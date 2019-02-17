Sunless Skies: наш паровоз вперёд летит

Четыре года назад маленькая британская компания Failbetter Games выпустила оригинальнейшую игру Sunless Sea, соединяющую жанр RPG с элементами адвенчуры и survival horror, антуражем rogue-like и необычной «карточной» механикой, унаследованной от первого проекта студии, браузерной и текстовой Fallen London. Такое любопытное сочетание вызвало как интерес публики, так и похвальные отзывы критиков, а потому появление на свет продолжения было скорее вопросом времени. Вот только основатель компании, главный дизайнер Sunless Sea и первый по значимости автор её многочисленных текстов Алексис Кеннеди к тому времени уже покинул Failbetter Games, создал новую инди-студию – и выпустил в прошлом году совсем уже экспериментальный проект Cultist Simulator. Однако и без участия своего идейного вдохновителя Sunless Skies получилась в итоге ничуть не хуже, а то даже и лучше своей предшественницы.

Sunless Skies Жанр RPG / adventure / survival horror

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Failbetter Games

Издатель Failbetter Games

Сайт, Steam, GOG

Проведённая в феврале 2017 года Kickstarter-кампания принесла британцам 378 тыс. фунтов, что почти в четыре раза больше запрошенной изначально суммы, которая была собрана уже в течение нескольких часов: такое вот яркое свидетельство популярности Sunless Sea, заполучившей в своё время аналогичным образом «всего лишь» 100 тыс. фунтов. Уже 30 августа того же года Sunless Skies появилась в Steam в режиме «раннего доступа» – и, после нескольких традиционных запаздываний, была выпущена в окончательном виде в самом конце января 2019-го. Сюжетная канва игры продолжает линию и Fallen London, и «морской» первой части, создавших оригинальный мир атмосферной викторианской готики с элементами стимпанка и оккультизма, вдохновлённого творчеством как Г. Ф. Лавкрафта, так и Жюля Верна, и Герберта Уэллса. Со времени событий Sunless Sea прошло десять лет: на дворе уже 1905 год, и королева Виктория успела за это время перенести Павший Лондон из глубин Подземного моря… да, на небо. А точнее даже, в открытый космос: мир игры представляет собой несколько слоёв воздушного (а может, и безвоздушного) пространства, преисполненного обломков империи, полуразрушенных и новосозданных зданий или гигантских механизмов, а также не менее внушительных по размеру чудовищ с их логовами – ну и, разумеется, множества совсем уже ни на что не похожих диковинных и ужасных объектов.

Но не пугайтесь: несмотря на перенос места действия с моря на небеса, где нам предстоит выступать в роли капитана уже не корабля, а – как ни странно – межпланетного парового локомотива, суть игрового процесса нисколько не изменилась, в точности повторяя таковую у Sunless Sea. Никакого вам третьего измерения и стереотипного «космического симулятора» от первого лица: перед нами по-прежнему двухмерный «рогалик» в перспективе вида сверху, с морем текста, с управлением перемещающимся по мрачному миру паровозиком при помощи клавиш WASD (а также Q и A для быстрого уклонения в стороны и R для взаимодействия), с редкими и не особо обязательными боями, со своеобразной ролевой системой – и с огромным количеством самых разных событий, заданий, встречных персонажей и достопримечательностей.

Невзирая на неизбежный в такой ситуации налёт вторичности, Sunless Skies смотрится как усовершенствованный чуть ли не до блеска вариант своей предшественницы, – знакомство с которой, кстати говоря, для понимания происходящего вовсе не обязательно. Прежде всего, значительно похорошела картинка: пусть нам и не дадут перемещаться «по вертикали», воздух заведомо прозрачнее воды – и при путешествиях позволяет любоваться самыми разными объектами, не только находящимися на одном уровне с нами, но и проплывающими глубоко внизу (а временами и вверху): зрелище вполне живописное. Повезло и интерфейсу, в первой игре вызывавшему некоторые нарекания на невразумительность и малый размер шрифта: все сообщения теперь выдаются чёткими и понятными буквами, а панели управления раскрываются почти что на весь экран и значительно прибавили в эргономичности.

В левом нижнем углу экрана отображаются наиболее важные характеристики нашего паровоза: количество оставшихся единиц топлива и продовольственных запасов, уровень «ужаса» и состояния корпуса локомотива, а также текущий размер экипажа и загруженности трюма; в правом нижнем углу красуется знакомый по стилю профиль-силуэт нашего капитана, со шкалой опыта и ячейками судовых – а точнее, вагонных – офицеров (при наличии таковых). Более подробная информация приводится в панелях, открывающихся при нажатии на их миниатюрные иконки у правого верхнего края экрана: перевозимый груз и конфигурация нашего транспортного средства, профиль протагониста и его основных помощников, журнал заданий, карта, а также кнопки для вызова главного меню с настройками и экрана обучения. Ролевых характеристик у персонажа осталось четыре: Iron отвечает за силовые методы решения проблем, Hearts символизируют умение убеждать и терпение с выносливостью, Mirrors означает способность к расследованию тайн и загадок, а Veils определяет вероятность успеха в делах, связанных со скрытностью и обманом. Помимо этого, как и в Sunless Sea, у капитана имеется огромное множество других показателей, часть которых можно видеть на вкладке профиля (например, уровень приязни, испытываемый к нему различными социальными группами небесной новобританской империи, от учёных до богемы, или характеристики состояния души), а часть – в меню трюма, содержимое которого чётко разделено на имущество материальное (то же топливо, всяческие артефакты и др.) и нематериальное (портовые донесения, уникальные квестовые предметы, истории, слухи и тому подобные любопытные вещи); вместо карточек из первой игры обозначается всё это добро более наглядными круглыми миниатюрами.

