Тест-драйв Toyota Hilux: лидер класса? Не спешите с выводами…





Наконец в руки попал пикап Toyota Hilux. Поводом для встречи стало радикальное обновление модели: новый мощный дизель, новый дизайн, новая система мультимедиа, новые версии и оснащение. Ну что, заслуживает статус «лидер класса»? Или все-таки нет?

Позиционирование пикапа Toyota Hilux

Автомобиль Пикап Toyota Hilux появился в далеком 1968 году. Изначально это был небольшой пикап с задним приводом, но с каждым поколением автомобиль рос в размерах и мощности моторов, а также со временем получил полный привод. В статье представлен пикап Toyota Hilux уже восьмого поколения, который вышел на рынок в 2015-м году. С тех пор и до сегодня, автомобиль пережил два обновления. Но первое было едва заметным, а вот второе стало более масштабным: новый дизайн и оснащение, повышенная мощность мотора.

Начиная с 1968 года и до сегодняшнего дня, мир увидел восемь поколений пикапа Toyota Hilux. Текущая генерация модели дебютировала в 2015-м году, летом 2020-го подверглась масштабной модернизации. Главным героем статьи стал автомобиль в исполнении Legend, также вкратце будет представлена версия Comfort.

Как едет пикап Toyota Hilux?

Одним из ключевых пунктов обновления пикапа Toyota Hilux стал более мощный 2,8-литровый дизель, поэтому с него и начнем. Да, 204 л.с. и 500 Нм – это немало! Как только стрелка тахометра перевалит за 1,5 тыс об/мин, вы получите отменную динамику и быструю реакцию двигателя на педаль акселератора. Средняя зона на тахометре (1,5-3,5 тыс. об/мин) буквально наполнена тягой и ломовой силой, которая не знает преград на своем пути: хороший разгон под сочное, но не слишком уж громкое бормотание дизеля. А вот если продолжить нажимать акселератор и «загнать» стрелку тахометра выше 3,5 тысяч, то ничего дополнительного вы не получите – кроме, разве, изрядного уровня шума. Аналогично и с зоной самых «низов», около 1,2-1,5 тыс об/мин: мотор тянет хуже ожидаемого, при этом не спешит набирать обороты. Словом, средние обороты – наше все. И ладный 6-ступенчатый «автомат» поможет: распознать переключения можно лишь на парах передач «1-2» или «2-3», в остальном смена скоростей происходит практически незаметно, мягко и вовремя. Предусмотрено два дополнительных режима работы – ECO и PWR – которые слегка меняют логику переключений, но о какой либо кардинально смене характера говорить не приходится: так, нюансы…

А вот еще нюанс, но теперь уже с ходовой частью. Большинство пикапов данного класса имеют замечание к задней части: подвеска, рассчитанная на большую нагрузку, нещадно трясет на разбитой дороге. Сия участь не минула и Toyota Hilux. Причем передняя подвеска отличается довольно приемлемым комфортом, водитель и передний пассажир в целом находятся в комфорте – поскольку оказываются примерно посредине колесной базы и воспринимают тряску задней части не столь болезненно. Но вот пассажиров на втором ряду сидений откровенно жаль: плохая дорога гарантирует на пустом автомобиле сеанс вибромассажа, который никто не заказывал. А если неровня дорогая будет в повороте, то во время такой тряски кузов-«хвост» может немного и переставить по ширине дороги. Но здесь ключевое слово «пустой». Ведь известная проблема имеет известное решение – небольшая нагрузка-балласт в кузов решает вопроса комфорта и стабильности во время езды.

Тестовый автомобиль Toyota Hilux был представлен в комплектации Legend – и это настоящий «мачо»! Но не тот, который «гламурный», а тот, который лесоруб и охотник. Все выглядит классно: оригинальная темная матовая отделка деталей, черные колесные диски, узкие фары с холодным LED-светом. Кстати, ближний свет имеет «провал» в пару метров у самого бампера, из-за чего требуется включать противотуманки. Дизель, как говорится «долго раздувается», но затем хорошо везет: средние обороты наполнены отменной тягой. Мои личные замеры 0-100 км/ч постоянно находились у отметки около 10 секунды: хороший результат для пикапа! Но шасси порой не успевает за мотором: мягкость и свободный начальный ход педали тормоза, разбалансированность между мягкой передней подвеской и жестким задним мостом, крайне желательна загрузка-балласт.

