Тест-драйв Mazda MX-5 RF





Три года тому назад я рассказывал о Mazda MХ-5 и вот новая встреча – Mazda MХ-5 RF. Изменилось все: тип кузова, мотор, трансмиссия. А главное – статус: отныне Mazda MХ-5 RF «официал», модель доступна в сети официальных дилеров марки. Итак, что такое Mazda MХ-5 RF? Сплошной комок счастья и радости для фаната автомобилей? Или у этого автомобиля тоже есть недостатки? Плюс общее: каков разгон, что с расходом, сколько стоит, кто в конкурентах? Ответы на все вопросы получите в данном обзоре.

Позиционирование Mazda MX-5

Автомобиль Mazda MХ-5 – это компактная легкая двухместная модель для динамичного вождения. Компоновка классическая, основная ставка не на мощность, а на легкость конструкции. Идея данного автомобиля была сформирована еще в первом поколении модели (NA), представленном в 1989 году, и с тех пор не изменилась. Изначально Mazda MХ-5 выпускалась с кузовом «родстер»: двухместный салон и мягкая крыша. Но среди многочисленных вариаций – серийных, концептов, разные поколения – можно было встретить как версии с жесткой крышей-колпаком (кузов почти «купе»), так и полностью открытые версии с минимальным лобовым стеклом (кузов типа «спайдер»). Нынешнее четвертое поколение модели Mazda MХ-5 было запущено в 2014 году, а в 2016 появилась версия Mazda MХ-5 RF (Retractable Fastback): в данном случае речь идет о кузове типа «тарга» – жесткая складывающаяся панель крыши и стационарная задняя часть. Таким образом, кузов «тарга» занимает промежуточное положение между «родстером» и «купе», в случае Mazda MХ-5 RF дополнительно выделяясь своим оригинальным стайлингом.

Первое поколение Mazda MХ-5 (NA) запущено в 1989 году, второе (NB) вышло в 1998, третье (NC) увидело свет в 2005. Наконец, автомобиль четвертого поколения (ND) дебютировал в 2014-м году. С тех пор и поныне, модель эволюционировала: появилась версия Mazda MХ-5 RF, «автомат» (изначально для ND предлагалась только МКПП), к 2019 модельному году была повышена мощность мотора (184 л.с. против 160 л.с.), добавлено много системы безопасности. Вот такая версия Mazda MХ-5 RF и стала героем статьи.

Как едет Mazda MХ-5 RF?

Все, что связано с управляемостью Mazda MX-5 RF можно просто брать и заносить в палату мер и весов, как образец для автомобильного мира. Руль легкий и не нагружен лишним фоновом усилием, при этом максимально «прозрачный»: руками отлично чувствуешь, что происходит с передними колесами. Для Mazda MX-5 RF нет такого понятия как «снос» или «занос», автомобиль просто поворачивает. В этом плане у него подчеркнуто нейтральный характер. Крены минимальные, при этом нарастание угла наклона кузова происходит плавно, а устойчивость в пологом вираже очень высока. В итоге управляемость Mazda MX-5 RF напоминает управляемость юркого карта – мгновенные реакции на действие руля, все реакции понятны, автомобиль позволяет творить с собой все, что пожелаешь. Жесткая подвеска? Да вполне можно жить! Конечно, подвеска не перина – довольно плотный ход, собранная ходовая. Зато откровенной жесткости и ударов здесь нет, все неровности проходятся упруго и сдержано, даже несмотря на низкопрофильные шины. Скорее заслуга изящных ходовых качеств Mazda MX-5 RF не в примитивном зажимании подвески и рулевого управления, а вообще в оригинальной конструкции автомобиля (расскажу ниже) – в итоге Mazda является частью вашего тела, а руль выступает продолжением ваших рук.

Вот только трясет. В смысле не руки, а руль. С опущенной крышей заметны приличные вибрации моторного щита (панель между моторным отсеком и салоном), также заметно отдает на рамку лобового стекла, немного вибрирует пол автомобиля. Интересное наблюдение, точность управления автомобилем с опущенной крышей заметно страдает, но эта тряска дает дополнительную инъекцию адреналина в процессе езды. Особенно, если постоянно дергать рулем и пытаться поймать ритм автомобиля. А когда надоест, то просто поднимаете крышу, она жестко фиксируется в креплениях рамки лобового стекла, вибрации уходят напрочь, и можно «валить на полную». Итак, первое ключевое замечание касается жесткости кузова при опущенной крыше. А второе замечание касается работы «автомата». В целом 6-ст. АКПП мягко и плавно меняет передачи, все переключения происходят вовремя и незаметно. Такой характер «автомата» хорош для обычной, ежедневной, размеренной езды. Но суть в том, что «ежедневная и размеренная езда» – это явно не то, для чего покупается Mazda MX-5 RF. Обычный режим работы АКПП предполагает переключения на более высокую передачу примерно на 2,5-3-3,5 тыс. об/мин – в итоге высокооборотный мотор (максимальная мощность достигается при 7000 об/мин) работает в полсилы и вы просто никогда не поверите, что под капотом 184 «атмо-лошадки».

Решение вопроса только одно: «Sport»-режим АКПП. В таком случае «автомат» затягивает с переключениями порой до 5-5,5 тыс. об/мин, а если держать акселератор «в пол», то мотор может раскрутиться и до заветных 6,5-7 тысяч. Нарастание мощности происходит волнами – первая приходит где-то на 4-5 тысячах и ощущается в стиле «ого, неплохо». Но настоящий экстаз наступает около отметки предельных оборотов – когда стрелка тахометра встает вертикально или даже переваливает в правую часть. Только там можно ощутить полную мощность мотора, а она оказывается высока! Только там можно ходить на педали акселератора, будто по лезвию бритвы – настолько остры и быстры реакции двигателя. Только там наслаждаешься прорезавшимся звуком мотора. Именно мотора, а не выхлопной системы: вместо гулкого «бу-бу-бу», из двойных выхлопных патрубков льется сухой вой разбушевавшегося 4-цилиндрового «атмосферника». Этот звук не сказать, чтобы «красивый» или «раскатистый» – нет, но этот звук настоящий. Если вы хоть раз были на автомобильных гонках или трек-днях, то услышите знакомые нотки. В случае Mazda MX-5 RF, выхлоп не настраивали специально: трубы просто прикрутили к выхлопному коллектору двигателя, поставили требуемые катализаторы и резонатор – вот собственно, и все. Уважаю такой звук за его честность.

Все, что связано с дизайном, управляемостью, мотором, тормозами, звуком автомобиля – только в «плюс». Обратите внимание, насколько изменился профиль кузова: настоящее «купе»! Но если опустить крышу и боковые стекла – почти «родстер». Мотор любит высокие обороты и обеспечивает разгон 0-100 км/ч за 7,6-7,7 секунды: на доли секунды, но быстрее паспорта. А что касается АКПП… Поймите правильно: «автомат» хорош сам по себе – это нормальная коробка для любой обычной модели Mazda. Но дело в том, что МХ-5 не совсем обычная. Реабилитация АКПП происходит только в «Sport»-режиме. Его даже следовала назвать не «Sport»-режим, а «MX-5»-режим: в том смысле, что пока не включил «Sport» – вообще не понял, что такое MX-5. Но все-таки «автомат» пусть будет: просто для расширения аудитории покупателей автомобиля. Тем более, что МКПП из прайса никто не убирал, причем такая версия оказывается быстрее и дешевле, а также отличается важными нюансами в конструкции (расскажу ниже).

Салон автомобиля с прошлой встречи глобально не изменился. Сидишь низко, в ногах пассажира приютился горб панели пола, запас места в «притык», хотя все-таки достаточный для человека среднего роста (но не высокого). Если оценивать Mazda MX-5 RF с точки зрения обычного автомобиля, то удивляешься простоватой крупнозернистой коже на сиденьях да отсутствию нормального перчаточного ящика («бардачка»): отсеки под мелочевку нашлись только на центральной консоли и сзади между сиденьями.

