Тест-драйв SEAT Tarraco: сравниваем два мотора (150 и 190 л.с.) и два салона (5 и 7 мест) – в поисках лучшего





Кроссовер SEAT Tarraco является очередной альтернативой в густонаселенном сегменте С/D-SUV. Что это: просто очередной «игрок класса» или нечто большее? Какую версию выбрать: мотор на 150 л.с. или 190 л.с.? А салон лучше: 5-местный или 7-местный? Что с расходом, динамикой, стоимостью ТО, безопасностью? И, конечно, каковы цены? Все ответы – в статье ниже.

Позиционирование SEAT Tarraco

Кроссовер SEAT Tarraco – не только самый крупный кроссовер (C/D-SUV), но и вообще самый крупный автомобиль в текущей модельной линейке компании. Кроме того, SEAT Tarraco является первым 7-местным кроссовером бренда. А еще SEAT Tarraco – первый носитель нового фирменного дизайна. Одним словом: флагман!

Кроссовер SEAT Tarraco дебютировал в конце 2018 года, спустя год приехал в Украину. Модель SEAT Tarraco не имеет прямого предшественника, являясь лишь третьим кроссовером в модельном ряду компании, но справедливо претендует на статус флагмана.

В статье представлено два автомобиля: темно-зеленый – турбодизель 190 л.с. и 7-местный салон, бежевый – турбодизель 150 л.с. и 5-местный салон. Оба автомобиля с полным приводом, 7-ступенчатым DSG-«автоматом», в максимальной комплектации Xcellence, но немного отличаются опциями и вариантами обивки салона.

Как едет кроссовер SEAT Tarraco?

Для описания комфорта и управляемости автомобиля идеально подходит одна фраза: «SEAT Tarraco – самый мягкий среди всех автомобилей SEAT, но один из самых «сбитых» среди других кроссоверов подобного размера». Новинка SEAT Tarraco доказывает, что даже 4,7-метровая растянутая «сосиска» может четко следовать за рулем, быстро и точно поворачивать, при этом выполнять все действия без нервозности, но с уверенностью и благородством крупного автомобиля. Вместе с тем, большие колеса и большая колесная база способствуют хорошему комфорту: автомобиль удачно расправляется с неровностями любого типа и размера, при этом умудряясь не раскачиваться на волнах и наплывах дорог. Словом: все хорошо! Если бы не периодические глухие стуки «на отбой» передней подвески. Причем угадать характер этих стуков невозможно – они возникают (или не возникают) на совершенно разных типах неровностей и на разных скоростях. И раз уж зашел вопрос о замечаниях к автомобилю, то вот еще одна – уж слишком различим звук работы мотора: на «низах» двигатель гудит, на средних оборотах он отчетливо рычит, мотор слышно всегда. Что особенно обидно для крупного и солидного внешне кроссовера: подсознательно ждешь лучшей звукоизоляции…

Зато как гудит – так и тянет: 190-сильный двигатель на средних оборотах наделяет автомобиль хорошей динамикой, а при высоких оборотах (разгон с педалью «в пол» или обгоны на трассе) и вовсе превращает кроссовер SEAT Tarraco в ракету на колесах. Все это я отмечал и во время первой презентации, когда мы ездили по харьковской трассе: хорошая стабильность на высокой скорости, удачный баланс управляемости и комфорта, отменный мотор, который жаждет оборотов. Но длительное знакомство и городская езда принесли свои замечания: как упомянутые выше стуки передней подвески, или – вдруг – но слабой тяге 190-сильного мотора на низких оборотах. Признаться, если ездить в городе неспешно «в полпедали», то невольно задаешься вопросом: где они, почти две сотни обещанных лошадей?

И вот здесь на арену выходит 150-сильный вариант SEAT Tarraco. При обычных ежедневных поездках данный автомобиль удивляет достаточностью своего мотора, которого хватает и для города, и при езде по трассе в темпе «около сотни»: нормальная реакция на нажатие педали акселератора, нормальный расход с места и ускорение на ходу. Да и в целом – нормальный автомобиль: именно такой, как вы того ждете от 150-сильного дизельного кроссовера Volkswagen. При этом удачная настройка ходовой части никуда не делась. Однако если говорить языком цифр, то разница в динамике заметна (смотрите замеры ниже), но 190-сильный мотор проявляет всю свою силу только при езде «газ в пол». Словом, если вы задумываетесь «а надо ли оно мне?», то смело выбирайте 150-сильный мотор – и не будете себя чувствовать ущемленным. Но если хотите получить максимум динамики, если часто будете ездить с полным салоном людей, если не отказываете себе в удовольствии «подавить педаль» – то выбирайте 190-сильный мотор.

Автомобили идентичны в своем дизайне и в своих повадках: выглядят хорошо – динамично и солидно; едут также – неожиданно собранно и четко по рулю (кстати, два оборота от упора до упора). При езде «в полпедали» уловить разницу между двумя моторами напросто, но при разгоне 0-100 км/ч в режиме «газ в пол» между ними разница в заметные 1,5 секунды (правда, каждый из автомобилей проигрывает обещанному паспортному разгону примерно полсекунды). Коробки в двух случая работают отлично: молниеносные, быстрые, четкие переключения. Есть тяга к раннему уходу на высокие передачи, но это «лечится» либо S-режимом DSG либо комплексным «спорт»-режимом SEAT Drive Profile. Кстати, отдельно выделю режим езды по бездорожью с грамотной настройкой – переключения передач смещаются в более высокую зону, двигатель и коробка максимально плавные и «резиново-растянутые» в своих реакциях, активируется система помощи при спуске со склона, превентивно «поджата» муфта полного привода: все это знатно помогает в грязи, песке, на склонах. Хотя на рельефном бездорожье кроссовер рано отрывает колеса (ход подвесок невелик) и порой поскрипывает задней частью кузова, да и зазоры справа и слева разнятся – но, к чести SEAT, все-таки дверь багажника закрывалась/открывалась без проблем.

В салоне отличий между двумя автомобилями также практически не найти: выверенная эргономика, большие диапазоны регулировки сидений, хорошая посадка, удобный руль. В тотальный век «дисплей-диджитализации», кроссовер SEAT Tarraco предлагает физические органы управления: климат-контроль, громкость аудио, управление светом и «круизом» – все на привычных кнопках, переключателях, рычажках. Плюс столь же привычный для VAG-группы подход к качеству: передняя панель сплошь из мягкого пластика, комбинированная обивка великолепна – и по своему дизайну, и по фрикционным качествам (удержание тела).

Нужно ли говорить, что сзади раздолье в любой версии автомобиля? Очень много места везде – для ног, над головой, по ширине салона. Сиденья сдвигаются вперед/назад, регулируется угол наклона спинки, двери огромны и открываются на большой угол – максимум удобства при посадке или установке детского кресла. И в мелочах автомобили проработаны досконально: имеется отдельная зона «климата», 3-ступенчатый подогрев левой/правой частей заднего ряда, а столик с подстаканниками можно установить в промежуточное положение – для использования в качестве подставки под планшет в дальней дороге. Шик, блеск, красота!

Но весь запал создателей автомобиля иссяк на третьем ряду сидений: тесно везде – головой реально упираешься в потолок, колени подпирают спинку второго ряда сидений. Создатели автомобиля справедливо признали, что третий ряд предназначен для людей возрастом до 160 см, при этом здесь нет креплений под детские кресла. В итоге третий ряд сидений сгодится лишь для перевозки подростков средних классов школы. При этом третий ряд сидений прячется в подполье багажника и требует установки дополнительной перемычки-накладки. Все вместе приводит к утрате 60 л объема багажного отсека: вроде 700 л тоже немало, но ведь в обычном 5-местном автомобиле багажник предлагает 760 л полезного объема. Благо, в двух случаях имеются многочисленные полочки-ниши-крючки, да еще и электропривод крышки…

Кроссовер SEAT Tarraco несет не только новый дизайн для бренда, но и новые идеи оформления салона: с декоративной вставкой во всю ширину и отдельным подиумом под центральный дисплей. Эти два элемента и вызывают вопросы: темная отделка не выглядит натуральным деревом, а подиум из многочисленных накладок поскрипывает под рукой. Хотя в целом-то салон хорош: и качеством отделочных материалов, и выверенной эргономикой, и понятными органами управления, и диапазонами регулировки сидений. На втором ряду – очень просторно и максимально удобно: есть практически все, чего вы можете пожелать от автомобиля данного класса. А вот третий ряд сидений откровенно тесен, да еще и забирает часть объема багажника. Хотя последний в целом организован хорошо: ниши для мелочей, крючок для пакетов, электропривод крышки (как опция – предлагается сенсорное отпирание по взмаху ногой).