Конечно, на пересеченной местности новый Toyota Hilux – «царь горы», даже по меркам пикапов: огромный ход подвески, полный привод и понижающий ряд, режим «Auto LSD» для легкого бездорожья, либо жесткая блокировка заднего «дифа» для тяжелого. Заявленный клиренс в 227 мм – это под задним мостом, а вот под днищем между осями – все 310 мм, один из рекордсменов класса! Угол въезда/съезда составляет 29/26 градусов соответственно. Энергоемкость подвески такова, что большинство неровности можно «валить ходом», только держись за ручки…

Кстати, эти самые ручки на стойках кузова есть не только у водителя и переднего пассажира, но также и у задних пассажиров. А еще есть кармашки для вещей (включая и потайные ниши под сиденьем), крючки для сумок, подлокотник. В деталях все выполнено недурно, да и довольно просторно сзади. Но недостает большего наклона спинки для более расслабленно посадки, а еще за цену Toyota Hilux в максимально версии, я уже ждал дефлекторов вентиляции или подогрева заднего дивана. Словом, я ждал большего внимания к пассажирам.

Вот как спереди. Смотришь – вроде простая передняя панель из жесткого пластика. Но вдруг нашлось место для двойного перчаточного ящика, не пожалели сделать парочку декоративных вставок под «темный хром», имеется декоративная подсветка синего цвета (кстати, сзади тоже есть). Руль не блещет взаимосвязью во время движения – то пусто, то густо – зато прогревается в местах хвата и предлагает многочисленные кнопки управления: бортовым компьютером, аудиосистемой, дистанцией адаптивного «круиза», пр. Отдельной похвалы заслуживают контрастные приборы с цветным дисплеем по центру между тахометром и спидометром. Помнится, подобный дисплей встречал на Lexus NX. Пусть и пожилой, но это Lexus, а тут аналогично – да на пикапе!

Передняя часть салона лишь на первый взгляд «как у всех», а в реальности – находит, чем порадовать в деталях: широкие и мягкие кресла (только не ждите от них спортивной хватки боковин), красивые приборы с небольшим, но многофункциональным дисплеем, крупный руль с подогревом, ящики и ниши для вещей. А вот сзади – «как у всех»: достаточно просторно, есть подлокотник, нашлись крючки и кармашки для мелочей, но недостает большего наклона спинки, вентиляции и/или подогрева, разъемов для зарядки телефона. Багажника как такового нет – вместо него открытый кузов с размерами 1,57 х 1,65 м.

Есть ли инновации в Toyota Hilux?

В общей конструкции – инноваций нет, это просто «классика» построения пикапов подобного класса: рамная конструкция, независимая подвеска спереди на рычагах и пружинах с амортизаторами, сзади зависимый задний мост на рессорах, полный привод типа Part Time, понижающий ряд и возможность блокировки заднего дифференциала. Версии для Украины всегда оснащены только 4-цилиндровым турбодизелем (2,4 л или 2,8 л), коробка передач – на выбор 6-ступенчатая «механика» или «автомат». Еще во время запуска восьмого поколения модели в 2015 году автомобиль получил совершенно новую раму, кабину и салон, а также три типа подвески, рассчитанные под разную нагрузку. Так вот: судя по 5-листовому пакету рессор и жесткости задней подвески, грузоподъемность Toyota Hilux намного выше заявленных 710 кг.

