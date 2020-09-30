Самые интересные новые сериалы октября 2020
Получив позитивные отклики на материал, посвященный самым интересным новым сериалам сентября 2020, мы решили сделать эту рубрику регулярной, так что встречайте – новые сериалы октября 2020 г., на которые стоит обратить внимание. В этот раз в конце материала мы добавили даты выхода следующих сезонов некоторых популярных шоу, основу же, как и в предыдущий раз, составят новинки этого года.
Оглавление
- 1 Monsterland / «Земля монстров»
- 2 Emily in Paris / «Эмили в Париже»
- 3 The Good Lord Bird / «Птичка господа милосердного»
- 4 neXt / «Следующий»
- 5 The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
- 6 The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай»
- 7 The Right Stuff / «Парни что надо»
- 8 Grand Army / «Гранд Арми»
- 9 Helstrom / «Хэлстром»
- 10 Barbarians / «Варвары»
- 11 The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»
- 12 The Undoing / «Отыграть назад»
- 13 Truth Seekers / «Искатели правды»
- 14 Другие телешоу, на которые стоит обратить внимание:
Monsterland / «Земля монстров»
Жанр: хоррор
Дата премьеры: 2 октября 2020
Канал: Hulu
Серий: 8
IMDb
Хоррор-антология, основанная на книге Натана Баллингруда North America Lake Monsters: Stories. Производством сериала занимается Annapurna Television, компания Меган Эллисон, дочери миллиардера Ларри Эллисона (Oracle). Продюсером стал Бабак Анвари, который выпустил в прошлом году фильм по другому произведению Баллингруда – Wounds.
Emily in Paris / «Эмили в Париже»
Жанр: комедия, драма
Дата премьеры: 2 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb
Новый сериал от создателя Beverly Hills 90210, Melrose Place и Sex and the City. Лили Коллинз играет американку, которая приехала работать в Париж и столкнулась с культурными различиями, в том числе и в понимании секса, сексуальности и сексизма.
The Good Lord Bird / «Птичка господа милосердного»
Жанр: историческая драма
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: Showtime
Серий: 8
IMDb
Основанная на реальных событиях романтизированная история жизни аболициониста Джона Брауна, заявлявшего, что освобождения рабов можно добиться только с оружием в руках. Считается, что его дерзкая вылазка 1859 г. стали первым сражением Гражданской войны в США, которая вспыхнет через два года после этого события.
neXt / «Следующий»
Жанр: фантастика, криминальная драма
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: Fox
Серий: 10
IMDb
Фантастическая криминальная драма от Fox. В центре сюжета – агент киберподразделения Министерства национальной безопасности США и IT-бизнесмен, пытающиеся разобраться в нескольких преступлениях, в которых предположительно замешал самообучающийся AI.
The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Жанр: фантастика, хоррор
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: AMC
Серий: 10
IMDb
Пока 10-ый, последний сезон оригинального The Walking Dead из-за пандемии COVID-19 никак не может добраться до финала, AMC уже подготовила ему замену в виде детской версии зомби-хоррора – The Walking Dead: World Beyond, события которой происходят через 10 лет после начала зомби-апокалипсиса.
The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай»
Жанр: хоррор
Дата премьеры: 9 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb
Непрямое продолжение сериала The Haunting of Hill House / «Призраки дома на холме». Сюжет второй части основан на мистической повести Генри Джэймса «Поворот винта» (1898), события которой перенесены в наши дни. The Haunting of Bly Manor станет самостоятельной историей, не связанной с предыдущим сезоном антологии.
The Right Stuff / «Парни что надо»
Жанр: исторический сериал
Дата премьеры: 9 октября 2020
Канал: Disney+
Серий: 8
IMDb
Вторая экранизация знаменитого романа Тома Вулфа «Парни что надо», рассказывающего о первых американских астронавтах, легендарной группе Mercury 7. В роли Джона Гленна снялся актер Патрик Джей Адамс, звезда сериала Suits. Первая экранизация, трехчасовой фильм Филипа Кауфмана (1983), провалился в прокате, но был выдвинут сразу на восемь «Оскаров», четыре из которых и получил.