Есть ли инновации в SEAT Tarraco?

Надо ли говорить, что SEAT Tarraco создан на основе «кубиков конструктора всея Volkswagen»: платформа MQB, бензиновые или дизельные моторы (TDI и TSI), передний или полный привод. Пройдемся лишь вкратце по особенностям конструкции. Автомобиль построен на основе несущего кузова, использованы полностью независимые подвески (спереди МакФерсон, сзади многорычажная), а также дисковые тормоза на всех колесах. Оба тестовых автомобиля оснащены 2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем TDI серии ЕА288 и «автоматом» в виде преселективной трансмиссии DSG. Разница в деталях: бежевый автомобиль получил мотор с отдачей 150 л.с. и 340 Нм, с ним в паре работает коробка DQ381; зеленый автомобиль предлагает наиболее мощный турбодизель – 190 Нм и 400 Нм – и с ним в паре работает коробка DQ500. Все дизельные версии SEAT Tarraco безоговорочно получают полный привод 4Drive. Из интересных мелочей: автомобиль с наиболее мощным 190-сильным дизелем может похвастать увеличенными передними тормозами – диаметр дисков 340 мм против 314 мм у всех остальных версий SEAT Tarraco. Также немного отличается топливный бак (60 л у модификаций с полным приводом или 58 л у версий с передним приводом) и грузоподъемность (607 кг у 5-местных версий и 705 кг у 7-местных версий). Кроме того, в прайсе заявлена бензиновая версия (1,4 л TSI 150 л.с. и передний привод), но в данный момент она не является героем статьи – возможно, в будущем расскажу отдельно.

Если отойти от «железа» под капотом и переместится в салон, то здесь наибольший интерес вызывает 8-дюймовый дисплей системы мультимедиа и 10,25-дюймовый дисплей в комбинации приборов. Первый привлекает внимание новым форматом исполнения: теперь это отдельно-стоящий дисплей с огромной черной глянцевой рамкой, отчего экран кажется больше своего реального размера. Оформление новое, а вот наполнение – известное: привычное меню SEAT (отчасти напоминает прошлые модели Audi), поддержка Apple CarPlay и Android Auto, штатная навигация с возможностью вывода карты в комбинацию приборов, имеются даже датчики давления и перегрузок, а также секундомер с отсечкой круга! Правда, вряд ли это пункты первой необходимости в семейном дизельном «кроссе»… Но, похоже, статус «подогретого SEAT» обязывает. А вот за ЖК-дисплей в комбинации приборов я голосую двумя руками: несколько режимов отображения информации, можно развернуть карту во весь экран, можно добавить «окошки» доп-информации в круглые шкалы, развитый бортовой компьютер…

Кажется, все знакомо – платформа MQB (в данном случае использована увеличенная платформа MQB—A2), 4-цилиндровые турбодизельные моторы, полный привод и трансмиссия DSG. Но отличий в деталях – масса: двигатели развивают разную мощность и момент (190 л.с. и 400 Нм против 150 л.с. и 340 Нм), причем у более слабого мотора меньше не только мощность/момент в абсолюте, но также и рабочий диапазон, где развивается максимальный крутящий момент (1750–3000 об/мин против 1750–3250 об/мин). Трансмиссии DSG отличаются своими предельными возможностями и набором передаточных чисел: коробка DQ381 под 150-сильный мотор имеет более пониженные 1-2-3-ю передачи – чтобы на «всякий случай» хватило тяги на колесах. Но, в тоже время, это означает повышенные обороты мотора при езде на невысокой скорости (городской цикл). Если закончить о «железе» и начать говорить об электронике, то наибольшего внимания заслуживают два дисплея: 8-дюймовый сенсорный по центру передней панели и 10,25-дюймовый, установленный вместо привычных приборов. Кстати оба – штатное оснащение SEAT Tarraco в Украине. Что еще «в базе», а что является опцией? Читайте дальше…

Цена SEAT Tarraco и его конкуренты

Гамма SEAT Tarraco в Украине состоит из четырех версий: три мотора, передний или полный привод, две комплектации, плюс возможность поштучного заказа опций.

Старт дает комплектация Style: шесть подушек безопасности. 5-местный салон, 3-зонный «климат», столики для задних пассажиров, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, подрулевые лепестки, подогрев форсунок омывателя, ЖК-панель приборов, подогрев передних сидений, система стабилизации, полностью светодиодные фары Full LED. Цена SEAT Tarraco Style с мотором 2.0 TDI (150 л.с.), 7-ст. DSG, полным приводом – 914 тыс. грн. или около $36,8 тыс.

