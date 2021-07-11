Scarlet Nexus: все не совсем то, чем кажется на первый взгляд





Добро пожаловать в brainpunk — именно этот термин используют в Bandai Namco, описывая сеттинг Scarlet Nexus. Это мир-антиутопия, в которой остатки человечества силой собственного мозга способны управлять стихиями и временем, перемещать предметы и общаться на расстоянии. И все бы хорошо, если бы не одно “но” — фантасмагорические сущности, считающие человеческие мозги крайне питательным лакомством.

Scarlet Nexus Жанр Action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Разработчики Bandai Namco Studios Tose

Издатель Bandai Namco Entertainment

Сайт, Steam

Поначалу Scarlet Nexus не особо старается объяснить игроку происходящее на экране, без остановки бомбардируя того терминами, действующими лицами и событиями — Иные, Пояс Вымирания, ОПИ, септентрионы, Красные нити, Весна Вымирания… “Ты так похожа на девушку, которая спасла меня в детстве, — заявляет один из возможных протагонистов другому, — но как это возможно”? Понятия не имею, а ты кто вообще, что тут в принципе происходит? То есть тебя смущает чье-то сходство с человеком из прошлого, а то, что с неба падают цветочные букеты на ножках, охочие до человеческих мозгов, а у вон той кавайной няши в костюме зайчика в руках бензопила, это нормально?

Спустя пару часов оказывается что да, нормально. Просто Земля в Scarlet Nexus переживает не самые простые времена — с одной стороны, люди обнаружили ген, отвечающий за псионические способности, так что теперь метанием электричества и огненных шаров, замедлением времени и телепатией никого особо не удивишь, с другой — аномалия в стратосфере планеты, названная Поясом вымирания, активно порождает плотоядных мутантов, с которыми борется Отряд Подавления Иных, состоящий из самых сильных, отобранных с раннего детства, псиоников. Поскольку силы со временем угасают, все члены отряда вынуждены употреблять препараты, замедляющие старение, а потому выглядят как подростки. Ну и еще потому, что “дети против монстров” — это уже классика жанра.

По ходу действия пути членов отряда будут расходиться, а недопонимание в какой-то момент сменится прямым противостоянием, так что трактовка тех или иных событий будет зависеть от того, какого главного героя вы выбрали (именно поэтому проходить игру, по-хорошему, нужно дважды, за Касанэ и Юито), и не успеете вы подумать, что разобрались с сюжетом, как он сделает неожиданный поворот. А потом еще один. И еще. Сперва во главе угла и правда стоит противостояние людей и пожирателей мозгов, потом акцент смещается на политические дрязги и теории заговоров, потом на семейную драму… Здесь, пожалуй, следует остановиться, чтобы избежать спойлеров. Скажу лишь, что поворотов на 180 градусов в сюжете настолько много, что ты начинаешь предугадывать, когда случится следующий — практически каждая анимированная кат-сцена после продолжительного истребления Иных означает, что сейчас игроку выдадут очередную часть головоломки, меняющую представление о том, что на самом деле происходит в игровой вселенной.

Менее значимая информация подается в форме визуальной новеллы, с озвученными диалогами, но абсолютно статичной картинкой. В эту категорию попадает практически все общение с товарищами по отряду, рядовые вставки в миссиях и прочий, не имеющий прямого отношения к сюжету, треп. И таких моментов в игре очень много, перерывы на разговоры между драками легко могут достигать получаса, что, скорее всего, отпугнет определенную часть аудитории, пришедшей сюда за ураганным экшеном. Диалоги, кстати, поначалу звезд с неба не хватают и выглядят несколько неуместно — тут только что произошло довольно драматическое событие, а герои обсуждают хобби, обмениваются подарками, обустраивают убежище и посещают кафешку, но по мере продвижения по сюжету ситуация меняется, члены отряда лучше узнают друг друга и начинают охотнее делиться сокровенным, а ты сам не замечаешь, как привязываешься к этой разномастной компании и начинаешь ощущать симпатию даже к тем напарникам, которые сперва бесили своей шаблонностью или дурацким характером.

