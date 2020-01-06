Тест-драйв 7-местного Mitsubishi Outlander 2020: ТОП-5 вопросов и ответов





Шутка-правда: каждые полгода у нас выходит статья о модели Mitsubishi Outlander – и ведь каждый раз находиться, о чем рассказать. Вот и сейчас: Mitsubishi Outlander 2020 модельного года получил 7-местный салон, «умный» полный привод S-AWC, новую систему мультимедиа… Что еще? Разбираем главные вопросы вокруг автомобиля.

Это 7-местный Mitsubishi Outlander?

Да, именно так. Причем в статье представлен не просто 7-местный Mitsubishi Outlander, а вариант 2020 модельного года. Как его опознать? Да в том и дело, что снаружи никак. Все перемены во внешности произошли еще при подготовке обновленного Mitsubishi Outlander 2019: новая решетка радиатора и серебристая окантовка в нижней части переднего бампера, обновился дизайн блок-фар, да плюс разная мелочь – вроде новых колесных дисков или увеличенного спойлера на крышке багажника.

Но есть еще одна мелочь, которая не совсем мелочь: сзади, та этой же крышке багажника, находится наклейка с магической надписью S-AWC – обозначение «умной» системы полного привода «Super All Wheel Control». И эта система заслуживает отдельного внимания.

Внешность Mitsubishi Outlander 2020 знакома и привычна. Из ярких и запоминающихся деталей назову только нос автомобиля: мне нравятся аккуратные заостренные фары (полностью светодиодные, кстати), хромированные «щеки», надпись-имя модели (это опция из каталога аксессуаров). Главная деталь новинки находится сзади: обозначение S—AWC, указывающее на «умный» полный привод.

И есть большая разница в движении из-за нового полного привода S-AWC?

На обычной дороге – нет. Кроссовер Mitsubishi Outlander 2020 по-прежнему никуда не спешит ни по мотору, ни по «автомату»-вариатору, ни по рулевому управлению. Автомобиль предлагает плавные реакции на нажатие педали акселератора, трансмиссия мягко меняет передаточное число, и вы скорее не «разгоняетесь», а «отчаливаете». Реакции на поворот руля нормальны, обошлось без промедлений и запаздываний. Просто на руле минимум обратной связи, а с учетом заметных кренов и несколько «резиновой» связи между педалью акселератора и разгоном (привет, вариатор), напрочь пропадает любое желание шустрить в поворотах. Зато ходовая часть отлично настроена под такой характер: довольно мягкий ход, плавность на ямах и буграх, хорошая стабильность на прямой. Лишь одно замечание: небольшая жесткость на неровностях-мелочах: подобное отмечал на гибриде Mitsubishi Outlander PHEV. Но стоило выбрать правильное давление в шинах (мой оптимум 2,2 атм.) – и автомобиль снова вернул себе хороший комфорт, за который я нахваливал Mitsubishi Outlander 2019 МГ. Кстати, 7-местный автомобиль имеет грузоподъемность 655 кг, что на добрых 100 кг больше, чем предлагают 5-местные версии Mitsubishi Outlander.

А что на бездорожье? Вот здесь «умный» полный привод S-AWC (рассказывал на примере Mitsubishi Eclipse Cross) себя проявил: если в режиме NORMAL автомобиль ведет себя действительно «нормально», то в режиме GRAVEL кроссовер становится более резким в своих реакциях – прежде всего, активнее «подрабатывает» задняя ось и автомобиль ввинчивается в поворот. Так на скользкой извилистой дороге-грунтовке получается ехать интереснее – ввиду того, что уменьшается недостаточная поворачиваемость. Схожие реакции наблюдаются и в режиме SNOW, существенной разницы с режимом GRAVEL не уловил: ведь из-за аномально-теплого начала зимы я застал грунтовки и грязь, но не снег. Наконец, также существует и режим AWC ECO: он предназначен для движения по сухим дорогам – изначально привод только на передние колеса, задние подключаются по мере необходимости.

Главное в кроссовере Mitsubishi Outlander 2020 – это тишина и мягкость. Что в прямом, что в переносном смысле. Даже на высокой скорости (хорошо за 100 км/ч) больше впечатляет не сама скорость или динамика, а тишина и стабильность на прямой. Выходит идеальный образ «семьянина»: везет комфортно и без эмоций, но довезет гарантированно. Если дать «газу в пол» и смирится с заметным монотонным гудением 2,4-литрового мотора на 5 тыс. об/мин. (ибо CVT-вариатор), то можно получить разгон 0-100 км/ч в пределах 10 секунд – чуть лучше, обещанного паспортом (10,5 с). Полный привод S—AWC проявил себя двояко: при разгрузке двух колес (диагональное вывешивание) автомобилю пришлось несладко, но в повороте теперь Mitsubishi Outlander 2020 умеет «подворачивать хвостом» (за счет перераспределения тяги между колесами и подтормаживания внутреннего переднего колеса) – «умный» полный привод реально влияет на поведение автомобиля.