Следующий уровень – комплектация Xcellence, где добавлено: комбинированная обивка салона (ткань и алькантара), алюминиевые накладки на порогах, хром и фоновая подсветка в салоне, 19-дюймовые колесные диски, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида, система Park Assist, пр. Цены на SEAT Tarraco в данной комплектации следующие: вариант 1,4 л TSI (150 л.с.), передний привод, 6-ст. DSG – от 845 тыс. грн. ($34 тыс.), вариант 2,0 л TDI (150 л.с.), полный привод, 7-ст. DSG – от 954 тыс. грн. ($38,5 тыс.), вариант 2,0 л TDI (190 л.с.), полный привод, 7-ст. DSG – от 1 001 тыс. грн. или $40,4 тыс.

Плюс тестовые автомобили были оснащены рядом опций: 7-местный салон (23,1 тыс. грн.), панорамная крыша (более 31 тыс. грн.), система кругового обзора (15,9 тыс. грн.), кожаная обивка сидений (20,5 тыс. грн.), пр. В итоге цены тестовых автомобилей – 1,09–1,16 млн. грн.

Главное: можете смело экономить на кожаной обивке – комбинированная обивка «Алькантара/ткань» (штатно для Xcellence) выглядит и воспринимается лучше. Еще один пункт – панорамная крыша-люк: выглядит классной и открывается наполовину, но уж слишком дорого. А вот круговой обзор – настоящая находка: красивая 3D-картинка и возможность рассмотреть любое изображение вокруг автомобиля как вам угодно. Светодиодные фары, центральный 8-дюймовый дисплей, ЖК-панель приборов, 3-зонный «климат», легкосплавные диски – все это является штатным оснащением любой версии автомобиля. В итоге: если не слишком разгонятся по опциям, то в рамках 1 млн. грн. можно собрать вполне достойный автомобиль – уже с дизелем и полным приводом, в достаточной комплектации. Чем ответят конкуренты?

Первый и главный соперник – конечно, SKODA Kodiaq: аналогичная техника, сравнимый размер, шире гамма моторов, ниже стартовый прайс, известное имя, мягкость на ходу. Однако в сравнимой комплектации цены также будут плюс-минус сравнимы, кроссовер SEAT Tarraco выглядит более подтянутым и динамичным, да и едет также, смело разменивая частичку комфорта на улучшенную управляемость. Плюс SEAT Tarraco собран в Германии.

Продолжая разговор о «европейцах», отмечу дизельные кроссоверы Renault Koleos и Peugeot 5008. Первый дает комфорт и солидную внешность, при этом радуя невысоким ценником. Второй может похвастать ездовыми повадками и отличным набором современного оснащения. В случае Peugeot 5008 автомобиль не может предложить полный привод – зато может предложить 7-местный салон. Кстати, подобным хвастает и Mitsubishi Outlander 2020: три ряда сидений, полный привод, невысокий ценник, мягкий ход – но только бензиновые моторы и общее ощущение заметного возраста автомобиля. Ситуацию с другими семейными японскими кроссоверами C/D-SUV разбирали в отдельном материале, к их числу также запишу и «корейца» Hyundai Santa Fe, поскольку автомобиль ориентируется на схожие ценности.

Традиционно для данного класса – конкурентов не просто много, а очень много. На фоне соперников, автомобиль SEAT Tarraco предлагает «драйверский» характер, ладный дизайн, передовое оснащение, полный привод, 7-местный салон, немецкую сборку. Но просит за свои преимущества немало денег: есть конкуренты, которые «в базе» намного дешевле.

Стоимость содержания и реальный расход топлива SEAT Tarraco

Средний городской расход топлива 190-сильного автомобиля находился у отметки 10 л на 100 км, минимум удавалось «привозить» около 7–7,5 л на 100 км, максимум (сильные пробки и/или динамичный стиль езды) находился у отметки 11–11,5 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80–90 км/ч автомобиль со 190-сильным двигателем потреблял 6–6,5 л на 100 км, при скорости 110–120 км/ч расход возрастал до отметки 7–7,5 л на 100 км пути.

