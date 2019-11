Тест-драйв Lexus RC 300 F Sport: мечты и реальность

Взгляните на фото: «ВАУ!», правда? Оригинальный дизайн этого стильного купе будто специально сдобрен ярким желтым цветом, а сознание будоражит пакет F Sport: эх, прокачу! Однако реальность внесла свои коррективы. И я сейчас не о разбитых дорогах: они-то как раз проявили один из важнейших плюсов автомобиля. Впрочем: обо всем – в статье ниже.

Позиционирование

Модель Lexus RC 300 – премиальное купе среднего класса, которое впервые дебютировало в конце 2013 года и стартовало с продажами в 2014. Прямых предшественников не было, в косвенные – можно записать модель Lexus IS C. Изначально покупателям предлагался бензиновый атмосферный V6, а также гибрид. Спустя некоторое время в гамму был добавлен 4-цилиндровый турбо-мотор, проведен фейслифт модели. Теперь автомобиль выполнен в стиле купе-флагмана LC: передние фары стали чуть больше и получили тройку вертикальных светодиодных линз, изменилась форма фонарей, появились новые бампера «по кругу» и оформление решетки радиатора, доработана аэродинамика.

Впервые мир увидел Lexus RC первого (и пока единственного поколения) в конце 2013 года. Обновленная модель пошла в 2018-м году, уже как версия 2019 МГ. В статье представлен автомобиль Lexus RC 300 с 4-цилиндровым турбо-мотором и пакетом F Sport.

Как Lexus RC 300 F Sport едет?

Неожиданно комфортно, как для купе подобного класса. Подвеска не превращается в перину или желе, но она эффективно отрабатывает самые разные неровности. Одинокие ямы, поперечные швы, разновеликая брусчатка – все достигает салона в виде едва заметных шлепков шин и небольших вертикальных ускорений. Да, передний бампер требует осторожности на глубоких кочках или при парковке, но это особенность любого низкого автомобиля. Поэтому: для данного класса – автомобиль неожиданно хорош комфортом. А еще низкий кузов означает почти полное отсутствие кренов, даже если «ввалить» в поворот на высокой скорости. Но, скорее всего, так никто валить не будет. Потому, что Lexus RC 300 не провоцирует на это: в обычном режиме ездовых настроек у автомобиля излишне задемпфированы реакции на нажатие педали акселератора – до 3-3,5 тыс. оборотов мотор будто «спит» и тянет в полсилы. Рулевое управление не отличается остротой или прозрачностью: в целом на поворот руля автомобиль реагирует адекватно и без промедлений, хотя на баранке не найти четко выраженного «нуля» и заметного нарастания усилия с нарастанием крутизны поворота. Есть замечания к тормозам: изначально у педали есть небольшой свободных ход, затем она становится твердой и появляется замедление. А еще есть чувство, что автомобиль тяжелый: ну не может 1,7-тонное купе быть таким же юрким в поворотах, как небольшой легкий родстер или компактный заряженный хэтчбек.

Выбор ездового режима Sport+ глобально характер не меняет, однако реально дает больше спортивности в ощущениях. Во-первых, «автомат» постоянно держит на 1-2 передачи ниже обычного, благодаря чему двигатель находится в зоне более высоких оборотов (3,5-4 тыс. и выше) – и он тянет лучше! Вообще у 2-литрового турбо-мотора на зависть «крутильный» характер: он готов набирать обороты вплоть до красной зоны тахометра, выдавая все больше мощности и сильнее вдавливая в кресло сиденья. Причем на высоких оборотах полностью уходит упомянутая задержка по педали акселератора, зато приходит сочный механический «саундтрек»: класс! А еще при разгоне с педалью «в пол» каждое переключении передач сопровождается едва уловимым хлопком-шипением во время стравливание избыточного давления от турбины. Ну как можно не влюбиться в такой мотор, который комбинирует самые высокие технологии и олдскульным турбо-характером. Попутно в режиме Sport+ тяжелеет руль и, кажется, даже меняются реакции на педаль тормоза: уходит свободная зона в начале ее хода. Или это я на подсознательном уровне сильнее и резче нажимал педаль тормоза? При быстрой езде Lexus RC заставляет обращать внимание на подобные детали, искать тонкие ноты в его характере. Попутно замечаешь не только нюансы динамики, но и снова замечаешь комфорт: автомобиль хорош на трассе – не только мягкостью подвески, но и также звукоизоляцией, топливной экономичностью, оптимальным подбором передач и оборотов мотора: всегда есть запас для ускорения. В итоге получается, что гонять в городе от светофора к светофору сложно (да и не нужно), зато на трассе Lexus RC превращается в мини-GT-купе: выходит степенно, но довольно быстро – и обязательно с комфортом.