Данный полный привод называю «умным» потому, что он получает информацию о состоянии автомобиля не только с датчиков нажатия педали акселератора или угла поворота руля, но также от датчиков продольного/поперечного ускорения и сенсора поворота автомобиля вокруг своей оси. Кроме того, каждый из режимов работы полного привода подразумевает свою логику срабатывания фрикционной межосевой муфты (имитация межосевой блокировки) и тормозных механизмов на разных колесах (имитация межколесных блокировок). Но, несмотря на все программы управления, при разгрузке двух колес и подъеме по диагонали, автомобиль порой безостановочно вращал разгруженными колесами, зарываясь в мягкий грунт.

И еще один нюанс: возможно, привод S-AWC уж слишком «умный» для обычного пользователя. Потому, что в случае обычного полного привода на Mitsubishi Outlander, в любой непонятной ситуации на бездорожье включай режим LOCK, да ставь в L-режим вариатора – и вперед, дави педаль акселератора с надеждой в блокировку муфты, верой в мощь мотора, да уповая на внушительный 215-милиметровый клиренс. А какой режим S-AWC мне выбрать при езде по песку? А что лучше предпочесть при езде по раскисшей зимней грунтовке – SNOW или GRAVEL? А зачем два похожих режима – AWC ECO и NORMAL? Ведь оба предусматривают изначально преимущество передних колес с последующим подключением задних. И если подобные вопросы задаю я (человек вроде как что-то понимающий в этом автомобиле), то какие вопросы о полном приводе S-AWC будет задавать моя жена? Ведь ей намного проще объяснить: «в любом сложной ситуации – включи LOCK, L-режим, и дави на газ».

А что насчет 7-местного салона? И что-то еще изменилось, кроме количества мест?

Общий дизайн передней части салона – равно, как и внешность – почти не изменился: массивная передняя панель, обволакивающая водителя, большая центральная консоль, широкие передние сиденья-кресла. Все также есть плюсы и минусы. В преимуществах – мягкий пластик, красивые и понятные приборы. В недостатках – обильное использование глянца и недостаточный диапазон регулировки руля при желании поднять его вверх.

Перемены для Mitsubishi Outlander 2020 заметны при взгляде на центр передней панели: новая система мультимедиа и блок климат-контроля. Мультимедиа Mitsubishi Connect 2 предлагает 8-дюймовый дисплей, новое оформление стартовой страницы (в виде плиток), подключение смартфонов, воспроизведение видео с флеш-карты – но подобное мы уже встречали в Mitsubishi ASX 2020. А вот блок «климата» полностью новый: он получил пару рифленых шайб и прямоугольные кнопки с серебристой подводкой. Признаться честно: функциональность мультимедийной системы или климат-контроля не изменилась относительно того, что было в Mitsubishi Outlander 2019. Просто теперь все стало выглядеть чуть более современно.

Светлый салон выглядит нарядно, сиденья широкие и мягкие, плюс предлагают электро-регулировку поясничной поддержки, зона вокруг рычага «автомата» залита глянцем, но при этом лишена кармашка под смартфон – приходится ставить в подстаканник. Передняя часть салона осталась прежней, изменилось лишь наполнение ее центральной части: новая система мультимедиа и климат-контроль. Еще одна едва заметная перемена – аудиосистема Mitsubishi Power Sound System (вместо Rockford Fosgate): на удивление достойно звучит, как для «не именной системы» – потому, что в составе данной аудиосистемы все также восемь динамиков и усилитель на 510 Вт, как это было у Rockford. Вот и все перемены в передней части салона…

Но не в задней! Кроме появления третьего ряда сидений, также добавилась возможность смещения вперед/назад второго ряда – причем пределы регулировки огромны (25 см), а задний диван разделен на две несимметричные части, которые могут сдвигаться отдельно друг от друга. Добавьте к этому все прежние преимущества Mitsubishi Outlander – возможность регулировки угла наклона спинки, дефлекторы вентиляции, USB-порт, подлокотник с подстаканниками – и получите почти идеальный кроссовер для семьи. Слово «почти» в данном случае означает по-прежнему отсутствующий подогрев задних сидений.

Зато отныне семья может быть очень большой: в багажнике приютилась парочка дополнительных сидений. Правда места сзади ну очень мало: мне было тесно по ногам, колени задраны вверх, голова уперлась в обшивку потолка. Задние места явно «дополнительные», но все-таки они есть: сгодятся для перевозки школьников, подростков, небольших взрослых ростом (до 150-155 см). Причем благодаря сдвижному второму ряду сидений, можно выиграть место для ног самых задних седоков. При этом пассажиры среднего ряда все равно не будут в обиде: центральная часть салона Mitsubishi Outlander 2020 по-прежнему радует впечатляющим простором. Правда, в случае 7-местной версии автомобиля можно забыть об удобном многосекционном органайзере в багажнике – осталась лишь одна небольшая горизонтальная ниша под мелочевку. Хотя в остальном багажник не пострадал: полезный объем 502 л (раньше было 477) при стандартной 5-местной конфигурации салона – ведь в 7-местной версии нет сабвуфера и второй ряд сидений можно сдвинуть вперед.

