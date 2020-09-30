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Самые интересные новые сериалы октября 2020

Самые интересные новые сериалы октября 2020

Самые интересные новые сериалы октября 2020

Получив позитивные отклики на материал, посвященный самым интересным новым сериалам сентября 2020, мы решили сделать эту рубрику регулярной, так что встречайте – новые сериалы октября 2020 г., на которые стоит обратить внимание. В этот раз в конце материала мы добавили даты выхода следующих сезонов некоторых популярных шоу, основу же, как и в предыдущий раз, составят новинки этого года.

Monsterland / «Земля монстров»

Жанр: хоррор
Дата премьеры: 2 октября 2020
Канал: Hulu
Серий: 8
IMDb


Хоррор-антология, основанная на книге Натана Баллингруда North America Lake Monsters: Stories. Производством сериала занимается Annapurna Television, компания Меган Эллисон, дочери миллиардера Ларри Эллисона (Oracle). Продюсером стал Бабак Анвари, который выпустил в прошлом году фильм по другому произведению Баллингруда – Wounds.

Emily in Paris / «Эмили в Париже»

Жанр: комедия, драма
Дата премьеры: 2 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb


Новый сериал от создателя Beverly Hills 90210, Melrose Place и Sex and the City. Лили Коллинз играет американку, которая приехала работать в Париж и столкнулась с культурными различиями, в том числе и в понимании секса, сексуальности и сексизма.

The Good Lord Bird / «Птичка господа милосердного»

Жанр: историческая драма
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: Showtime
Серий: 8
IMDb


Основанная на реальных событиях романтизированная история жизни аболициониста Джона Брауна, заявлявшего, что освобождения рабов можно добиться только с оружием в руках. Считается, что его дерзкая вылазка 1859 г. стали первым сражением Гражданской войны в США, которая вспыхнет через два года после этого события.

neXt / «Следующий»

Жанр: фантастика, криминальная драма
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: Fox
Серий: 10
IMDb


Фантастическая криминальная драма от Fox. В центре сюжета – агент киберподразделения Министерства национальной безопасности США и IT-бизнесмен, пытающиеся разобраться в нескольких преступлениях, в которых предположительно замешал самообучающийся AI.

The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Жанр: фантастика, хоррор
Дата премьеры: 4 октября 2020
Канал: AMC
Серий: 10
IMDb


Пока 10-ый, последний сезон оригинального The Walking Dead из-за пандемии COVID-19 никак не может добраться до финала, AMC уже подготовила ему замену в виде детской версии зомби-хоррора – The Walking Dead: World Beyond, события которой происходят через 10 лет после начала зомби-апокалипсиса.

The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай»

Жанр: хоррор
Дата премьеры: 9 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb


Непрямое продолжение сериала The Haunting of Hill House / «Призраки дома на холме». Сюжет второй части основан на мистической повести Генри Джэймса «Поворот винта» (1898), события которой перенесены в наши дни. The Haunting of Bly Manor станет самостоятельной историей, не связанной с предыдущим сезоном антологии.

The Right Stuff / «Парни что надо»

Жанр: исторический сериал
Дата премьеры: 9 октября 2020
Канал: Disney+
Серий: 8
IMDb


Вторая экранизация знаменитого романа Тома Вулфа «Парни что надо», рассказывающего о первых американских астронавтах, легендарной группе Mercury 7. В роли Джона Гленна снялся актер Патрик Джей Адамс, звезда сериала Suits. Первая экранизация, трехчасовой фильм Филипа Кауфмана (1983), провалился в прокате, но был выдвинут сразу на восемь «Оскаров», четыре из которых и получил.

Grand Army / «Гранд Арми»

Жанр: драма
Дата премьеры: 16 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb


Подростковая драма от Netflix, телеадаптация театральной постановки Slut: The Play, рассказывающей об ущербе, который наносит молодым девушкам слатшейминг и сексуальные домогательства в школах.

Helstrom / «Хэлстром»

Жанр: хоррор, комиксы
Дата премьеры: 16 октября 2020
Канал: Hulu
Серий: 10
IMDb


Телевизионная часть Marvel Cinematic Universe (MCU) продолжает расширяться, несмотря на закрытие всех сериалов Marvel на Netflix. Флаг подхватила Hulu и другие сервисы. Десятисерийный Helstrom расскажет историю очень непростых взаимоотношений представителей семейства Хэлстром, связанного с могущественными зловещими силами.

Barbarians / «Варвары»

Жанр: исторический сериал
Дата премьеры: 23 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb


Шестисерийный немецкий сериал, посвященный знаменитой Битве в Тевтобургском Лесу в 9 г. н.э., в которой германцы, под руководством вождя херусков Арминия, уничтожили три римских легиона и навсегда остановили расширение Римской империи восточней Рейна.

The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»

Жанр: драма
Дата премьеры: 23 октября 2020
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb


Экранизация романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса о девушке-гроссмейстере, борющейся с последствиями детской травмы и зависимостью от наркотиков. В главной роли снялась Аня Тейлор-Джой (Emma, The Glass, Split). Аккомпанируют ей Мозес Инграм, Томас Броди-Сангстер и Гарри Меллинг.

The Undoing / «Отыграть назад»

Жанр: драма
Дата премьеры: 25 октября 2020
Канал: HBO
Серий: 6
IMDb


Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирес и Дональд Сазерленд в сериале от Дэвида Келли, сценариста Big Little Lies и Mr. Mercedes, режиссером которого стала Сюзанна Бир (The Night Manager, Bird Box). Звучит интригующе. Пропавший муж, вроде бы безутешная вдова и паутина лжи вокруг. Нужно смотреть!

Truth Seekers / «Искатели правды»

Жанр: хоррор, комедия
Дата премьеры: 30 октября 2020
Канал: Amazon Prime
Серий: 8
IMDb


Новый комедийный хоррор от неразлучного британского дуэта Ника Фроста и Саймона Пегга. Сериал рассказывает о команде охотников за паранормальными явлениями, неожиданно сталкивающимися с чем-то действительно необъяснимым. Традиционно для Фроста/Пегга большую часть времени будет смешно, а не страшно.

Другие телешоу, на которые стоит обратить внимание:

Gangs of London – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)
Криминальная драма про противостояние двух банд в современном Лондоне.

The Salisbury Poisonings – 1 октября 2020 (релиз в США, AMC+)
Британский мини-сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери весной 2018 г. и последствиях этого события.

Warrior – 2 октября 2020 (2 сезон, Cinemax)
Боевик о восточных единоборствах по задумке Брюса Ли, который продюсирует его дочь Шеннон Ли и режиссер Джастин Лин.

Fear the Walking Dead – 11 октября 2020 (6 сезон, AMC)
Оригинальный The Walking Dead заканчивается, новый The Walking Dead: World Beyond только начинается, а спин-офф Fear the Walking Dead добрался уже до 6 сезона. Как идет время!

Star Trek: Discovery – 15 октября 2020 (3 сезон, Netflix)
Третий сезон расскажет о приключениях Майкла Бёрнема и команды Discovery в будущем, через 900 лет после событий Star Trek: The Original Series.

Deutschland 89 – 29 октября 2020 (Amazon Prime)
Третья часть немецкого сериала, посвященного событиям в ГДР и ФРГ в 1983–1989 г. Deutschland 83 вышел в 2015 г., Deutschland 86 – в 2018 г.

The Mandalorian – 30 октября 2020 (2 сезон, Disney+)
Вторая часть приключений молчаливого мандалорца и малыша Йоды.

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