Теперь перейдем к деталям, а именно – к обновкам 2020 года. Прежде всего, внимания заслуживает турбодизель 1GD-FTV. Еще несколько лет назад, в момент своего дебюта, этот мотор уже отличился турбиной с изменяемой геометрией, а также топливной системой типа Common Rail с очень высоким рабочим давлением (2200 бар) и возможностью впрыска до пяти доз топлива за один цикл. В ходе обновления изменилось так много, что впору было давать мотору новый код: другая форма камеры сгорания, больше интеркулер, выше давление впрыска топлива (2500 бар), пр. Результат – мощность двигателя выросла со 177 л.с. до 204 л.с., а крутящий момент был увеличен с 450 Нм до 500 Нм. Забегая вперед: именно этот мотор является главной особенностью также слегка обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который уже доступен у дилеров (возможно скоро расскажу). И раз уж вспомнили Prado, то вспомним и кроссовер Toyota RAV4 – ведь в ходе обновления пикап получил идентичную систему мультимедиа. Зажимайте пальцы: 8-дюймовый дисплей, реальные физические кнопки управления, удобная стартовая страница с тремя функциональными окошками, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Можно огорчатся бледной цветовой гамме, неряшливым шрифтам, простой графике в далеких уголках меню, неудобному положению без поворота в сторону водителя, и т.д. Но все-таки: для пикапа подобная система с возможностью подключения смартфона – это «уровень».

В целом – конструкция классическая: рама, мост и рессоры, полный привод, «понижайка». Но в деталях – интересная: обновленный мощный дизель, современная мультимедийка. Да и вообще много современных и передовых систем: адаптивный «круиз», контроль рядности, распознавание дорожных знаков, предупреждение о возможном столкновении и автоматическое торможение. Далеко не все работает идеально: к примеру, система контроля рядности реализована через тормоза (а не руль) и при необходимости поправить автомобиль она его резко одергивает, что особенно заметно с учетом высоты кузова и склонности к кренам. А еще хотелось бы получить не только камеру заднего вида, но уже и круговой обзор – некоторые конкуренты подобное предлагают, при этом стоят меньше.

Цена Toyota Hilux и конкуренты

Автомобиль Toyota Hilux в Украине всегда предлагается с полноценной двойной кабиной, полным приводом, рядным 4-цилиндровым турбодизелем (2,4 л 150 л.с. или 2,8 л на 204 л.с.), 6-ст. МКПП или АКПП, в четырех комплектациях на выбор – итого пять вариантов модели.

Старт дает комплектация Business: двигатель 2,4 л и «механика», фары галоген (зато есть датчик освещения), тканевая отделка салона, подогрев передних сидений, кондиционер, радио-подготовка и четыре динамика, система стабилизации автомобиля (VSC) и прицепа (TSC), семь подушек безопасности, центральный замок с пультом ДУ, пр. Цена автомобиля – от 953 тыс. грн. или около $33,5 тыс.

Далее следует средняя версия Comfort, которая дополнительно предлагает: хром на решетке радиатора и хромированный задний бампер, 17-дюймовые легкосплавные диски, обогрев зеркал заднего вида и нижней части лобового стекла, руль с кожаной отделкой и подогревом, камеру заднего вида, климат-контроль, систему мультимедиа Toyota Touch 2, пр. Цена автомобиль с мотором 2,4 л и МКПП – от 1,082 млн грн или $38 тыс., аналогичная версия с АКПП – от 1,131 млн грн или $39,9 тыс.

На уровень выше расположена модификация Premium, где добавлено следующее: хром-молдинги окон, боковые подножки, светодиодные фары и фонари, отделка сидений кожей, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, датчики парковки (спереди и сзади), электропривод настроек сиденья водителя, и т.д. Кроме того, данная модификация предлагается только с мотором 2,8 л и АКПП, а потому цена – от 1,335 млн грн. или $47 тыс.

Наконец, на вершине модельной линейки находится специальное исполнение Legend (как тестовый автомобиль): эксклюзивная решетка радиатора, оригинальные накладки на колесных арках, зеркала и ручки с матовой серой отделкой, обивка сидений перфорированной кожей, декоративная синяя подсветка салона, пр. Цена Toyota Hilux Legend – от 1,368 млн грн. или порядка $48 тыс.

Для данной версии также доступен пакет систем безопасности Toyota Safety Sense (20 тыс. грн.): авто-торможение, контроль рядности, адаптивный «круиз». Плюс добавьте доплату за цвет «металлик» (16 тыс. грн.) – в итоге тестовый автомобиль стоит 1,4 млн грн. или $49,5 тыс.

Пожалуй, вот «золотая середина»: версия Comfort. Есть «климат», мультимедиа, диски, камера заднего вида, подогревы, можно выбрать МКПП или АКПП – при этом ценник нормальный. