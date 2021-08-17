Тест-драйв Renault Express: просто(й) «народный пирожок»





Обычно коммерческие автомобили обновляются редко, но тут – как прорвало! За прошлые пару лет вышли новые поколения почти всех «пирожков» компактного класса. Не осталась в стороне и компания Renault, представив миру сразу две новинки – модели Express и Kangoo. Автомобиль Renault Express дебютировал у нас в начале лета и даже успел с тех пор… подешеветь! Какие еще преимущества он готов предложить, кроме низкой цены? А какие недостатки? Сейчас все разберем в детальном обзоре.

Позиционирование фургона Renault Express

Все просто: Renault Express – это самый компактный фургон в украинской гамме Renault, который доступен в грузовой или пассажирской версии (сегодня речь в статье идет именно о последней). Новинка Renault Express стала наследником Renault Dokker, что заметно по общим пропорциям кузова. Однако полностью отличается «нос», дверные ручки на боковинах и фонари сзади, передняя панель в салоне, под капотом поселился более мощный бензиновый мотор. А еще если в прошлом модель Dokker в Европе продавалась под брендом Dacia, то теперь никакого деления по брендам – перед нами Renault Express и точка. К слову, имя Express уже не раз встречалось в истории Renault: так назывался компактный развозной фургон 1980-х годов, затем в гамме присутствовал автомобиль Renault Kangoo Express.

Автомобиль Renault Express дебютировал в конце 2020 года, продажи на украинском рынке стартовали в 2021-м. Прямым предшественником модели можно считать фургон Renault Dokker (Dacia Dokker). Хотя имя Express встречалось в истории Renault и раньше – как отдельная модель или как спец-версия Kangoo. Кстати, вместе с фургоном Renault Express дебютировал и автомобиль Renault Kangoo нового поколения: у него богаче салон, есть 7-местный вариант, предлагается «климат» и электрическая версия. Однако Renault Kangoo выходит намного дороже модели Express, поэтому возможность его появления в Украине находится под вопросом.

Как едет автомобиль Renault Express?

Впечатления от автомобиля контрастны: от хорошего к плохому, а затем обратно. К примеру, однозначно поставлю «зачет» подвеске и ее готовности к езде по неважным дорогам. Это особенность автомобилей на платформе В0 в целом. Что, впрочем, не отменяет преимуществ: достойная энергоемкость и комфорт во время движения даже по откровенно разбитому асфальту или при его отсутствии. Вот только изначально делая подвеску мягкой, да затем добавив к этому высокий кузов, в результате получаются большие крены при сколько-нибудь активных маневрах. Причем во время этих маневров вы еще будете сдавать норматив на скоростную рулежку – ведь руль делает 3,1-3,2 оборота от упора до упора, что уже много по современным мерках. Да еще руль «пустой» в около-нулевом положении, лишь при отклонении на 20-25 градусов он наливается усилием. Да, все так. Но правда в том, что сейчас речь идет о грузопассажирском автомобиле, для которого комфортная и энергоемкая подвеска значит куда больше, чем нюансы управляемости или возможности динамичного драйва.

Тем более, когда бензиновый 1,6-литровый мотор обеспечивает лишь «достаточную» динамику, но ни граммом более. Он бы и рад – у двигателя буквально открывается «второе дыхание» на 4-4,5 тыс. оборотов, мотор начинает разгонять автомобиль более активно. Но кто будет постоянно ездить на таком «пирожке» при таких высоких оборотах? Кстати, про обороты. На скорости 70 км/ч на тахометре уже 2 тыс. оборотов, при скорости под 90 км/ч – уже 2,8-3 тысячи, а на 110-120 км/ч мотор раскручивается до 3,5-4 тыс. оборотов. И виноват в этом даже не сам мотор, а 5-ступенчатая «механика», которую снарядили ему в напарники. Уж слишком занижены передачи, на трассе так и просится 6-я!

Понятно, что это было сделано в расчете на езду коммерческого фургона с большой нагрузкой. Но, кажется, перестарались с занижением. Причем, не отдельной 1-2 передачи, а сразу всего ряда (или главной пары). Зато можно стартовать хоть со второй передачи, можно неспешно кататься по городу на 3-4-й передаче: при средней тяге двигателя на невысоких оборотах, этого все равно оказывается достаточно. Причем в салоне тихо «по мотору», да и расход топлива небольшой. А на счет трассы – получается так, что быстрее 110-120 км/ вряд ли кто-то будет постоянно ездить. Во-первых, высокий автомобиль испытывает существенное сопротивление воздуха: мотору и так тяжело, а ведь нужно еще оставить запас «под педалью» для обгонов. Во-вторых, если постоянно использовать этот запас, то мотор будет работать на очень высоких оборотах: получите шум и большой расход топлива. Наконец, в-третьих: на скорости «100+ км/ч» начинают дрожать боковые зеркала (именно зеркальные элементы), того и гляди их вырвет. Зато в городе проблем с обзорностью нет – эти огромные зеркала-«лопухи» дают отличную картинку происходящего сзади.

