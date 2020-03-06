Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport 2020: ТОП-5 вопросов и ответов





Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2020 добрался в Украину. Автомобиль уже был героем полноценного обзора три года назад, однако с тех пор набралось перемен на отдельную статью. Плюс добавьте формат «крупного рамного полноценного внедорожника» – исчезающая редкость на фоне постоянно растущей армии кроссоверов. Итак: что может предложить обновленный Mitsubishi Pajero Sport? Вот ТОП-5 ключевых вопросов и ответов.

Первый и главный вопрос: фонари-то исправили?

Да, исправили. Откровенно говоря, ранее фонари были одним из самых спорных элементов дизайна Mitsubishi Pajero Sport – тот случай, когда «узнаваемо» не значит «красиво». Однако теперь задняя часть Mitsubishi Pajero Sport NEW решена в более традиционном стиле: фонари сохранили свою треугольную центральную часть, а вот «кровавые слезы» стали заметно меньше. Добавьте новый задний бампер – и получите более органичный, цельный, завершенный облик автомобиля.

Спереди основные перемены также пришлись на оптику. Прежде всего, в глаза бросаются дополнительные фары, которые расставлены по уголкам бампера – индикаторы поворотов, дополнительное боковое освещение, «противотуманки». Кажется, будто автомобиль надул щеки для пущей важности, внедорожник стал визуально шире и массивнее. Новые блоки столь приметны, что отвлекают на себя все внимание: можно и не заметить обновленных основных фар, решетки радиатора, декоративных накладок… Да вся передняя часть новая! И раз уже вдаваться в детали, то отмечу «переезд» передней камеры пониже: из под логотипа Mitsubishi – в решетку радиатора.

Тестовый автомобиль Mitsubishi Pajero Sport был представлен с фирменным аэро-обвесом, что несколько смещает внимание от серийных обновок внедорожника. Поэтому еще раз вкратце акцентирую главные перемены в облике обновленного автомобиля: спереди – оптика, бампер, решетка радиатора; сзади – фонари и бампер; при взгляде на боковину Mitsubishi Pajero Sport узнается по новым 2-цветным колесным дискам. Дополнительный обвес является аксессуаром, который можно приобрести отдельно и установить в дилерском центре: накладка на передний бампер, накладка на задний бампер, обтекатели боковых подножек.

С внешностью ясно. А что в салоне?

Также найдется парочка важных перемен. Внимание сразу привлекает панель приборов, построенная на основе цветного 8-дюймоговго дисплея. Последний может отображать информацию в трех видах: два классических дизайн-решения с круглой шкалой спидометра или тахометра по центру, плюс вариант в Peugeot-стиле с парой наклонных колец по краям экрана. Я остановил выбор на варианте с круглым тахометром и цифровым спидометром: удачная комбинация привычного облика и отличной информативности – можно следить за расходом, режимом полноприводной трансмиссии, выбранным радио. Плюс внизу прорисовывается пиктограмма автомобиля со всевозможными предупреждениями и символами от срабатывания разных систем – к примеру, желтые метки контроля «слепых зон».

Новая комбинация приборов является самой заметной переменой в передней части салона, но далеко не единственной. Так, появилась полностью новая центральная консоль: современная мультимедийная система Mitsubishi Connect 2 (8-дюймовый дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto), видоизмененный блок «климата» с системой ионизации воздуха «nanoe» (см. пример Outlander 2020). Плюс «2-этажный» подиум под рычаг АКПП – здесь нашлось место не только кармашкам для мелочей, но также и кнопке подогрева руля…

Общая форма передней панели салона осталась без перемен – равно, как и материал: сплошь жесткий пластик и простенька серебристая покраска. Но в деталях изменений немало. Прежде всего, ЖК-панель Mitsubishi, которая визуально похожа на ТОП-модели Renault (цветной экран в центре и полумесяцы справа/слева), при обращении в меню узнается Nissan LEAF 2, а один из вариантов оформления напоминает Peugeot. Также полностью изменилась центральная часть: новая мультимедиа и блок «климата», 2-этажная консоль с рычагом «автомата». Кнопка подогрева руля упрятана глубоко внизу, хотя за пару дней к такому расположению привыкаешь – у реальных владельцев, которые используют автомобиль постоянно, проблем не будет. Обидно другое: руль подогревается только в местах хвата. А еще жаль, что ушла обивка сидений «в складочку»…

Если в обновлении передней части салона даже после обновления остались замечания, то сзади все перемены – только в плюс. Так, и ранее автомобиль предлагал отменный простор, возможность регулировки угла наклона спинки, подлокотник с подстаканниками. Но вот встречаю важную обновку – отдельный блок системы вентиляции. Внимание: это не отдельная зона «климата», а именно вентиляция. Но, тем не менее: есть пульт управления скоростью вентилятора, имеются многочисленные дефлекторы на потолке. Также появилось несколько источников питания для зарядки гаджетов – розетка и два USB-порта.