Но если рассматривать Mazda MX-5 RF с точки зрения владельца – то все отлично. Покупая спорт-кар, нужно быть готовым к низкой посадке. При этом, сами сиденья обеспечивают хорошее распределение нагрузок и удержание тела в повороте. Грубая кожа нужна для простоты уборки салона после скоростных поездок без крыши. Зато в руках классический круглый руль с подрулевыми лепестками «автомата», в подголовниках приютились динамики BOSE, а перед глазами – классные приборы с тахометром во главе. Все для драйва и удовольствия в каждую секунду этого драйва. Ах да, багажник… Ну, он есть: почти 130 литров.

Салон существенно не изменился – низкая посадка, простые на вид сиденья, но вполне удобные. Главные перемены: ЖК-дисплей в комбинации приборов и кнопка складывания крыши. Под мелкие вещи имеется сразу два ящичка – но совсем не там, где вы того ждете. Багажник почти на 130 литров соответствует таковому в родстере Mazda MX-5: если верить производителю, механизм крыши версии RF никак не сказался на объеме.

Есть ли инновации в Mazda MX-5 RF?

В прошлом я уже детально рассказывал о конструкции Mazda MХ-5 четвертого поколения, а потому упомяну основы лишь вкратце, больше сосредоточив внимание на отличиях версии RF и обновлениях после 2019 модельного года. Итак, главное: несущий кузов, независимые подвески «по кругу», классическая компоновка – мотор спереди, привод задний. Важный нюанс: двигатель сильно смещен к салону, фактически кромка блока цилиндров находится на оси передних колес: если хотите, то Mazda MХ-5 можно назвать даже среднемоторным автомобилем. При этом минимальные свесы, довольно широкая колея колес, небольшая высота, общая легкость автомобиля – вот залог хорошей устойчивости в поворотах и мгновенных реакций. Изначально модель Mazda MХ-5 проектировалась как родстер, а потому получила крупный центральный тоннель и различные усилители-растяжки в днище: центральный Х-образный усилитель и поперечную Y-образную балку.

И вот теперь – про отличия Mazda MХ-5 с кузовом RF, а также про обновленные версии, которые пошли с 2019 модельного года. Автомобиль Mazda MХ-5 RF имеет кузов типа «тарга» с жесткой центральной панелью крыши и крупной подъемной задней частью. В данном случае механизм полностью автоматизирован: по нажатию одной кнопки, крыша складывается или устанавливается за 13 секунд – правда, кнопку нужно все время держать, авто-режима нет. Новый кузов и механизм складывания крыши означают небольшое утяжеление автомобиля: примерно +40 кг относительно Mazda MХ-5 с обычным мягким верхом в аналогичной версии (мотор, КПП, оснащение). Сложить/установить крышу можно на скорости до 10 км/ч либо во время полной остановки автомобиля. Новый тип кузова RF потянул за собой и ряд других доработок, кроме крыши. Во-первых – здесь установлены оригинальные задние амортизаторы. Во-вторых, что уже отмечал выше – в комбинации приборов появился полноформатный цветной 4,6-дюймовый ЖК-дисплей. В-третьих – улучшена звукоизоляция крыши и задних колесных арок (кажется, версия RF и вправду немного тише родстера MХ-5). А еще – внимание! – тарга Mazda MХ-5 RF получает оригинальный Х-образный усилитель в днище: т.е. этот усилитель есть всегда, но его форма зависит от типа кузова. Далее: именно на версии Mazda MХ-5 RF для рынка Европы появился 6-ст. «автомат» (сейчас говорим именно о поколении ND и автомобилях для европейского рынка). Установка АКПП привела к удалению поперечной Y-образной балки – т.е. наличие или отсутствие этого усилителя зависит от типа КПП: на версиях с «механикой» он есть. Плюс также Mazda MХ-5 RF с МКПП получает дифференциал повышенного трения LSD.