Да и с экшеном в Scarlet Nexus все в порядке, в этом плане игра очень напоминает проекты Platinum Games: здесь очень к месту довольно комплексная, но простая в освоении боевая система, которая позволяет использовать весь арсенал уникальных навыков сопартийцев, не нанося вред динамике. Юито орудует мечом, у Касанэ метательные кинжалы, к слову, довольно неточные, каждому герою досталось всего два типа ударов, которые можно объединять в комбо, — основная атака и атака, заряжающая шкалу псионических способностей, расходуемую на метание легких и тяжелых предметов. Броски ящиков, лавочек и прочего мусора много урона не наносят и используются в основном для того, чтобы сбить с противника броню и ослабить “шкалу сокрушения”, аналог выносливости в других играх. Опустив ее до нуля, можно добить любого врага, кроме босса, одним эффектным ударом. Sekiro помните? В то же время, броски чего-то покрупнее, вроде бензовоза, массивной статуи или бочки запускают QTE, при успешной реализации которого враг либо получает огромное количество урона, либо оказывается облит водой/маслом, что открывает возможности для атаки стихиями. Поскольку протагонист обладает только телекинетическими способностями, возможность бить врагом электричеством или огнем придется позаимствовать на время у напарников, что становится возможным благодаря особой мыслесвязи, которую поддерживают члены группы. Сперва таких навыков будет доступно не больше четырех, по количеству членов группы, но ближе к концу их количество вырастет до восьми, а герой получит возможность использовать несколько сил одновременно.

Помимо этого, герой накапливает энергию для автоматического включения “ускорения мозга”, усиливающего способности, а в особо критических ситуациях имеет смысл активировать “выброс мыслеполя”, местную “ульту”, заменяющую все навыки на телекинетические и многократно увеличивающую наносимый урон, но при этом наносящую вред герою, так что долго в этом режиме просидеть не выйдет. И это еще не все, по мере роста связей с напарниками у героя появляются навыки “комбо-видения” — мощных совместных атак, да напарники и сами могут приходить вам на помощь, блокируя входящие удары или предлагая реализовать комбо (на экране в таких случаях загорается комбинация клавиш, которую необходимо оперативно нажать). При этом в бою сопартийцы не то чтобы крайне полезны, вроде бы и манеру поведения им можно задать, и навыки применяют, но, по большому счету, основная их задача — выступать донором псионических способностей, приводить в себя выведенного из строя главного героя и отвлекать врагов, если вы дадите им такую установку. Ситуации, когда сопартийцы были бы способны разобраться с противником самостоятельно, мне не встречались.

А вот локации в Scarlet Nexus несколько разочаровывают абсолютной коридорностью и, будем откровенны, выглядят очень устаревшими в техническом плане, хотя местами в игре применяются чудесные фильтры, создающие ощущение погружения в классические аниме из 80-х. К сожалению, это скорее исключение, чем правило. То же самое касается и монстров, некоторые из них просто великолепны как с точки зрения дизайна, так и по своей манере поведения, в то время как основная масса врагов — абсолютная и незапоминающаяся посредственность. Да и разнообразностью они похвастать не могут, примерно к половине игры вы уже познакомитесь со всеми возможными типами противников, которые может выставить против вас Scarlet Nexus. Вот и получается, что чем дальше ты продвигаешься, тем интересней становится сюжет, но тем скучнее бои, есть ощущение, что перед повторным прохождением игры не помешает пауза, потому что узнать, как воспринимались определенные события другой стороной и посетить уникальные для каждого героя локации интересно, а еще 25 часов выносить порядком поднадоевших монстров — не особо. Не исключено, что определенная часть игроков просто отдаст предпочтение просмотру одноименного аниме, которое как раз начало выходить на экраны.

Scarlet Nexus при первом взгляде на скриншоты выглядит как очередная проходная японская jRPG, но это ощущение обманчиво — на самом деле перед нами заслуживающая внимания попытка Bandai Namco объединить два игровых жанра. Игра запомнится оригинальной игровой вселенной, интересным сюжетом и легкой в освоении, но очень гибкой боевой системой. К сожалению, однообразные коридоры и населяющие их враги запомнятся также.