Еще одно приятное изменение касается багажника: его дверца получила электропривод открывания/закрывания, плюс предусмотрен сенсор для бесконтактного управления по взмаху ногой. Только датчики расположены не в центре заднего бампера (там все место занимает запасное колесо), а по его уголкам.

В задней части салона все перемены только в плюс: дополнительная система вентиляции для пассажиров, розетка и UBS-порты, электропривод крышки багажника с возможностью открывания/закрывания кнопкой или по сигналу сенсорного датчика (по взмаху ногой).

Под капотом тоже новинки или прежняя техника? Как едет? Сколько ест?

У меня есть лишь одно важное замечание к ездовым повадкам Mitsubishi Pajero Sport 2020 – это их полное несоответствие со словом «Sport» в названии автомобиля. В том смысле, что не ждите динамичных разгонов, точного управления, острого руля, молниеносных реакций. Автомобиль кренится в поворотах, рулевое колесо практически всегда сохраняет нейтральное (но довольно высокое) фоновое усилие, а при экстренном торможении автомобиль заметно «клюет носом». Но вот в чем правда – это нормальное поведения для подобного крупного внедорожника, созданного на основе рамной конструкции. Зато в других ездовых повадках Mitsubishi Pajero Sport находит немало поводов для похвалы.

Во-первых, хороший комфорт. Толстые колеса и мягкая подвеска скрывают все неровности наших дорог – вот реально «все». Да, традиционно для автомобиля подобного формата, порой заметны вибрации от крупных колес, но все равно их уровень намного ниже ожидаемого. Скажу даже больше: обновленный Mitsubishi Pajero Sport 2020 – это один из самых комфортных крупных рамных внедорожников без «пневмы». Мягче него бывают только большие кроссоверы, сотканные по «асфальтовым лекалам», или внедорожники, которые тотально целиком и полностью заточены на мягкость подвески. Во-вторых, обновленный Mitsubishi Pajero Sport идеально подходит для длительных бросков на сотни километров. К хорошему комфорту добавляется отличная стабильность на прямой, а также тяговитый турбодизель. Пусть при старте с места он «спит на низах» (до 2-х тыс. об/мин), а при раскрутке «на верхах» (около 4 тыс. об/мин) у него проявляется заметный рокот, который неприятно прорывает в салон. Но все, что есть в зоне средних оборотов (от 2-2,5 до 3,5-4 тыс. об/мин) – все в распоряжении вашей правой ноги: минимум задержек на нажатие педали акселератора, отличная тяга и ускорения на ходу. Плюс отменный 8-ступенчатый «автомат», в работе которого вы вовсе не замечаете смены передач, но всегда знаете, что эта передача выбрана идеально точно под текущие нужды.

В-третьих – конечно, к преимуществам автомобиля запишу его полный привод и возможности на бездорожье. Так, в режиме «4Н» можно ездить постоянно и даже на сухих дорогах (постоянный полный привод). При этом режим «2Н» не выглядит лишним – по моим наблюдениям, при использовании только заднего привода, в городе можно снизить расход на заметные 1-2 л топлива. В тоже время, при выезде на бездорожье автомобиль может предложить блокировку «центра» и заднего дифференциала, понижающий ряд (i=2.566), несколько режимов настройки бортовой электрики под разный тип пересеченной местности.

Не спринтер, но стайер: внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2020 не любит рывков в места (хотя при разгоне 0-100 км/ч сам у себя выиграл более секунды!), перестроений по рядам и резких торможений. Однако «на ходу» он преображается: становится легким, быстрым, точным. При этом всегда остается комфортным. Турбодизель и 8-ст. «автомат» отменно понимают друг друга, кроме хорошей динамики также предлагая неплохую экономичность: в среднем городской расход топлива составлял 11-12 л, минимум (плавная езда без пробок) можно привозить 9 л; на трассе при скорости 80-90 км/ч – расход 6-6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход возрастал до 8 л на 100 км пути. Единственное замечание к мотору: хотелось бы тише на высоких оборотах. Для бездорожья в арсенале автомобиля имеется пара блокировок, «понижайка», система Off Road Mode. Клиренс – 218 мм, угол въезда – 30 градусов, угол съезда – 24 градуса, угол рампы – 23 градуса (все данные для автомобиля без обвеса).

А какова цена на обновленный автомобиль? И что с оснащением?

Цена внедорожника Mitsubishi Pajero Sport стартует с отметки 899 тыс. грн. (около $36 тыс.) – уже с 2,4-литровым дизелем, полным приводом и МКПП, в комплектации Intense: семь подушек безопасности, ABS+EBD+ASC, блокировка заднего дифференциала, боковые подножки, традиционные приборы с небольшим ЖК-дисплеем, датчики света и дождя, 2-зонный «климат», камера заднего вида, базовая система мультимедиа, тканевая отделка салона, пр.