Великолепная внешность: яркий, оригинальный, запоминающийся дизайн. Тот случай, когда автомобиль хорош и в целом, и в деталях. Однако главная проблема Lexus RC 300 в том, что он выглядит круче, чем едет: в городских условиях ему недостает спортивности в повадках – хочется быстрее по мотору, резче по рулю. Возможно, даже проблема не столько в Lexus RC, сколько в ожиданиях. Но все время не покидало ощущение, что нужно было поменять характерами RC 300 и RX 200t/RX 300. Хотя признаю: здесь есть хороший комфорт в городе, а также отменная стабильность и динамика на трассе – достойный вариант «купе на каждый день». Разгон 0-100 км/ч – за 7,3-7,7 секунды (в зависимости от метода старта), что находится около 7,5 секунд, обещанных «паспортом».

Купе Lexus RC в комплектации F Sport является вторым автомобилем марки (после Lexus UX), который показывает, как можно сделать классный салон без единого элемента дерева или карбона: сплошь мягкий пластик, фактурная серая отделка – ну, или натуральная кожа. Здесь есть ощущение традиционное для Lexus ощущения качества и дороговизны. А еще есть спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой (жаль, валики не регулируются) и красивой комбинированной желто-черной отделкой. Посадка крайне низкая, но органы управления расположены так, что сами ложатся в руки: вот удобный руль с подрулевыми лепестками смены передач, вот рычаг «автомата» невзначай оказался в правовой ладони… Единственное замечание по эргономике касается нефиксируемых подрулевых переключателей: неудобно. На их фоне сенсорная панель управления системой мультимедиа кажется нормальной. Тем паче, что предусмотрены физически кнопки управления для наиболее востребованных функций. А «климат» и вовсе вынесен отдельным блоком – с сенсорными полосками регулировки температуры (хотя можно просто касаться красных/синих стрелочек), собственным дисплеем, да парой кнопок первой важности.

Для задних пассажиров тоже старались: здесь предусмотрены и дефлекторы вентиляции, и динамики аудиосистемы, и подлокотники. Но учтите, что сам формат «купе» не подразумевает много места для задних пассажиров. Стремительный силуэт требует динамичного наклона заднего стекла – в итоге немного места над головой. Массивный центральный тоннель и развитые передние кресла скрадывают место для ног задних пассажиров. Благо, широкие двери и электропривод передних сидений хотя бы облегчают посадку назад. Но все-таки: дети-подростки или небольшие взрослые разместятся нормально – пусть с рядом оговорок, но автомобиль соответствует статусу 4-местного. Вот и с багажником также: немного (374 л), но в целом достаточно для пары-стройки сумок. А больше возить в купе никто не будет.

Салон хорош дизайном и ощущением качества: здесь много кожи и удобные кресла-ковши. Красивые приборы F Sport, сенсорный блок управления «климатом», традиционные круглые часы, контрастная желтая отделка – внутри находится немало запоминающихся деталей. Сзади тесновато, хотя и уютно. Багажник предлагает достаточный объем и аккуратную отделку: в этом классе больше от него и не требуется.

Есть ли инновации?

В основе купе Lexus RC лежит собственная платформа, которая имеет родство с седанами IS (задняя часть) и GS (передняя часть), а также с купе-кабриолетом IS C (средняя часть, усиленные пороги). Подвески везде полностью независимые – передняя выполнена 2-рычажной, сзади используется многорычажная. В зависимости от конкретной версии, автомобиль может получать 4-цилиндровый турбо-мотор, атмосферный V6, также существует гибрид на основе мотора V6. Ну и особняком стоит модель RC F с большим V8. Правда, у официальных дилеров в Украине доступен только вариант RC 300: 4-цилиндровый 2-литровый турбо-мотор с системой впрыска топлива D-4ST и системами изменения фаз газораспределения VVT-iW (впуск)/VVT-i (выпуск). Привод задний, трансмиссия – традиционный 8-ст. «автомат». Словом: современное премиальное купе, хотя и без радикальных технических решений. Но «изюминка» по технике все же есть – это пакет F Sport: оригинальные тормоза с оранжевыми суппортами и составными дисками, решетка радиатора с дополнительными вентиляционными каналами, оригинальные приборы F Sport, спортивная подвеска с возможностью адаптивной настройки жесткости, дифференциал Torsen сзади…

Классический рецепт для породистого купе – жесткий несущий кузов, независимые подвески, задний привод, продольная установка двигателя. Под капотом тестовой версии расположен 4-цилиндровый турбо-мотор: единственный вариант для Украины. Из других интересных вариантов отмечу версию Hybrid. Пакет F Sport «правильный» в своей сути – это не только декор на спортивную тему, но и реальные технические изменения.

Цены и конкуренты

Тестовый автомобиль Lexus RC 300 F Sport оценивается в 1,47 млн. грн. – около $60 тыс. Можете даже не сомневаться: здесь есть все, чего вы ожидаете от автомобиля такого класса и такой цены. Зажимайте пальцы: светодиодные фары, адаптивный дальний свет АНВ, 18-дюймовые колесные диски, адаптивный «круиз», система стабилизации, мониторинг слепых «зон зеркал» заднего вида, контроль перекрестного трафика сзади, фронтальные и боковые подушки безопасности, мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем и сенсорным управлением Remote Touch, штатная навигация, камера заднего вида.

