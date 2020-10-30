Самые интересные новые сериалы ноября 2020

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Большинство телепремьер сезона выходят в первые месяцы осени, в сентябре и октябре, впрочем, в конце года нас тоже ждет несколько интересных новинок. Вот на что стоит обратить внимание в ноябре.

Roadkill / «Скользкий путь»

Жанр: политическая драма, триллер

Дата премьеры: 1 ноября 2020

Канал: PBS, BBC One

Серий: 4

IMDb





Британский политический минисериал с Хью «доктором Хаузом» Лори в роли стремительно продвигающегося по карьерной лестнице министра от Консервативной партии. И хотя в его личной жизни и прошлом не все так радужно, как казалось, это не может остановить амбициозного политика. BBC умеет снимать политические сериалы, ну а участие Лори гарантирует, что будет по крайней мере весело.

Moonbase 8 / «Лунная база 8»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 8 ноября 2020

Канал: Showtime

Серий: 6

IMDb





Комедийный сериал Showtime с Фредом Армисеном, Тимом Хайдекером и Джоном Кристофером Райли в качестве трех незадачливых и не очень компетентных астронавтов, проходящих изоляционную тренировку, имитирующую лунную экспедицию, в одной из американских пустынь.

Industry / «Индустрия»

Жанр: драма

Дата премьеры: 9 ноября 2020

Канал: BBC Two, HBO

Серий: 8

IMDb





Совместный сериал HBO и BBC Two, рассказывающий о группе молодых амбициозных выпускников университетов, пришедших работать в крупный инвестиционный банк в Лондоне. Продюсером и режиссером нескольких серий шоу стала Лина Данэм, известная по работе над сериалом Girls (HBO), в котором она выступала в роли ведущей актрисы, сценариста, продюсера и режиссера.

A Teacher / «Учительница»

Жанр: драма

Дата премьеры: 10 ноября 2020

Канал: FX

Серий: 10

IMDb





Сериал Ханны Фидель, основанный на ее собственном полнометражном фильме 2013 г., рассказывает историю школьной учительницы, которая завела роман со старшеклассником. Шоу не основано ни на одной из подобных реальных историй, его персонажи выдуманы. В роли учительницы Клэр Уилсон снялась актриса Кейт Мара.

The Reagans / «Рейганы»

Жанр: документальный

Дата премьеры: 15 ноября 2020

Канал: Showtime

Серий: 4

IMDb





Четырехсерийный документальный фильм режиссера Мэтта Тирнауэра, который должен пролить свет на некоторые секреты президентской четы Рейганов, одной из самых любимых и самых ненавидимых пар Америки. Showtime уже не первый раз обращается к фигурам Рональда и Нэнси Рейган — в 2003 г. канал выпустил одноименный телевизионный фильм с Джеймсом Бролином (отец Джоша Бролина) и Джуди Дэвис в главных ролях.

Black Narcissus / «Чёрный нарцисс»

Жанр: драма

Дата премьеры: 23 ноября 2020

Канал: BBC One, FX

Серий: 3

IMDb





Вторая экранизация одноименного романа Румер Годден, по которому в 1947 г. уже был снят полнометражный фильм. В этот раз получился минисериал из трех серий. «Чёрный нарцисс» – это история нескольких католических монахинь, который отправились в Гималаи, чтобы основать там монастырь… и столкнуться с многочисленными мирскими соблазнами. Этот сериал стал одним из последних появлений на экране великолепной Дайаны Ригг.

The Flight Attendant / «Стюардесса»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 26 ноября 2020

Канал: HBO Max

Серий: 8

IMDb





Экранизация бестселлера американского писателя Криса Бохджаляна, который спродюсировала Кейли Куоко, звезда The Big Bang Theory. Она же сыграла в сериале главную женскую роль. По сюжету стюардесса Кэсси Боуден после тяжелого похмелья просыпается в номере отеля в Бангкоке и обнаруживает в своей постели труп. Само собой, это только начало ее злоключений.

Другие телешоу, на которые можно обратить внимание:

Young Sheldon – 5 ноября 2020 (4 сезон, CBS)

И хотя оригинальный The Big Bang Theory закончился после 12 сезонов еще весной 2019 г., несколько героев этого шоу продолжают жить в спин-оффе Young Sheldon, который добрался уже до четвертого сезона.

His Dark Materials – 8 ноября 2020 (2 сезон, BBC One, HBO)

Новая и более удачная попытка экранизации «Темных начал» Филипа Пулмана доросла до второго сезона. В роли Лиры Белаквы здесь выступает звезда фильма Logan, талантливая Дафни Кин.

The Blacklist – 13 ноября 2020 (8 сезон, NBC)

Восьмой сезон криминального триллера про военно-морского офицера, ставшего преступником, а потом решившего помочь ФБР ловить других преступников в обмен на иммунитет от преследований.

The Crown – 15 ноября 2020 (4 сезон, Netflix)

В четвертом сезоне «Короны» речь пойдет о 70-80-х гг. прошлого столетия. А значит, в сериале появятся Маргарет Тэтчер, Камилла Паркер-Боулз и принцесса Диана. Премьер-министра Великобритании сыграет великолепная Джиллиан Андерсон.

SEAL Team – 25 ноября 2020 (3 сезон, CBS)

Третий сезон военной драмы про отряд «Морских котиков». В главной роли Дэвид Борианаз, звезда сериала Bones / «Кости». Он же является продюсером шоу и режиссером нескольких эпизодов.