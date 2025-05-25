Рецензия на фильм «Фонтан молодости» / Fountain of Youth

23 мая на сервисе Apple TV+ вышел приключенческий экшен «Фонтан молодости» со звездным актерским составом — Джоном Красински, Натали Портман, Доналом Глисоном и Эйсой Гонсалес в кадре. В режиссерское кресло устроился Гай Ричи, который в последнее время демонстрирует феноменальную производительность — это уже седьмая за шесть лет лента британца, а еще он успел поработать над сериалами «Джентльмены» (2024) и «МобЛенд» (2025). «Фонтан молодости» позиционируется режиссером как «кино в духе Индианы Джонса», только события перенесены в современность. Что предлагает зрителю эта стриминговая новинка — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: звездный актерский состав; сцена с затонувшим лайнером «Лузитания»; широкая география и красивые пейзажи; оживление в финальном акте; Минусы: абсолютно безыдейное, вторичное, шаблонное, предсказуемое, вялое, тягостное, скучное кино; неинтересные блеклые персонажи; провальная приключенческая составляющая; 5 /10 Оценка

ITC.ua

«Фонтан молодости» / Fountain of Youth

Жанр приключенческий экшн

режиссёр Гай Ричи

В ролях Джон Красински, Натали Портман, Донал Глисон, Эйса Гонсалес, Лаз Алонсо, Кармен Иджого, Стэнли Туччи, Ариан Моаед

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Искатель приключений и древних артефактов, да и просто заядлый авантюрист Люк Пардью вознамерился разыскать мифический Фонтан молодости. Точнее, на это его натолкнул денежный мешок, смертельно больной Овен Карвер, который не оставляет надежд продлить стремительно затухающую жизнь. За помощью Люк обращается к своей сестре Шарлотте, которая давно покинула индианоджонство и погрузилась в водоворот обыденности — скучная работа в лондонской галерее, развод, воспитание сына. Но женщина не выказывает большого желания возвращаться в прошлую жизнь.

Между тем Люка и его команду преследует таинственная красотка Эсме, которая изо всех сил пытается помешать обнаружению местонахождения легендарного источника, а также презентабельный агент Интерпола Джамаль Аббас. Еще и тайские головорезы вмешиваются в дело, ведь у их босса Люк украл ценную вещь. Пристегните ремни безопасности, приключение начинается!

Хотя, на самом деле, ничего пристегивать не надо — давненько уже не было настолько безыдейного, хилого, скучного и беспомощного приключенческого кино. Во время просмотра складывается стойкое впечатление, что какая-то злая сила высосала из Гая Ричи всю творческую энергию, и вот в таком обессиленном состоянии он приступил к работе над фильмом. И как тут не вспомнить о факторе запредельной активности режиссера в последние годы, который явно сыграл свою роль — когда выдаешь впечатляющее количество, непременно будет страдать качество.

Казалось бы, что у «Фонтана молодости» были все предпосылки для успеха.

Известный постановщик с достаточным количеством полюбившихся зрителям и даже культовых лент за плечами. Опытный сценарист Джеймс Вандербильт, который, например, писал скрипт к финчеровскому «Зодиаку» (2007), да и к приключенческому кино после работы над «Сокровищами Амазонки» (2003) обращается не впервые. Поистине звездный актерский состав, одним своим присутствием привлекающий внимание рядового зрителя. В конце концов, патронаж денежного Apple, когда на недостаток бюджета сетовать не приходится. Но наличие всех этих элементов почему-то не привело к вменяемому результату.

Из того, что в ленте может увлечь — отмечаем сцену подъема с морского дна пассажирского лайнера «Лузитания», затопленного в Кельтском море немецкой субмариной U-20 в 1915 году, а также более-менее бодрый финальный акт, где и экшену поддают, и хоть какой-то трепет от находки чувствуется. В остальном «Фонтан молодости» представляет собой сплошную бессодержательную болтовню, пусть и крайне приятных и хорошо узнаваемых людей.

Здесь еще стоит остановиться на катастрофе «Лузитании». Оказывается, на борту затонувшего корабля находился прадед местного сценариста по отцовской линии, предприниматель Альфред Гвинн Вандербильт-старший, который отдал свой спасательный жилет женщине с маленьким ребенком, несмотря на то, что не умел плавать. Тело бизнесмена так и не было найдено. И вот даже эта героическая история звучит интереснее, чем то, что предлагает потомок Вандербильта-старшего в рамках экрана.

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«Фонтан молодости» способен качественно развлечь разве что в том случае, если вы ни разу не видели любую из частей «Индианы Джонса» — авторы подмигивают культовой серии, назвав отца главных героев Харрисоном (хотя никакого отчаяния, в отличие от Лары Крофт, по поводу потери родителя здесь не чувствуется). Или если вы совсем не знакомы с «Сокровищем нации» или «Кодом да Винчи». Именно здесь ключевую роль в поисках играют зашифрованные послания в произведениях искусства великих живописцев — Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, Караваджо и др. При этом предугадать будущие события не составит никакого труда, если вы из тех людей, кто систематически смотрит кино в принципе.

Что касается персонажей, то Джон Красински вроде и неплохо выглядит в качестве Индианы Джонса 2.0, но ничего особенного не показывает. Про остальных и сказать толком нечего. Звездным исполнителям по сути нечего играть. Противоположность характеров брата и сестры не вызывает никаких эмоций, а псевдоантагонизм с героиней Эйсы Гонсалес не выдерживает никакой критики — и кто ей вообще платит за сплошные провалы? Об агенте же Интерпола или герое Лаза Алонсо (если его лицо вам покажется знакомым, то он был в «Пацанах»), лучше вообще не вспоминать, настолько блеклыми они получились.

Этому вялому фильму решительно не хватает энергии, творческого запала, яркой приключенческой составляющей. Вместо них приходится довольствоваться бесконечными диалогами далеко не тарантиновского толка и ожидаемыми твистами, которые существуют сугубо для проформы.

В итоге просмотр стоит зрителю бездарно проведенное у экрана время, когда каждый из нас постарел на два часа, которые никто не вернет.