Автомобиль Renault Express приятно выглядит: пусть это недорогой «пирожок», но его дизайн аккуратен и лаконичен. Самое приятное впечатление от движения – это комфорт подвески и возможность ездить в городе на низких оборотах мотора: не быстро, зато тихо и экономно. Под капотом тестового автомобиля – бензиновый 1,6-литровый мотор, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Внутри также впечатления контрасты. С одной стороны – спереди все хорошо. Передняя панель выполнена в строгих формах, здесь минимум декора, зато все собрано аккуратно и прочно. Массивные сиденья обеспечивают мягкость, словно это домашние кресла. Обзорность вперед отличная, видно край капота, понятны габариты. Приборная панель легко читается ввиду огромного размера циферблатов. Управление вентиляцией – на привычных трех шайбах. И традиционно для автомобилей такого типа, в салоне масса отсеков для мелких вещей: полка над головой, маленький ящик над приборами, ниши и подстаканники в основания центральной консоли. Компания Renault заявляет, что в салоне может быть 17 отсеков суммарным объемом 54 литра! Признаться, я все не нашел…

Но стоит обратиться назад – и благоприятная картина рушится. Так, для задних пассажиров хватает места, но не дополнительных удобств: отсутствуют регулировка угла наклона дивана и воздуховоды в центральном тоннеле. А столики появляются лишь в самой дорогой комплектации. При этом даже в таком случае невозможно получить полную обшивку сдвижных боковых дверей, на них остаются зоны с голым металлом. Хорошо, хоть дверной проем очень широкий (716 мм), что вместе с высотой кузова (а Renault Express очень высокий даже по меркам сравнимых «пирожков») обеспечивает удобный доступ на второй ряд.

А доступ к багажнику обеспечивают распашные створки, которые могут открываться даже на 180 градусов, достаточно лишь снять фиксаторы. В багажном отсеке уйма места: 800 литров в стандартном варианте и даже 3 000 литров при сложенных задних сиденьях! Но больше ничего, чтобы организовать этот объем: нет полочек и ниш для мелких вещей, сиденья второго ряда могут лишь складываться, но не сниматься (быстросъемного крепления нет, разве что откручивать крепления гаечными ключами). Да плюс дверцы-створки мешают обзорности. Глянул в зеркало заднего вида – увидел два несимметричных окошка и перемычку. Причем это все увидел еще в сухую погоду. Поскольку во время дождя или снегопада ситуация может быть хуже: меньшее окно лишено и «дворника»-стеклоочистителя, и подогрева стекла. Как результат – проблемы с обзором правой задней зоны. Вот такие контрасты внутри автомобиля.

Передняя часть салона выглядит достойно: аккуратный дизайн передней панели, хорошая сборка (пусть даже простые материалы), мягкие сиденья-кресла с красивой обивкой, много отсеков для мелочей, все органы управления под рукой. Среди мелких огрехов эргономики отмечу слишком низкое расположение рычага КПП, отсутствие регулировки руля по вылету (только по высоте), неважную обзорность назад. Задним пассажирам предлагается много места по высоте и по ширине салона, но мало внимания к деталям, которые влияют на удобство путешествия. Аналогично и с багажником: огромный объем, но лишь базовые возможности трансформации салона.

Есть ли инновации в модели Renault Express?

Как уже поминалось выше, фургон Renault Express технически наследует модель Dokker: передний привод и поперечная установка мотора, независимая подвеска и дисковые тормоза спереди, полунезависимая подвеска и барабаны сзади, платформа В0 (детально рассказывал на примере Renault Logan). И раз уж вспомнили Renault Logan, то можно вспомнить и Renault Sandero: в прошлом на его примере разбирали все нюансы ГБО от Renault в Украине. Ведь тестовый автомобиль был оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором с фирменным обозначением SCe, на который установили газобаллонное оборудование от BRC: баллон вместо запасного колеса, редуктор понижения давления, четыре форсунки для раздельного впрыска газа под каждый цилиндр. Кстати, схожий двигатель уже встречался на модели Renault Duster (только с чуть увеличенной мощностью) и это невольно напомнило аналогичные замечания к излишне заниженным передаточным числам трансмиссии. Причем в том случае хотя бы использовалась 6-ступенчатая МКПП, а здесь с бензиновым мотором предлагается лишь 5-ступенчатая «механика». Поэтому я с нетерпением жду еще одной встречи с фургоном Renault Express, но теперь в версии с 1,5-литровым турбодизелем, который предлагается еще и в паре с 6-ступенчатой коробкой. По прошлому опыту знакомства с дизельным Renault Duster, эта связка способна предложить намного больше: и в вопросах топливной экономичности, и в вопросах лучшей тяги на низкий оборотах, и в вопросах правильного подбора передач.