Теперь несколько слов об изменениях, внесенных при подготовке автомобилей 2019 модельного года. Главное – был доработан мотор. Измененный впуск/выпуск и увеличенное давление впрыска топлива позволило поднять крутящий момент до 205 Нм против 200 Нм ранее. А облегченные детали (поршни, шатуны) обеспечили увеличение предельно допустимых оборотов до отметки 7300 об/мин против 6800 об/мин ранее. В итоге максимальная мощность выросла до 184 л.с. против 160 л.с. ранее. Кроме того, автомобили 2019 модельного года получили камеру заднего вида и комплекс систем безопасности i-ACTIVSENSE. Как видите, я не обманул: спустя три года мы встречаем тот же автомобиль Mazda MХ-5, в котором все отличается – и кузов, и конструкция, и мотор, и комплектация.

Вот схема исходной модели Mazda MХ-5 с кузовом «родстер»: обратите внимание на Х-образный усилитель по центру и Y-образную поперечную балку. Центральный Х-образный усилитель есть всегда, но его форма меняется в зависимости от типа кузова. А вот наличие или отсутствие поперечной балки зависит от типа трансмиссии: для МКПП – есть, для АКПП – нет. Скорее всего, здесь и кроется ответ на вопрос о вибрациях в тестовом автомобиле. Словом: берите «механику» – и будет вам счастье, да еще LSD в придачу. Кузов RF помимо прочего принес цветной ЖК-дисплей, а обновления 2019 МГ подарили более мощный мотор, комплекс систем безопасности, камеру заднего вида. Да, они будут всегда: потому, что в Украине «официальная» Mazda MX-5 предлагается только в одной комплектации, зато самой максимальной – ТОР. Итак, про цены и комплектацию…

Цена Mazda MX-5 RF и конкуренты

Автомобиль Mazda MX-5 в сети официальных дилеров доступен на украинском рынке только с кузовом RF, мощным 184-сильным 2-литровым мотором, в максимальной комплектации ТОР. Выбрать можно лишь тип трансмиссии: 6-ст. «механика» или 6-ст. «автомат».

Комплектация ТОР, как отмечал выше, максимальная для МХ-5 и довольно обширная: светодиодные фары и система адаптивного света AHL, климат-контроль, кожаная обивка и подогрев сидений, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, наблюдение за рядностью движения, система предупреждения о перекрестном трафике сзади, 17-дюймовые легкосплавные диски, аудио BOSE, мультимедиа MZD Connect (Android Auto и Apple CarPlay), пр. Версия с МКПП дополнительно получает дифференциал повышенного трения, версия с АКПП предлагает переключатель «Sport»-режима и подрулевые лепестки. Цена Mazda MX-5 RF ТОР МКПП – от 1,08 млн грн. или $40 тыс., цена Mazda MX-5 RF ТОР АКПП – от 1,1 млн грн. или $41 тыс.

Подбирать конкурентов для Mazda MX-5 RF сложно. Не только в Украине, а и вообще в мире найдется мало автомобилей, «сваренных» по подобному рецепту. Но если говорить о «ярких автомобилях для себя», то вспоминаются спорт-купе вроде Infiniti Q60 и Lexus RC в версиях с 4-цилиндровыми моторами. Хотите верьте, хотите нет, но при меньше мощности и цене, модель Mazda MX-5 RF подарит больше удовольствия от езды и большую степень эксклюзивности. Да, оба купе относятся к «премиум»-сегменту, но репутация Mazda MX-5 среди автомобильных энтузиастов настолько высока, что напрочь стирает подобные условные барьеры. Среди других соперников можно назвать «заряженные» модели – вроде SEAT Leon Cupra, Volkswagen Golf GTI, MINI Cooper S. Они и мощнее, и быстрее, и практичнее. Но сколько их на дорогах? Кроме оригинальности, также Mazda MX-5 RF подарит еще и незабываемые эмоции от вождения легкого автомобиля с задним приводом, чего не подарит ни один из вышеприведенных соперников-хэтчбеков.

Прямых конкурентов у Mazda MX-5 RF толком и нет, в косвенных – мощные купе «для себя» или «горячие» версии обычных моделей В-С-класса. В целом Mazda MX-5 RF – это максимум удовольствия и радости за свои деньги, плюс высочайший статус у авто-энтузиастов.

