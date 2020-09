Самые интересные новые сериалы октября 2020

Получив позитивные отклики на материал, посвященный самым интересным новым сериалам сентября 2020, мы решили сделать эту рубрику регулярной, так что встречайте – новые сериалы октября 2020 г., на которые стоит обратить внимание. В этот раз в конце материала мы добавили даты выхода следующих сезонов некоторых популярных шоу, основу же, как и в предыдущий раз, составят новинки этого года.

Monsterland / «Земля монстров»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 2 октября 2020

Канал: Hulu

Серий: 8

IMDb





Хоррор-антология, основанная на книге Натана Баллингруда North America Lake Monsters: Stories. Производством сериала занимается Annapurna Television, компания Меган Эллисон, дочери миллиардера Ларри Эллисона (Oracle). Продюсером стал Бабак Анвари, который выпустил в прошлом году фильм по другому произведению Баллингруда – Wounds.

Emily in Paris / «Эмили в Париже»

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 2 октября 2020

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Новый сериал от создателя Beverly Hills 90210, Melrose Place и Sex and the City. Лили Коллинз играет американку, которая приехала работать в Париж и столкнулась с культурными различиями, в том числе и в понимании секса, сексуальности и сексизма.

The Good Lord Bird / «Птичка господа милосердного»

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 4 октября 2020

Канал: Showtime

Серий: 8

IMDb





Основанная на реальных событиях романтизированная история жизни аболициониста Джона Брауна, заявлявшего, что освобождения рабов можно добиться только с оружием в руках. Считается, что его дерзкая вылазка 1859 г. стали первым сражением Гражданской войны в США, которая вспыхнет через два года после этого события.

neXt / «Следующий»

Жанр: фантастика, криминальная драма

Дата премьеры: 4 октября 2020

Канал: Fox

Серий: 10

IMDb





Фантастическая криминальная драма от Fox. В центре сюжета – агент киберподразделения Министерства национальной безопасности США и IT-бизнесмен, пытающиеся разобраться в нескольких преступлениях, в которых предположительно замешал самообучающийся AI.

The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Жанр: фантастика, хоррор

Дата премьеры: 4 октября 2020

Канал: AMC

Серий: 10

IMDb





Пока 10-ый, последний сезон оригинального The Walking Dead из-за пандемии COVID-19 никак не может добраться до финала, AMC уже подготовила ему замену в виде детской версии зомби-хоррора – The Walking Dead: World Beyond, события которой происходят через 10 лет после начала зомби-апокалипсиса.

The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 9 октября 2020

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Непрямое продолжение сериала The Haunting of Hill House / «Призраки дома на холме». Сюжет второй части основан на мистической повести Генри Джэймса «Поворот винта» (1898), события которой перенесены в наши дни. The Haunting of Bly Manor станет самостоятельной историей, не связанной с предыдущим сезоном антологии.

The Right Stuff / «Парни что надо»

Жанр: исторический сериал

Дата премьеры: 9 октября 2020

Канал: Disney+

Серий: 8

IMDb





Вторая экранизация знаменитого романа Тома Вулфа «Парни что надо», рассказывающего о первых американских астронавтах, легендарной группе Mercury 7. В роли Джона Гленна снялся актер Патрик Джей Адамс, звезда сериала Suits. Первая экранизация, трехчасовой фильм Филипа Кауфмана (1983), провалился в прокате, но был выдвинут сразу на восемь «Оскаров», четыре из которых и получил.

Grand Army / «Гранд Арми»

Жанр: драма

Дата премьеры: 16 октября 2020

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Подростковая драма от Netflix, телеадаптация театральной постановки Slut: The Play, рассказывающей об ущербе, который наносит молодым девушкам слатшейминг и сексуальные домогательства в школах.

Helstrom / «Хэлстром»

Жанр: хоррор, комиксы

Дата премьеры: 16 октября 2020

Канал: Hulu

Серий: 10

IMDb





Телевизионная часть Marvel Cinematic Universe (MCU) продолжает расширяться, несмотря на закрытие всех сериалов Marvel на Netflix. Флаг подхватила Hulu и другие сервисы. Десятисерийный Helstrom расскажет историю очень непростых взаимоотношений представителей семейства Хэлстром, связанного с могущественными зловещими силами.

Barbarians / «Варвары»

Жанр: исторический сериал

Дата премьеры: 23 октября 2020

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Шестисерийный немецкий сериал, посвященный знаменитой Битве в Тевтобургском Лесу в 9 г. н.э., в которой германцы, под руководством вождя херусков Арминия, уничтожили три римских легиона и навсегда остановили расширение Римской империи восточней Рейна.

The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»

Жанр: драма

Дата премьеры: 23 октября 2020

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Экранизация романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса о девушке-гроссмейстере, борющейся с последствиями детской травмы и зависимостью от наркотиков. В главной роли снялась Аня Тейлор-Джой (Emma, The Glass, Split). Аккомпанируют ей Мозес Инграм, Томас Броди-Сангстер и Гарри Меллинг.

The Undoing / «Отыграть назад»

Жанр: драма

Дата премьеры: 25 октября 2020

Канал: HBO

Серий: 6

IMDb





Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес и Дональд Сазерленд в сериале от Дэвида Келли, сценариста Big Little Lies и Mr. Mercedes, режиссером которого стала Сюзанна Бир (The Night Manager, Bird Box). Звучит интригующе. Пропавший муж, вроде бы безутешная вдова и паутина лжи вокруг. Нужно смотреть!

Truth Seekers / «Искатели правды»

Жанр: хоррор, комедия

Дата премьеры: 30 октября 2020

Канал: Amazon Prime

Серий: 8

IMDb





Новый комедийный хоррор от неразлучного британского дуэта Ника Фроста и Саймона Пегга. Сериал рассказывает о команде охотников за паранормальными явлениями, неожиданно сталкивающимися с чем-то действительно необъяснимым. Традиционно для Фроста/Пегга большую часть времени будет смешно, а не страшно.

Другие телешоу, на которые стоит обратить внимание:

Gangs of London – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)

Криминальная драма про противостояние двух банд в современном Лондоне.

The Salisbury Poisonings – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)

Британский мини-сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери весной 2018 г. и последствиях этого события.

Warrior – 2 октября 2020 (2 сезон, Cinemax)

Боевик о восточных единоборствах по задумке Брюса Ли, который продюсирует его дочь Шеннон Ли и режиссер Джастин Лин.

Fear the Walking Dead – 11 октября 2020 (6 сезон, AMC)

Оригинальный The Walking Dead заканчивается, новый The Walking Dead: World Beyond только начинается, а спин-офф Fear the Walking Dead добрался уже до 6 сезона. Как идет время!

Star Trek: Discovery – 15 октября 2020 (3 сезон, Netflix)

Третий сезон расскажет о приключениях Майкла Бёрнема и команды Discovery в будущем, через 900 лет после событий Star Trek: The Original Series.

Deutschland 89 – 29 октября 2020 (Amazon Prime)

Третья часть немецкого сериала, посвященного событиям в ГДР и ФРГ в 1983–1989 г. Deutschland 83 вышел в 2015 г., Deutschland 86 – в 2018 г.

The Mandalorian – 30 октября 2020 (2 сезон, Disney+)

Вторая часть приключений молчаливого мандалорца и малыша Йоды.