Тестовый автомобиль был представлен с бензиновым 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой», плюс система ГБО для снижения затрат на эксплуатацию. В будущем надеюсь рассказать о дизеле в паре с 6-ступенчатой коробкой. В остальном – обычный фургон: несущий кузов, передний привод. Даже магнитола обычная, с маленьким монохромным экраном. Еще один можно отыскать на приборной панели с двумя крупными стрелочными индикаторами: знакомо по модели Duster.

Цена Renault Express и его конкуренты

Автомобиль Renault Express предлагается на рынке Украины в двух вариантах – пассажирский или грузовой фургон. Для каждого из них можно выбрать бензиновый мотор (1.6 SCe 110 л.с.) или турбодизель (1.5 dCi 95 л.с.), также доступны комплектации LIFE, ZEN, INTENSE (последняя только для пассажирской версии), плюс можно заказать опции поштучно. Ниже будут приведены описания комплектаций и стандартные цены для пассажирской версии модели Renault Express. Важный момент: при покупке автомобиля в кредит по программе Renault Bonus действует сниженная цена – минус на 40 тыс. грн от стандартных цен.

Старт модели Renault Express дает комплектация LIFE: фронтальная подушка безопасности, системы ESP и ABS, пакет адаптации для плохих дорог, аудио-подготовка и два динамика, электропривод стеклоподъемников, правая сдвижная дверь, бортовой компьютер, тканевая обивка INTI, стальные колесные диски. Стандартная цена автомобиля Renault Express LIFE: для версии 1.6 SCe 110 МКПП-5 – от 441 тыс. грн. или $16,5 тыс., для версии 1.5 dCi 95 МКПП-6 – от 483 тыс. грн. или $18 тыс.

Следующим шагом является комплектация ZEN, где добавлено следующее: подушка безопасности пассажира с функцией деактивации, кондиционер, круиз-контроль, подогрев зеркал заднего вида, аудиосистема Radio Connect&Go с поддержкой Bluetooth и MP3, левая боковая сдвижная дверь, раздельное сиденье второго ряда формата 1/3-2/3, комбинированная отделка CHIKU (ткань + искусственная кожа), датчик света. Стандартная цена автомобиля Renault Express ZEN: для версии 1.6 SCe 110 МКПП-5 – от 473 тыс. грн. или $17,6 тыс., для версии 1.5 dCi 95 МКПП-6 – от 515,5 тыс. грн. или чуть больше $19 тыс.

На вершине модельного ряда расположена комплектация INTENSE, которая дополнительно отличается следующим: датчик дождя, противотуманные фары, сиденье водителя с регулировкой по высоте и подлокотником, столики на спинках передних сидений, решетка радиатора с хромом, легкосплавные колесные диски, пр. Стандартная цена автомобиля Renault Express INTENSE: для версии 1.6 SCe 110 МКПП-5 – от 493 тыс. грн. или $18,3 тыс., для версии 1.5 dCi 95 МКПП-6 – от 535 тыс. грн. или почти $20 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в комплектации INTENSE, плюс несколько дополнительных опций: камера заднего вида и монитор в центральном зеркале, система Extended Grip (меняет логику работы противобуксовочной системы, но это едва ощутимо) в паре со всесезонными шинами класса «M+S», подогрев передних сидений. Кстати, боковые подушки безопасности и шторки безопасности – это также опция, даже для максимальной комплектации. Из наиболее важных опций еще можно добавить систему мультимедиа EASY LINK: поддержка подключения смартфонов и картинка с камеры заднего вида, которую попросту удобнее просматривать на большом 8-дюймовом дисплее.

Теперь пару слов о конкурентах. Их немного и почти все они оказываются дороже. Кроме разве, что пожилого FIAT Doblo – да и то, лишь в упрощенной Combi-версии с маломощным мотором. Зато у FIAT существует 7-местная версия и удлиненный кузов. Правда, если добавить специальные условия покупки по программе Renault Bonus, то фургон Express все-таки окажется дешевле. Плюс можно добавить хорошо известный турбодизель, несколько комплектаций, шире выбор опций…

Хотя если говорить о современных фургонах сравнимого класса – троица Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life, плюс Volkswagen Caddy и Ford Tourneo Connect – то все они могут предложить еще более обширный перечень оборудования. А затем добавить более мощные моторы, удлиненные версии, 7-местные салоны, варианты с АКПП, лучшие ездовые повадки. Вот чем объясняется ценовая разница! Хотя эта ценовая разница огромна.