Grand Army / «Гранд Арми»
Жанр: драма
Дата премьеры: 16 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb
Подростковая драма от Netflix, телеадаптация театральной постановки Slut: The Play, рассказывающей об ущербе, который наносит молодым девушкам слатшейминг и сексуальные домогательства в школах.
Helstrom / «Хэлстром»
Жанр: хоррор, комиксы
Дата премьеры: 16 октября 2020
Канал: Hulu
Серий: 10
IMDb
Телевизионная часть Marvel Cinematic Universe (MCU) продолжает расширяться, несмотря на закрытие всех сериалов Marvel на Netflix. Флаг подхватила Hulu и другие сервисы. Десятисерийный Helstrom расскажет историю очень непростых взаимоотношений представителей семейства Хэлстром, связанного с могущественными зловещими силами.
Barbarians / «Варвары»
Жанр: исторический сериал
Дата премьеры: 23 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb
Шестисерийный немецкий сериал, посвященный знаменитой Битве в Тевтобургском Лесу в 9 г. н.э., в которой германцы, под руководством вождя херусков Арминия, уничтожили три римских легиона и навсегда остановили расширение Римской империи восточней Рейна.
The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»
Жанр: драма
Дата премьеры: 23 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb
Экранизация романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса о девушке-гроссмейстере, борющейся с последствиями детской травмы и зависимостью от наркотиков. В главной роли снялась Аня Тейлор-Джой (Emma, The Glass, Split). Аккомпанируют ей Мозес Инграм, Томас Броди-Сангстер и Гарри Меллинг.
The Undoing / «Отыграть назад»
Жанр: драма
Дата премьеры: 25 октября 2020
Канал: HBO
Серий: 6
IMDb
Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес и Дональд Сазерленд в сериале от Дэвида Келли, сценариста Big Little Lies и Mr. Mercedes, режиссером которого стала Сюзанна Бир (The Night Manager, Bird Box). Звучит интригующе. Пропавший муж, вроде бы безутешная вдова и паутина лжи вокруг. Нужно смотреть!
Truth Seekers / «Искатели правды»
Жанр: хоррор, комедия
Дата премьеры: 30 октября 2020
Канал: Amazon Prime
Серий: 8
IMDb
Новый комедийный хоррор от неразлучного британского дуэта Ника Фроста и Саймона Пегга. Сериал рассказывает о команде охотников за паранормальными явлениями, неожиданно сталкивающимися с чем-то действительно необъяснимым. Традиционно для Фроста/Пегга большую часть времени будет смешно, а не страшно.
Другие телешоу, на которые стоит обратить внимание:
Gangs of London – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)
Криминальная драма про противостояние двух банд в современном Лондоне.
The Salisbury Poisonings – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)
Британский мини-сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери весной 2018 г. и последствиях этого события.
Warrior – 2 октября 2020 (2 сезон, Cinemax)
Боевик о восточных единоборствах по задумке Брюса Ли, который продюсирует его дочь Шеннон Ли и режиссер Джастин Лин.
Fear the Walking Dead – 11 октября 2020 (6 сезон, AMC)
Оригинальный The Walking Dead заканчивается, новый The Walking Dead: World Beyond только начинается, а спин-офф Fear the Walking Dead добрался уже до 6 сезона. Как идет время!
Star Trek: Discovery – 15 октября 2020 (3 сезон, Netflix)
Третий сезон расскажет о приключениях Майкла Бёрнема и команды Discovery в будущем, через 900 лет после событий Star Trek: The Original Series.
Deutschland 89 – 29 октября 2020 (Amazon Prime)
Третья часть немецкого сериала, посвященного событиям в ГДР и ФРГ в 1983–1989 г. Deutschland 83 вышел в 2015 г., Deutschland 86 – в 2018 г.
The Mandalorian – 30 октября 2020 (2 сезон, Disney+)
Вторая часть приключений молчаливого мандалорца и малыша Йоды.