Жизнь одинокого маленького средства передвижения в бездонном и огромном космосе чуть упростилась сравнительно с приключениями на Унтерзее, – одновременно ничуть не разочаровывая и любителей безжалостного «хардкора». При начале новой игры можно выбрать один из двух режимов: в Legacy смерть протагониста, как и ранее, означает лишь возможность передать часть нажитого непосильным трудом материального и морального капитала наследнику, тогда как в Merciful в упомянутом неприятном случае можно будет при желании загрузить последнее сохранение (производятся таковые исключительно автоматически и только при посещении портовых станций). Наследство также оказывается несколько более крупным, чем в Sunless Sea, включая в себя даже некоторые незавершённые задания. Помимо этого, можно выбрать ещё и из трёх уровней скорости потребления ресурсов, точности стрельбы по неприятелю и сложности, с которой получается увиливать от ответного огня. Бои, происходящие в открытом космосе как с различными местными диковинными чудовищами, так и со встречными паровозами-разбойниками, более похожи на упражнения в маневрировании: боевая задача заключается в том, чтобы уклониться от пущенного в наш локомотив снаряда, вовремя нажимая Q и E, ну и – умудриться самому при этом попасть в цель (за основное и дополнительное оружие отвечают соответственно левая и правая кнопки мыши). Впрочем, как уже замечалось, эти сражения не являются обязательными: если нет особой нужды в ресурсах, которые выпадают из поверженных противников (например, охотничьи трофеи часто оказываются нужными для заданий предметами), то практически от любой схватки вполне можно просто убежать. Ведь цена полученных товаров, скорее всего, будет куда меньшей, чем счёт за ремонт корпуса любимого паровоза.

Ремонтироваться, набирать экипаж, затовариваться топливом и прочими припасами можно далеко не на каждой станции, – однако если в Sunless Sea лишь один порт был для нас «домашним», то её небесный идейный наследник более гибок в этом отношении, и практически каждый доступный для посещения пункт назначения оказывается по-своему достойной внимания точкой интереса. Более того: в Sunless Skies к нашим услугам оказывается не один, а целых четыре мира! Самый первый, The Reach, насчитывает одиннадцать портовых станций: здесь мы проведём чуть ли не половину игры, исследуя и любуясь многочисленными лесами, заснеженными горами и прочими необычными достопримечательностями. Как и ранее, расположение секторов на карте меняется от игры к игре, так что постранствовать, открывая новые земли, придётся немало, – при этом временами изменяется и само воздушное пространство, например, периодически встречая нас попутными (или не очень) ветрами или даже метеоритными дождями. Когда же стартовый мир, при всей его обширности, будет изучен вдоль и поперёк, можно будет, при наличии необходимых пропусков, средств оплаты и др., отправиться – через местные аналоги телепортов – в три другие области. Albion, в котором находится славный город Лондон и различные правительственные органы, вроде Павшего Парламента, представляет собой урбанистически-индустриализированные пейзажи; Eleutheria отличается более тёмной палитрой и оказывается ещё более опасным миром многочисленных руин; наконец, в небольшой и самый загадочный изо всех Blue Kingdom смогут попасть только самые выносливые, терпеливые и опытные капитаны.

Собственно сюжет игры начинает разворачиваться как раз вокруг неудачной (и явно преждевременной) попытки проникнуть в этот дальний уголок Вселенной. Капитан Уитлок, командующая локомотивом, на котором наш протагонист состоит первым помощником, при смерти, – вернувшись в столицу The Reach, Новый Винчестер, мы получаем от умирающей начальницы своё первое далеко идущее задание (отвезти некую чёрную коробку в далёкий Лондон) – и паровоз с экипажем в наследство. Выбрав для своего капитана внешний вид (в виде силуэта), некоторые базовые характеристики и конечную цель вкупе со смыслом жизни – богатство (потребуется приобретать и со вкусом обставлять особняк), славу (здесь предстоит испытать себя на писательском поприще, художественно рассказывая о своих приключениях и самых значимых событиях местной истории) или разгадку тайн неба (последний вариант будет доступен лишь после достижения одного из двух первых) – мы оказываемся, по сути дела, предоставленными самим себе. Как и в первой игре, нужно будет изучать мир, открывать портовые станции, посещать их, совершать там самые необычные действия, общаясь с персонажами и выполняя их поручения, – и стараясь при этом выжить в неблагоприятных условиях, то есть не допустив смерти капитана и его экипажа и крушения локомотива.