Расход топлива Mazda MX-5 RF и содержание автомобиля

В среднем городской расход топлива составлял 9-9,5 л на 100 км пути. Если поехать максимально плавно и без пробок – получите расход 7,5 л на 100 км, если будете ездить динамично (а вы будете), то готовьтесь к расходу 11-12 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет около 5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до отметки около 6-6,5 л на 100 км/ч пути. Поднятая или опущенная крыша влияет на расход топлива только при темпе 100-120 км/ч и выше: в случае опущенной крыши получите плюс 0,5-0,8 л в зависимости от скорости движения. Кстати, в отличие от родстера, здесь можно вполне комфортно ехать без крыши при скорости намного выше 100 км/ч.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Обычное ТО необходимо проводить каждые 20 тыс. км или раз в год. Стоимость базового сервисного обслуживания составляет 2,5-3,1 тыс. грн., расширенное ТО обойдется в 3,5-4 тыс. грн. в зависимости от пробега, перечня работ, выбранного дилера. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на начало июня, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Mazda MX-5 RF

Краш-тесты проводились для отрытой версии Mazda MX-5 в 2015 году. Тогда автомобиль получил 4-звездочную оценку Euro NCAP. Причем к защите водителя и пассажиров практически нет существенных замечаний: сплошь зеленые (хорошая защита) и желтые зоны (нормальная защита), лишь при боковом ударе грудь отмечена оранжевой зоной (достаточная защита). «Подкачали» оценки за различные вспомогательные системы для водителя – как раз то, что в итоге получила обновленная версия МХ-5, начиная с 2019 модельного года. Словом: невзирая на 4-звездочную оценку и открытый кузов, в целом безопасность достойная.

В итоге: что такое Mazda MX-5 RF?

Начну издалека. С начала года в Украине появились такие стоящие автомобили, как Audi Q3 Sportback и Mazda CX-30: удачные модели, которые попадают в самый центр массового автомобильного рынка. Или вот еще пример – «подогретые» модели Ford Focus ST-Line и Lexus ES 350 F Sport (скоро расскажу), которые одновременно с этим, остаются нормальными автомобилями «на каждый день». А еще очень жду встречи с новым Peugeot 2008…

Но вот в чем суть: появление всех этих автомобилей было предопределено на рынке Украины. Это известные модели, массовый рынок, объем продаж. С моделью Mazda MX-5 RF все по-другому: очень редкий автомобиль, который был совсем не обязательным для дебюта и официальных продаж в Украине. Кроме самого факта выхода на рынок очередной модели, в случае с Mazda MX-5 мы получаем нечто большее – событие приобщения к автомобильной культуре и даже автомобильному культу отдельно взятой модели. Поэтому даже с учетом замечаний к АКПП и размышляя еще о других новинках, которые должны приехать в Украину до конца года, я скажу: Mazda MX-5 RF – это самая важная новинка на авто-рынке Украины в 2020 году.

Плюсы:

+ Все, что связано с управляемостью – ощущение руля, устойчивость, скорость реакций

+ Цена – на фоне других подобных ярких и оригинальных моделей (купе, родстеры)

+ Кузов RF – универсален на каждый день, все также дарит ощущение открытого автомобиля

Минусы:

— Все, что связано с «автоматом» – его работа (кроме Sport-режима), жесткость кузова, нет LSD

Технические характеристики Mazda MX-5 RF 2.0 AT Top

Кузов – тарга, 2 двери, 2 места

Габариты – 3,915 х 1,735 х 1,235 м

Колесная база – 2,31 м

Клиренс – 135-147 мм

Багажник – 127 л (2 места)

Грузоподъемность – 208 кг

Минимальная снаряженная масса – 1112 кг

Мотор – атмосферный, бензиновый, R4, 2,0 л

Мощность – 184 л.с. при 7000 об/мин

Крутящий момент – 205 при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 166 л.с. на 1 тонну и 185 Нм на 1 тонну

Привод – задний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,9 с

Максимальная скорость – 199 км/ч

Расход паспортный (город) – 8,2 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 6,1 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Potenza S001 205/45R17

Минимальная цена автомобиля – около 1,08 млн грн. или $40 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,1 млн грн. или $41 тыс.