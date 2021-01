Самые интересные новые сериалы февраля 2021

На момент публикации материала, посвященного новым сериалам, выходящим в 2021 г., мы знали буквально о двух шоу, премьера которых была запланирована на февраль. За прошедшую неделю появилось чуть больше информации, хотя телеканалы и стриминговые сервисы по-прежнему секретничают и предпочитают анонсировать новые передачи буквально за неделю до выхода. Давайте познакомимся с тем, что мы будем смотреть в течение самого короткого месяца года.

The Investigation / «Расследование»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 1 февраля 2021

Канал: HBO, BBC

Серий: 6

IMDb





Основанный на реальных событиях сериал Тобиаса Линдхольма (The Commune, Mindhunter). Это история расследования убийства шведской журналистки Ким Уолл, пропавшей после посещения подводной лодки, созданной датским инженером и предпринимателем Петером Мадсеном. Самого Мадсена и сцены преступления в сериале нет, зато все судебные процедуры и работа датской полиции показаны с особым вниманием к деталям.

Firefly Lane / «Улица Светлячков»

Жанр: драма

Дата премьеры: 3 февраля 2021

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Экранизация одноименного романа американской писательницы Кристин Ханна («Зимний сад», «Соловей», «Один великий» и еще 21 книга). Это история длящейся 30 лет дружбы двух женщин, которая началась еще в школе. Несмотря на всю несхожесть героинь и проблемы, которые встречаются на их пути, они умудряются сохранить верность друг другу. Подруг во взрослом возрасте сыграли актрисы Кэтрин Хайгл (Roswell, Grey’s Anatomy) и Сара Чок (Scrubs, How I Met Your Mother).

The Equalizer / «Великий уравнитель»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 7 февраля 2021

Канал: CBS

Серий: неизвестно

IMDb





Хотя The Equalizer 2 с Дензелом Вашингтоном и был отвратительно плох, он окупился, собрав три своих бюджета, так что CBS решилась на еще один ребут, снова в виде сериала, каким и был оригинальный The Equalizer (1985-89). И… теперь это женская версия с рэпершей Куин Латифа в роли одинокой разведенной матери Робин Макколл, начинающей личную вендетту против преступников своего города. Учитывая, что все женские ребуты классических фильмов с треском проваливались в прокате, мы не ожидаем от этого сериала многого.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel / «Место преступления: Исчезновение в отеле Сесил»

Жанр: документальный криминальный сериал

Дата премьеры: 10 февраля 2021

Канал: Netflix

Серий: 4

IMDb





У гостиницы Cecil Hotel, расположенной в самом центре Лос-Анджелеса, дурная репутация. Этот отель связан сразу с несколькими зловещими убийствами. Элизабет Шорт, печально известную «Черную орхидею», в последний раз видели за день до ее смерти в баре Cecil. В одной из комнат была жестоко убита «Голубь Голди» Осгуд. Здесь в разное время проживали серийные убийцы Ричард Рамирес и Джек Унтервегер. Счет суицидам и загадочным смертям идет на десятки. Авторы документального минисериала Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel от Netflix пытаются разобраться в мрачной истории гостиницы.

Clarice / «Кларисса»

Жанр: психологический триллер

Дата премьеры: 11 февраля 2021

Канал: CBS

Серий: неизвестно

IMDb





События сериала Clarice происходят в 1993 г., спустя год после истории, изложенной в романе и фильме The Silence of the Lambs (1991). Агент ФБР Кларисса Старлинг возвращается к работе по поимке серийных убийц и, кроме того, должна разобраться в событиях, произошедших в ее собственном детстве. Роль Клариссы, которую в разное время играли Джоди Фостер и Джулианна Мур, исполнит австралийка Ребекка Бридс (Home and Away).

Young Rock / «Молодость ʺСкалыʺ»

Жанр: ситком

Дата премьеры: 16 февраля 2021

Канал: NBC

Серий: 11

IMDb





Ситком, рассказывающий о детстве и юности актера и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсон. Да, того самого. Да, это может быть интересно и даже смешно. Шоу расскажет о трех периодах в жизни юного дарования и его родственников, многие из которых были связаны с миром рестлинга. В возрасте 10, 15 и 18-20 лет «Скалу» сыграют три разных актера.

Tribes of Europa / «Племена Европы»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 17 февраля 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Немецкий фантастический сериал, снятый по заказу Netflix, события которого разворачиваются в 2074 г. на пережившей некую глобальную катастрофу Земле. В центре истории несколько живущих в Европе «племен», сражающихся за доминирование.

Beartown / «Медвежий угол»

Жанр: драма

Дата премьеры: 22 февраля 2021

Канал: HBO Max

Серий: 5

IMDb





Шведский минисериал, экранизация одноименного романа Фредрика Бакмана («Вторая жизнь Уве», «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» и др.). Это история сонного шведского городка Бьорнстад, где накануне важного хоккейного матча происходит изнасилование, в котором обвиняют ведущего игрока команды.

Superman & Lois / «Супермен и Лоис»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 23 февраля 2021

Канал: The CW

Серий: 13

IMDb





Кларк Кент и Лоис Лейн устали сражаться с суперзлодеями, решили остепениться, наконец-то поженились, завели детей и поселились на старой ферме приемных родителей Кларка… Кто сказал WandaVision? Superman & Lois — один из множества сериалов Arrowverse от The CW / DC Comics, так что ждите многочисленных отсылок, кроссоверов и т.д. Ну и уровень качества, традиционный для сериалов CW.

Ginny & Georgia / «Джинни и Джорджия»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 24 февраля 2021

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Подростковый / семейный сериал Netflix, главные героини которого — 15-летняя школьница Джинни и ее 30+ летняя мама Джорджия, ведущая себя совершенно несерьезно и по-детски. Джорджия вместе с двумя детьми переезжает в другой город, чтобы начать все с начала, но прошлое в конце концов находит ее.

Другие сериалы, на которые можно обратить внимание:

Capitani – 11 февраля 2021 (премьера на стриминге, Netflix)

Люксембургский (!) криминальный сериал 2019 г., который впервые выходит на стриминге. В честь такого события начались работы над вторым сезоном шоу.

The Luminaries – 14 февраля 2021 (премьера в США, Starz)

Экранизация романа Элеоноры Каттон, посвященного Золотой лихорадке 1866 г. в Новой Зеландии. В одной из главных ролей снялась Ева Грин.

Behind Her Eyes – 17 февраля 2021 (Netflix)

Психологический триллер, экранизация одноименного романа Сары Пинборо о странном любовном треугольнике, полном тайн и угроз.

Hello, Me! – 17 февраля 2021 (Netflix)

Корейский сериал, основанный на романе Fantastic Girl и рассказывающий историю разочаровавшейся в жизни женщины, которая встречает 17-летнюю себя, полную энергии и надежд.

For All Mankind – 19 февраля 2021 (2 сезон, Apple TV+)

Пропустив 2020 г., For All Mankind наконец-то возвращается на Apple TV+. Во втором сезоне противостояние между США и СССР в космосе, похоже, дойдет до военной эскалации.

Snowfall – 24 февраля 2021 (4 сезон, FX)

Четвертый сезон криминальной драмы, события которой происходят во время «крэк-эпидемии» 1983 г. в Лос-Анджелесе.