Хотя более логичной выглядит выбор следующей версии – Mitsubishi Pajero Sport 2020 также в комплектации Intense, но с АКПП: автомобиль оценивается в 1,1 млн. грн. или $44 тыс. Существенное повышение цены объясняется не только «автоматом», но также расширенным перечнем оснащения: светодиодные фары, функция дополнительного освещения поворотов, система Mitsubishi Off Road Mode, ЖК-панель приборов на основе 8-дюймового дисплея, подрулевые переключатели АКПП, мультимедиа Mitsubishi Connect 2, дополнительная вентиляция и розетки питания сзади, пр. Плюс добавьте кожаную отделку салона, электропривод регулировок кресла водителя, парковочные датчики спереди и сзади, различную приятную «мелочевку» (сетка в багажнике, авто-затемнение зеркала заднего вида, улучшенную звукоизоляцию).

А еще обязательно отмечу обширный комплекс различных вспомогательных систем для безопасности: BSW (Blind Spot Warning, контроль за «слепыми зонами» боковых зеркал), RCTA (Rear Cross Traffic Alert, предупреждение о перекрестном трафике сзади), LCA (Lane Change Assist, система предупреждения при смене полосы движения). Все данные системы идут одним пакетом ввиду того, что работают на базе единого радара. Парочка подобных радаров-сенсоров установлены по углам в задней части автомобиля – и это тоже следствие последних обновок Mitsubishi Pajero Sport. На фоне прошлых датчиков, новые радары отличаются большей дальностью работы и лучшей помехоустойчивостью – вот и получилось на их основе добавить пару-тройку функций. Все это присутствует уже в средней версии Intense АТ.

Белый автомобиль в автосалоне являет собой «золотую середину» – версия Intense, но с АКПП и расширенным перечнем оснащения: кожа и новая мультимедиа в салоне, светодиодные фары, камера заднего вида, вентиляция для задних пассажиров, ЖК-дисплей для водителя, 18-дюймовые колесные диски (но в обычном серебристом окрасе). Тестовый автомобиль был представлен в максимальной комплектации Ultimate, которая дополнительно могла похвастать адаптивным «круизом», системой кругового обзора, электроприводом крышки багажника с сенсорным открыванием, системой предупреждения фронтального столкновения FCM, подогревом руля, пр. Цена максимальной версии Mitsubishi Pajero Sport Ultimate – порядка 1,2 млн. грн. или около $48 тыс.

Что в итоге?

Где-то в мире существует Toyota Fortuner и Ford Everest, которые являются прямыми конкурентами модели Mitsubishi Pajero Sport. Однако реальность украинского авторынка другая: против Mitsubishi Pajero Sport NEW выступает внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в начально-средних комплектациях. И против столь сильного «лома» у Mitsubishi нет приема – соперник предлагает ряд преимуществ, которые нечем крыть: лучше качество отделки салона, наличие мощного бензинового V6, шире выбор версий. А уж если добавить популярность имени Toyota в Украине, то огромный перевес в продажах вполне объясним…

Жаль, что так происходит – поскольку Mitsubishi Pajero Sport 2020 оказывается катастрофически недооценен в глазах покупателей. А ведь это отменный автомобиль для своего класса и цены: комфортный и просторный, с удачной связкой «турбодизель + АКПП», отличными возможностями на бездорожье. Все вышеперечисленное было и раньше, а последние обновки сделали Mitsubishi Pajero Sport еще лучше в тех мелочах, с которыми сталкиваешься каждый день. Надеюсь, что данное обновление станет отличным поводом привлечь новых покупателей в салоны и показать им Mitsubishi Pajero Sport во всей красе: автомобиль того заслуживает.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport 2020 2.4 DI-D AT

Кузов – внедорожник, 5 мест

Габариты – 4,825 х 1,815 х 1,835 м

Колесная база – 2,8 м

Клиренс – 218 мм

Багажник – от 715 л (5 мест) до 1815 л (2 места)

Грузоподъемность – 710 кг

Минимальная снаряженная масса – 2065 кг

Мотор – турбодизель R4, 2,4 л

Мощность – 181 л.с. при 3500 об/мин

Крутящий момент – 430 Нм при 2500 об/мин

Удельная мощность и момент – 87 л.с. на 1 т; 208 Нм на 1 т

Привод – полный привод Super Select 4WD-II, блокировка центрального и заднего дифференциалов, понижающий ряд (2,566)

Трансмиссия – 8-ст. АКПП (традиционный гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 12,3 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7 л на 100 км

Страна производства – Таиланд

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 265/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 899 тыс. грн. или около $36 тыс.

Цена тестового автомобиля (без учета обвеса) – около 1,2 млн. грн. или $48 тыс.