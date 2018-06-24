Cultist Simulator: игра в тайную жизнь

В эпоху засилья в компьютерных играх сиквелов и ремейков, с незначительными изменениями воспроизводящих игровой процесс признанных шедевров, самобытность чаще всего оказывается уделом «инди-сцены» со всеми присущими этой последней не самыми полезными свойствами, такими как бюджетность работ, а временами даже и неопытность начинающих авторов. К счастью, англичанин Алексис Кеннеди относится к разработчикам одновременно и бывалым, и креативным: поклонники нестандартных проектов наверняка помнят Sunless Sea – и её многочисленные оригинальные тексты, снискавшие сценаристу прямо-таки писательскую славу. Хотя сам он, судя по всему, остался не до конца доволен этой работой – потому как вскоре после её выпуска покинул основанную им Failbetter Games и ныне трудится, кроме прочего, над сценариями необъявленных проектов от Telltale и BioWare. Однако главное дело А. Кеннеди – собственный проект, совсем уже неожиданный и мало на что другое похожий.

Cultist Simulator Жанр определению не поддаётся

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Weather Factory

Издатель Humble Bundle

Сайт, Steam, GOG

Weather Factory была основана в 2017 году Алексисом Кеннеди вместе с ещё одной его коллегой по предыдущей компании, продюсером и художницей Лотти Бевэн, – для создания нарочито самобытных сюжетных инди-игр. Судя по тому, что Cultist Simulator был успешно профинансирован на Kickstarter за полдня, а вся собранная в итоге сумма превысила запрошенные 30 тыс. фунтов почти втрое, спрос на подобного рода проекты определённо имеется. Кратко описать жанровую принадлежность и подобие того, что у авторов в итоге получилось, в принципе, можно, но звучать такое определение будет несколько странно и сумбурно: перед нами настольная карточная игра, по содержанию представляющая собой заявленный в заголовке «симулятор культиста», а точнее – основателя и руководителя оккультной секты, с элементами ролевой игры в стиле rogue-like и такого известного на мобильных платформах развлечения, как «Алхимия», напоминающая при этом незамысловатый «симулятор жизни» вроде старенькой Jones in the Fast Lane от Sierra, а отчасти и условно-бесплатную браузерную игру самого А. Кеннеди Fallen London.

Сюжетная основа здесь имеется, но на удивление лаконичная: на дворе у нас теперь не 1890-е годы, как в викторианском Sunless Sea, а где-то 1920-е, – хотя ни в чём, кроме некоторых элементов визуального стиля, такая постановка вопроса практически не проявляется. Начав виртуальное существование в качестве подающего надежды честолюбца, мы ставим себе цель в жизни и начинаем зарабатывать на хлеб, следить за состоянием своего здоровья, покупать и изучать книги, в том числе на древних языках, черпая из них тайные знания о загадочных ритуалах и забытых богах, проводить эти ритуалы и погружаться в мир снов. А главное – можем основать собственную тайную организацию одного из девяти доступных типов, от Ордена Кровавой Чаши до Общества Священной Раны, пропагандировать своё учение, вербовать сторонников и учеников, повышая их в уровне и поручая им самые разнообразные задания, от снаряжения экспедиций в дальние и опасные места в поисках новых знаний и банальных мирских сокровищ, до устранения отдельных полицейских следователей и прочих представителей властей, с подозрением относящихся к нашей общественно-полезной деятельности.

Выглядит это всё ожидаемо скромно, с учётом реализации всего перечисленного исключительно в виде манипуляции карточками на покрытой зелёным сукном поверхности стола: львиная доля ответственности за иллюстрирование происходящего возлагается на воображение игрока. Впрочем, картинки-иконки у карт отторжения не вызывают, фоновая музыка вполне приятна, а качество текстов-описаний всех возможных объектов и действий находится на самом высоком уровне (иного от Алексиса Кеннеди ожидать было бы сложно, – заметим только, что требования к знанию литературного английского языка они, как и ранее, выдвигают весьма нешуточные). Другое дело, что с интерфейсом и игровым процессом не всё так просто: отличительной чертой Cultist Simulator является полное отсутствие какого бы то ни было официального руководства или обучающего режима (по крайней мере, на момент написания этой рецензии). Ситуация, в которой мы оказываемся, заведомо непонятна: ожидается, что игрок должен дойти до сути самостоятельно, методом проб и ошибок: игра всячески поощряет и побуждает к экспериментированию, невзирая на множество потенциально смертельных исходов, как в любом уважающем себя rogue-like, а также и на присутствие немалого числа действий на скорость реакции, предполагающих внимательное слежение за тем, что происходит в реальном времени на столе, – и быстрое принятие определённо рискованных решений.

Отчасти упрощает этот процесс наличие активной паузы: при нажатии на пробел неумолимый бег времени прекращается – и можно спокойно изучить и проанализировать обстановку, а заодно и отдать нужные команды. Текущая скорость отображается справа внизу экрана, – помимо остановки присутствует ещё и нормальный и быстрый режимы (соответственно, клавиши «N» и «M»), а также вызов меню с возможностью настройки громкости, масштаба интерфейса и периодичности автоматического сохранения (загрузить таковое можно лишь при продолжении игры после выхода). Сам интерфейс сводится, помимо этой панели кнопок, лишь к индикатору местных «стратегических ресурсов» там же, но чуть левее; таковых у нас четыре: здоровье, рассудок, страсть (т.е., эмоции, дополняющие предыдущий пункт) и собственно капитал (Funds) – денежный запас, восполняемый, к примеру, банальным заработком в результате не зря проведенного трудового дня и расходуемый на все возможные случаи жизни, от приобретения лекарств для восполнения первого из ресурсов до снаряжения поисково-оккультных экспедиций и аукционных ставок на редкие книги.

