В перерывах между увлекательными метаниями Гарри Де Соузы и, куда же без него, систематическим чаепитием мы станем свидетелями интриг и манипуляций, постоянных распрей и катастрофических последствий действий, продиктованных низменными мотивами, свидетельствующими о разрушительной человеческой натуре. Особенно это касается мерзкой Мейв Харриган, которая даже на похоронах чувствует себя, как рыба в воде. Местный полицейский, несмотря на свою криминально мощную фамилию Фиск, ожидаемо бессилен в борьбе с лондонскими бандами.

Когда ставки становятся максимально высокими, логично повышается и зрительская требовательность к кульминации. Девятый, предпоследний эпизод кажется натуральным затишьем перед бурей, однако бури так и не происходит. Несмотря на несколько взрывов (один из которых напоминает соответствующую сцену с Джокером Хита Леджера), десятая серия выглядит максимально предсказуемой, что немного разочаровывает, но вместе с тем наблюдать за событиями на экране все равно интересно. Не добавляет поводов для радости и несколько высосанный из пальца твист в последние минуты — тут сразу на ум приходит финал «Сверхъестественного» (2005—2020) с тем нелепым металлическим шипом.

«МобЛенд» — шоу со своими победами и неудачными моментами, но побед все-таки значительно, значительно больше. В сериальном пруду нынешнего сезона это безусловно одна из самых крупных рыбин, не при заядлом рыбаке Конраде Харригане будет сказано.