Немало заданий оказываются обычными «почтовыми», но с учётом оригинальности их антуража жаловаться на банальность квестовой составляющей совсем не хочется. Ведь здесь мы можем, скажем, сопроводить археолога к полной ужасов Могиле Регента, наняться в подмастерья к часовщику, прочесть студентам лекцию о своих путешествиях, выставить свою кандидатуру на выборах в парламент, вступить в ряды подпольной антиправительственной организации революционеров, подать заявку на членство в охотничьем клубе, запустить в бессолнечном мире механическое солнце, – ну и так далее. Разумеется, всё это выполнено исключительно в виде текстов – с многочисленными альтернативными вариантами возможных действий и способов решения задач, большинство из которых доступно лишь при наличии у нас того или иного груза, качества и численного показателя основных ролевых характеристик. Последние увеличиваются при повышении уровня по мере набора героем опыта (максимальный – двадцатый), а также при помощи офицеров, при назначении на должность прибавляющих нам некоторое количество Iron, Hearts и др., а зачастую ещё и репутации у одной из местных социальных групп. Разумеется, каждый такой член экипажа неминуемо оказывается загадочной и многогранной личностью со своими собственными заданиями, в ходе которых придётся немало странствовать между здешними мирами. А, например, в ходе продолжающейся в округе гражданской Винчестерской войны можно примкнуть к одной из сторон – и отправиться уничтожать суда противника, осуществлять разведывательные миссии (ну или просто доставлять свежие сведения о соседних станциях только одному из двух возможных работодателей).

Сюрпризы скрываются на каждом шагу и за каждым поворотом: например, открываемые на карте «ужасные» места повышают уровень одноимённого нашего качества (как и ранее, при достижении им цифры 100 последует конец игры), – а найденные «чудеса» действуют прямо противоположным образом. Помимо станций, миры изобилуют другими точками интереса: заброшенные (и не очень) маленькие поселения, жилища отшельников, руины и остатки кораблекрушений, астероиды с полезными ископаемыми и даже дорожные склады ресурсов для усталых путников. Взаимодействие со многими такими объектами требует оснащения нашего паровоза определёнными модулями, – например, для горного дела или разделки туш животных. Да, не только персонаж, но и его локомотив обладает рядом значимых характеристик. Приобрести новое транспортное средство можно в больших городах (если хватит денег), – «продвинутые» модели отличаются большими показателями прочности корпуса (от 30 до 90 пунктов по умолчанию), грузоподъёмности (12–20 мест) или численности экипажа (5–15 человек).

Все такие величины можно ещё и модифицировать путём установки тех самых модулей, приобретаемых отдельно: таковые не только обеспечивают нас новым инструментом или оружием, но и могут увеличивать броню или размер трюма (в свою очередь, требуя для своей установки те или иные значения характеристик капитана). Особо стоит отметить знакомый нам по Sunless Sea трудовой отряд летучих мышей, занимающих отдельную ячейку и при нажатии клавиши «F» (и за счёт некоторого расхода топлива) совершающих облёт окрестностей для обнаружения точек интереса в скрытых ещё от нас районах карты. Что же касается средств на всё это пиршество духа и плоти, то, в отличие от первой игры, торговля оказывается здесь как прибыльным, так и, в некоторой мере, увлекательным делом: практически все порты оснащены магазинами, предлагающими скидки на тот или иной товар, а наиболее банальные из заданий касаются доставки определённых грузов в точки назначения за щедрое вознаграждение.

А вот что в Sunless Skies оказывается заслуживающим всяческого порицания, так это крайне низкая скорость передвижения нашего локомотива, которую к тому же никак нельзя повысить – ни покупкой модулей, ни пересадкой на более совершенные модели транспортных средств. Авторы поясняют, что это их сознательное решение, принятое баланса ради: более быстрый паровоз являлся бы по умолчанию предпочтительным – и, будучи способным запросто обгонять все прочие, сводил бы на нет само наличие в игре сражений. Однако что мешало Failbetter Games внедрить в игру опциональный режим ускорения времени, непонятно: тратить многие часы на методичное и тщательное прочёсывание карты, на которой точки интереса, какими бы многочисленными и разнообразными они ни были, разделяются внушительными объёмами пустого пространства, – это захочет далеко не каждый капитан.

Что ж, будем надеяться, что этот, по сути, единственный недостаток игры будет ликвидирован в грядущих обновлениях. В остальном же перед нами оказывается весьма достойная внимания оригинальная вещь: разнообразная по жанру, увлекательная (особенно если вы хорошо знаете английский язык и любите читать обширные тексты) и продолжительная (даже не считая упомянутых скучноватых и повторяющихся перемещений, изучение только первого мира займёт у вас не менее десяти часов). При этом – более доступная, сбалансированная и гибкая, чем и без того качественная Sunless Sea. Наши наилучшие рекомендации!