Конкурентов немного, но они есть. Главные козыри Renault Express понятны сразу – низкая цена и всеядная подвеска. В моем личном рейтинге выделяются два автомобиля данного класса: это Peugeot Rifter и Volkswagen Caddy. Если вы готовы за них заплатить (вот только стоят они намного дороже относительно Renault Express), то именно эти два автомобиля больше всего дают ощущение перехода на полкласса выше – как в ездовых повадках, так и в уровне оснащения.

Реальный расход топлива Renault Express ГБО и содержание автомобиля

Средний городской расход топлива составлял 9 л на 100 км для автомобиля с минимальной нагрузкой (1-2 человека, немного вещей в багажнике). Разница в расходе топлива между бензином и газом укладывалась в 0,5-0,7 литра: расход в городе для одинаковых поездок/маршрутов/условий движения составлял 8,5-9,2 л на 100 км в зависимости от топлива. При пустых дорогой и плавном стиле езды можно получить около 7,5-8 л на 100 км пути, при большом количестве заторов и/или динамичном стиле езды (насколько позволяет автомобиль) расход возрастает примерно до 10 л на 100 км в городе. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6-6,3 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 8-8,5 л на 100 км пути. Разницы в расходе между бензином и газом на трассе почти нет.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега (что наступит ранее). Дополнительно предлагается продленная гарантия – максимум до пяти лет или 200 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость простого ТО составляет 2,8 тыс. грн, более сложные комплексные ТО обойдутся в 4,5-7,2 тыс. грн. Цены на автомобиль указаны по состоянию на август. Стоимость ТО указана для одного из киевских дилеров, в других городах/областях/авто-центрах стоимость ТО может отличаться.

В итоге

Я знаю, что среди наших читателей есть владельцы автомобиля Renault Dokker. Заочно сравнивания Express и Dokker, вердикт будет таков: «нет смысла менять». Здесь нет фундаментальных преимуществ – ни в движении, ни в оснащении. Разве только во внешнем дизайне и во внутреннем убранстве салона. В тоже время, отвечая на вопрос для потенциальных новых клиентов, я скажу: «да, можно брать». И вот почему…

Когда-то выходила статья о модели Renault Trafic с названием «простой, но честный вэн». Вот и новинка Renault Express полностью наследует это правило. Вам предлагается довольно простой автомобиль, в нем много компромиссов. Но никто не просит за него огромных денег, все очень честно в плане запрашиваемой цены. А что касается отмеченных минусов, то спрашивать нужно даже не с конкретного автомобиля Renault Express, а с компании Renault вообще – где модель Kangoo?! Хотелось бы видеть в Украине два модели, которые могли бы закрывать разные запросы разных покупателей. Не одну модель вместо другой, а именно обе модели. Ведь все-таки не хочется терять Renault Express, который хорош своей простотой и доступностью. Он звезд с неба не хватает, но получился вполне неплохой «народный фургон».

Плюсы:

+ Свежая внешность и передняя панель салона – в стиле актуальных моделей Renault

+ Подвеска готова к любым разбитым дорогам и даже их отсутствию

+ Самая низкая цена в классе на фоне сравнимых конкурентов

Минусы:

— Требуется 6-я передача для МКПП, а лучше – даже связка в паре дизелем

— Требуется «автомат», системы безопасности, «климат», 7-местный салона, а лучше – даже добавление в украинскую гамму Renault модели Kangoo

Технические характеристики Renault Express 1.6 SCe МКПП Intense

Кузов – фургон, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,39 х 1,78 х 1,84 м

Колесная база – 2,81 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – от 800 л (5 мест) до 3 000 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 327 кг

Грузоподъемность – 458 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,6 л

Мощность – 110 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 156 Нм при 4 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 83 л.с. на 1 т; 118 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. МКПП

Разгон 0-100 км/ч – 11,6 секунды

Максимальная скорость – 169 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Страна производства – Марокко

Шины тестового автомобиля – Michelin Cross Climate 185/65R15

Минимальная цена автомобиля – от 441 тыс. грн или около $16,5 тыс. (401 тыс. грн. или около $15 тыс. по программе Renault Bonus)

Цена тестового автомобиля, без учета ГБО – 493 тыс. грн или $18,3 тыс. (453 тыс. грн или $16,8 тыс. по программе Renault Bonus)