На втором ряду по-прежнему очень просторно, радуют многочисленные регулировки сидений, дефлекторы вентиляции, USB-порт, подлокотник с подстаканниками – назвать Mitsubishi Outlander «идеалом для семьи» мешает лишь отсутствие подогрева. Третий ряд сидений откровенно тесен, но все-таки школьники или подростки там сядут. В случае 7-местной конфигурации салона остается лишь небольшой отсек под пакеты из супермаркета, но при 5-местном салоне – багажник по-прежнему большой. Среди приятных «мелочей» – нишы для вещей и электропривод крышки багажного отсека.

Что еще есть 7-местного с подобным размером и ценой?

Если вам нужен 7-местный кроссовер для семьи, но при этом вы хотите уложиться в 4,7-4,8-метровую длину и ценник $30-40 тыс., то выбор совсем невелик: кроме Mitsubishi Outlander можно отметить лишь Peugeot 5008, да родственные модели SEAT Tarraco, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan AllSpace. В целом все подобные автомобили (равно, как и Mitsubishi Outlander) скорее выполнены по формуле «5+2», нежели являются полноценно 7-местными. Главное отличие «европейцев» от Mitsubishi в том, что они делают ставку на дизельные моторы и предлагают более современную технику: ЖК-приборы, многоступенчатые «автоматы», адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга рядности движения. Зато 7-местный Mitsubishi Outlander заметно доступнее по цене, у него менее требовательный атмосферный бензиновый мотор, при этом «по умолчанию» имеется полный привод, чего лишены некоторые конкуренты.

А еще за 7-местный вариант не нужно доплачивать! Отныне все Mitsubishi Outlander 2020 с 2,4-литровым мотором обязательно предлагают 7-местный салон и полный привод – выбор касается лишь двух комплектаций: Instyle (719 тыс. грн., $31 тыс.) или Ultimate (789 тыс. грн., $34 тыс.). И напротив: 2-литровые версии Mitsubishi Outlander 2020 сугубо 5-местные, зато в их числе можно выбрать передний или полный привод, а также одну из трех комплектаций – базовый Mitsubishi Outlander Inform стартует с 549 тыс. грн. или $23,5 тыс.

Остальные 7-местные модели уже относятся к другому классу автомобилей. В качестве примеров приведу Honda Pilot, Mazda CX-9, Infiniti QX60, Toyota Highlander: 5-метровая длина или даже больше, ценники около $50 тыс. или даже больше. С одной стороны – да, это автомобили совершенного иного уровня: мощность хорошо за 200 л.с., просторный салон с нормальным третьим рядом сидений, лучше отделка и комплектация. Явно переход на класс выше. С другой стороны – учтите, что этот переход на класс выше происходит и по цене.

Удобный на парковке 4,7-4,8-метровый кроссовер с 7-местным салоном – редкость: доступные в Украине модели можно пересчитать на пальцах одной руки. Более крупные модели предлагают высокую мощность и просторный салон, но требуют за это намного больше денег.

В итоге: заинтересует покупателей?

Кроссовер Mitsubishi Outlander 2020 – это отличный пример правильной работы украинских маркетологов. Автомобиль явно «в годах», но он снова и снова находит в себе силы привлекать внимание покупателей: в начале прошлого года я рассказывал про обновленную версию Mitsubishi Outlander 2019, осенью довелось поездить на гибриде Mitsubishi Outlander PHEV, а вот теперь – снова обновления, улучшения, изменения на примере 7-местного Mitsubishi Outlander 2020. Новые версии автомобиля заставляют постоянно рассказывать и напоминать клиентам о семействе Mitsubishi Outlander. Затем знакомство с прайсом, посещение автосалона, тест-драйв – и вот есть еще одна продажа.

В тоже время, все вышесказанное не отменяет факта, что сам по себе Mitsubishi Outlander – хороший автомобиль за свои деньги: японская родословная, хорошая проходимость, мягкий ход, достаточная комплектация. А теперь еще и дополнительные 7-местные версии для большой семьи. В итоге пусть здесь нет откровений, но кроссовер Mitsubishi Outlander 2020 снова находит, чем привлечь к себе внимание и точно сможет заинтересовать покупателей.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4L Ultimate

Кузов – кроссовер, 7 мест

Габариты – 4,695 х 1,81 х 1,71 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 215 мм

Багажник – 128 л (7-местный салон) или 502 л (5-местный салон)

Грузоподъемность – 655 кг

Снаряженная масса – 1555 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 2,4 л

Мощность – 167 л.с. при 6000 об/мин.

Крутящий момент – 222 Нм при 4100 об/мин.

Удельная мощность и момент – 107 л.с. на 1 т; 143 Нм на 1 т

Привод – полный привод S-AWC

Трансмиссия – «автомат»-вариатор CVT INVECS-III Sport Mode

Динамика 0-100 км/ч – 10,5 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Страна производства – Япония

Минимальная цена автомобиля – 549 тыс. грн. или $23,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 789 тыс. грн. или $34 тыс.

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 225/55R18