Автомобиль со 150-сильным мотором в городе потреблял в среднем 10,5–11 л на 100 км, мой минимум был около 8–8,5 л на 100 км, максимум составлял 11,5–12 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80–90 км/ч автомобиль потреблял 5–5,5 л на 100 км, на скорости 110–120 км/ч расход топлива составлял около 7 л на 100 км пути. Как видите, разница между двумя автомобилями составляет 0,5-1 л топлива на 100 км пути, причем в городе более экономичным оказывается 190-сильная версия, а на трассе более бережлива 150-сильная – выше (блок о технике) я описывал, почему так могло произойти. Шины у пары автомобилей были одинаковы.

Гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Дополнительно можно приобрести расширенную гарантию – плюс три года: итого максимум пять лет или 150 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется каждые 15 тыс. км или раз в год. Стандартное базовое ТО обойдется в 3,3 тыс. грн., расширенное ТО (60 тыс. км) потребует 8,1 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на начало февраля, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность SEAT Tarraco

В ходе краш-тестов Euro NCAP кроссовер SEAT Tarraco заслужил максимальную «5-звездочную» оценку. Причем автомобиль выступил не просто хорошо, а очень хорошо: при разных типах фронтальных и боковых ударов – сплошь зеленые (отличная защита) или желтые (хорошая защита) отметки безопасности. Нарекание касается лишь защиты шеи для пассажиров второго ряда при ударе сзади. Но даже если вдаваться в детали, то SEAT Tarraco находит, чем парировать это замечание: к примеру, хорошей безопасностью детей или высокой оценкой за работу различных вспомогательных систем безопасности.

В итоге

Во время первой украинской презентации автомобиля осенью 2019 года, представители SEAT меня допытывались: «ну скажи, что не понравилось, ведь наверняка есть замечания». Признаться, глобальных проколов я не нашел тогда – не отмечу и сейчас: довольно «ровный» автомобиль по своим ключевым качествам. Но вот в чем нюанс: номинально являясь просто «очередным кроссовером», на самом деле SEAT Tarraco находит, чем порадовать каждый день – как минимум, поведением на дороге и своим дизайном. Одной фразой: SEAT Tarraco – это «коньяк» здорового и молодящегося человека! Данный автомобиль дарит удивительный союз испанского темперамента и дизайна с немецкими технологиями и качеством. Признаться, такой союз мне по нраву.

Плюсы:

+ Хорошо выглядит снаружи, просторен и удобен внутри

+ Баланс управляемости и комфорта, не противится динамичной езде

+ Много «изюминок»: 7-местный салон, ЖК-приборы, круговой обзор 3D…

Минусы:

— Периодические стуки передней подвески на отбое, да и мотор может быть тише

— Бренд SEAT по-прежнему «не на слуху», что важно для довольно дорогого автомобиля

— Не во всем идеален: нет подогрева руля, тесный 3-й ряд, скрипы в салоне…

Технические характеристики SEAT Tarraco Xcellence TDI 190 DSG 4Drive (7 мест)

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 7 мест

Габариты – 4,735 × 1,839 × 1,674 м

Колесная база – 2,790 м

Клиренс – 201 мм

Багажник – 700 л (5 мест), 230 л (7 мест), максимум 1775 л (2 места)

Грузоподъемность – 705 кг

Минимальная снаряженная масса – 1845 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 190 л.с. при 3500–4000 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 1750–3250 об/мин.

Удельная мощность и момент – 103 л.с. на 1 т; 217 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат»-DSG (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0–100 км/ч – 8 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,5 л на 100 км

Страна производства – Германия

Минимальная цена автомобиля – от 845 тыс. грн. или около $34 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,16 млн. грн. или около $46,7 тыс.

Технические характеристики SEAT Tarraco Xcellence TDI 150 DSG 4Drive (5 мест)

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,735 × 1,839 × 1,674 м

Колесная база – 2,790 м

Клиренс – 201 мм

Багажник – 760 л (5 мест), максимум 1920 л (2 места)

Грузоподъемность – 607 кг

Минимальная снаряженная масса – 1803 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 150 л.с. при 3500–4000 об/мин.

Крутящий момент – 340 Нм при 1750–3000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 83 л.с. на 1 т; 189 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат»-DSG (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,8 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,2 л на 100 км

Страна производства – Германия

Минимальная цена автомобиля – от 845 тыс. грн. или около $34 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,09 млн. грн. или около $44,3 тыс.

Автомобили предоставлены – Порше Украина, отделение SEAT

Шины тестовых автомобилей – Nokian WR SUV 3 235/50R19