Чего еще изволите? Кожаная обивка сидений? Конечно, есть! Даже больше: сиденья могут предложить подогрев и вентиляцию. Аудиосистема? Да, причем это аудио Mark Levinson с набором из 17 динамиков. Плюс пакет F Sport: это и доп-оснащение, и технические доработки.

Купе Lexus RC 300 F Sport предлагает максимально-полное оснащение: большой дисплей в салоне и премиум-аудио Mark Levinson, адаптивные светодиодные фары, множество вспомогательных систем для водителя, 2-зонный «климат», сиденья с вентиляцией и подогрев руля. У соперников часть подобного оборудования идет в перечне опций, за которые требуется доплата.

В конкурентах – практически все известные купе среднего класса, которых в Украине не так уж и много. Если говорить о признанных «классиках жанра» с задним приводом, то сразу вспоминаешь BMW 4-серии и Mercedes-Benz С-класса. «Немцы» в базовых 4-цилиндровых версиях оказываются дешевле. А что касается оснащения – то на разницу в цене можно выбрать различные опции и оборудование. Или можно даже замахнуться на полный привод да более мощные моторы. Если говорить о «японцах» – то главным конкурентом выступает Infiniti Q60. Причем за цену Lexus здесь можно получить 405-сильное купе с мотором V6 и полным приводом. Базовое 4-цилиндровое купе Infiniti Q60 оказывается заметно дешевле, но слабее.

Купе Lexus RC – мягко говоря, не самое выгодное предложение в классе: конкуренты предлагают шире выбор версий и ниже стартовые цены. Однако в целом предложение Lexus RC – для такой мощности, размера, комплектации – находится в рамках рынка. И здесь в дело вступает эмоциональная составляющая в стиле «нравится или нет», которая особенно важна в классе премиальных купе. И в таком случае: да, Lexus RC силен дизайном.

Стоимость содержания Lexus RC 300 F Sport

Мой городской расход топлива постоянно находился у отметки или 10,5-11 л на 100 км, или 15-16 л на 100 км пробега. Вообще усредненная цифра должна быть 12-13 л, но в том и дело, что усредненной цифры я не получал – всегда было или одно или другое. Конечно, в последнем случае виноваты пробки и/или динамичный стиль езды. Но факт: расход в городе прыгал сразу в 1,5 раза – всегда было мало или много, но при этом не удавалось выйти на средние цифры. Однако на трассе автомобиль довольно экономичен: небольшой мотор, хорошая аэродинамика, 8-ст. «автомат» делают свое дело – на скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 5-5,5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч расход был 7-7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживания – 15 тыс. км. Базовое ТО обойдется в 3,8 тыс. грн., более объемное и комплексное ТО оценивается в 10,3-15,2 тыс. грн. Цены указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Lexus RC 300 F Sport

Автомобиль не проходил краш-тесты Euro NCAP, зато проходил цикл испытаний IIHS, где условия примерно сравнимы: разные типы ударов, разное перекрытие передней части (включая и краш-тест с перекрытием 25%). В целом Lexus RC заслужил хорошие оценки во всех ключевых краш-тестах: прочная структура кузова, терпимые нагрузки на тело человека. Были замечания вторичного плана (к примеру, к работе систем помощи водителю), но в обновленных версиях Lexus RC эти пункты улучшили.

В итоге

Купе Lexus RC 300 F Sport, особенно в таком ярком желтом окрасе – это условное «купе вашей мечты»: великолепный внешний дизайн, отличная отделка салона, «правильный» пакет F Sport. Однако автомобиль делает ставку не столько на динамику и спортивность, сколько на дизайн и комфорт. А под эти запросы у Lexus есть другие модели. Вот и выходит, что Lexus RC 300 F Sport хотя и может стать «купе вашей мечты», но реальность другая: когда вы придете в салон Lexus, имея $60 тыс., ориентируясь на комфорт, дизайн, комплектацию – то, скорее всего, купите Lexus RX. И будете правы.

Плюсы:

+ Отличный дизайн: узнаваемый стиль, динамика в облике

+ Неожиданно хороший комфорт для такого класса автомобиля

Минусы:

— В городе: выглядит круче, чем едет

— Нет выбора моторов и комплектаций – нет выбора цен

Технические характеристики Lexus RC 300 F Sport

Кузов – купе, 4 места

Габариты – 4,7 х 1,84 х 1,4 м

Колесная база – 2,73 м

Клиренс – 135 мм

Багажник – от 374 л (4 места)

Грузоподъемность – 495 кг

Снаряженная масса – 1725 кг

Мотор – бензин, турбо, R4, 2,0 л

Мощность – 245 л.с. при 5800 об/мин.

Крутящий момент – 350 Нм при 1650-4400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 142 л.с. на 1 т; 203 Нм на 1 т

Привод – задний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,5 с

Максимальная скорость – 230 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Dunlop SP Sport Maxx 050 235/45R18

Минимальная цена автомобиля, цена тестового автомобиля – около 1,47 млн. грн. или $60 тыс.