Собственно игровой процесс заключается в использовании находящихся в нашем распоряжении и расположенных на поле карт вместе с «глаголами-действиями», представленными здесь же в виде более крупных квадратиков в рамках. Поначалу, когда мы выступаем в роли уже упомянутого выше «честолюбца» (позднее, после одного или нескольких проигрышей-смертей, появятся и другие «стартовые позиции»: врач, детектив и др.), в нашем распоряжении имеется всего одна карта, обозначающая должность самого мелкого служащего в лечебном заведении, и одно доступное «действие» – собственно, работа. Открыв это последнее и переместив своё «существительное» на пустую ячейку, остаётся только нажать кнопку «Старт» (клавиша «S») – и наблюдать, как движется полоска времени, которая отсчитывает несколько десятков реальных секунд, символизирующих виртуальный рабочий день. После завершения «работы» следующий клик вернёт нам на стол использованную карту, которая может уже несколько измениться (например, указывая на продвижение по карьерной лестнице), а также несколько дополнительных – в частности, заработанные нами единицы «денежных средств».

Постепенно на поле появляется ещё несколько квадратов, – «изучение» (значок лампочки), «исследование» (символ телескопа), «сон» или «мечты» (иконка облачка), «разговор» (рот) и др., – предусматривающих ручную активацию соответствующими картами: каждое действие требует карточек лишь с определёнными «аспектами», обозначение которых выводится в правом нижнем углу окна-описания, как у «существительных», так и у «глаголов». Понятно, что использовать с «работой» можно лишь очень немногие карты, вроде должностей или прилагаемых к их исполнению «прилагательных», таких как тот же рассудок или страсть (означающие особую степень усердия, часто вознаграждаемую повышением по службе или просто прибавкой к жалованию), – то же самое касается и всего прочего. Так, «изучаем» мы, прежде всего, книги (которые добываются путём «исследования» карт аукциона или книжного магазина, непременно с добавлением одной и более карт денежных средств); для «разговора» следует выбрать тему и, как правило, собеседника: последние, в лице потенциальных приверженцев нашей секты, начинают появляться – поначалу в ранге «знакомых» – после своего рода монологов на тему оккультных знаний (последние черпаются из изучаемых книг и выступают прежде всего предметом для проповедей). Вскоре появляется и «действие» на основание собственно нашей тайной организации: следует выбрать тему (одно из девяти типов тех самых знаний) и первого ученика; впоследствии же становятся доступными и множество других вещей – ритуалы, инструменты и ингредиенты, в том числе для проведения последних, локации для экспедиций, особые двери в потусторонние миры…

Помимо действий, используемых с картами вручную, на поле присутствуют ещё несколько глаголов, которые появляются, исчезают и активируются автоматически. Первым из таких будет «сезон» или «течение времени», символизирующее простой ход жизни и периодически поглощающее по одной карте денежных средств: следите, чтобы таковые у вас имелись хотя бы в небольшом запасе, иначе последует смерть от голода! Иногда может появиться, скажем, «инфекция», заглатывающая карту здоровья (которая часто присутствует на поле лишь в одном-единственном экземпляре) и после нескольких десятков секунд возвращающая её нам уже в виде болезни: в таких случаях следует как можно быстрее использовать эту вещь вместе со «сном», прибавив ещё и одну порцию ресурсов в качестве платы за лекарство, чтобы не умереть, а напротив, излечиться. Не менее важно и здоровье душевное: так, время от времени мы можем заполучать карточку «страха»: стоит накопиться трём таким нехорошим вещам, как игра закончится, – противодействовать нежелательной эмоции может лишь противоположное чувство удовлетворённости, добываемое из «сна» с применением одной единицы всё тех же денежных средств (нейтрализация страха, в случае наличия в «колоде» нужного противоядия, происходит автоматически).

И это только несколько примеров ситуаций риска, которые требуют внимательного слежения за происходящим, за активными, доступными и самостоятельно возникающими на поле «глаголами» и которых в Cultist Simulator очень даже немало: играть оказывается сложно – но и по-своему увлекательно. Если, конечно, вас не будет смущать необходимость снова и снова приступать к новой жизни в этом мире и к основанию своей секты «с нуля» – после постоянных смертей от голода, болезней, страха, ареста и т. д. Справедливости ради стоит отметить, что огромное количество возможных игровых ситуаций, случайность выпадения подавляющего большинства карт, разнообразие последствий от принимаемых игроком решений и общая внушительная нелинейность немало скрашивают чувство утомлённости, которое может возникнуть от совершения похожих действий раз за разом. Особо терпеливых «культистов», которые смогли разобраться в несложной, в принципе, механике игры и выработать себе несколько успешных стратегий для дебюта и миттельшпиля, ждут и «хорошие» концовки, от банальной мирской карьеры (ибо всегда можно наплевать на все оккультные знания и просто углубиться в обычную работу) до удовлетворения своих самых заветных желаний и жизненных целей – путём восхождения по пути Просвещения, Власти или Ощущения. Вердикт, тем не менее, будет вполне однозначным – перед нами определённо шедевр: самобытный, сложный, интересный, несмотря на то что антураж карточной игры и особенно необходимость управляться с десятками ситуаций в реальном времени вряд ли привлечёт широкую аудиторию. Но кто сказал, что постижение тайных знаний обязательно должно быть делом лёгким и массовым?

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Уникальный игровой процесс; огромное разнообразие комбинаций и действий; интерес неминуемой повторной игры Минусы: Порог вхождения довольно высок, да и вся игра вряд ли позволит расслабиться Вывод: Шедевр для гурманов

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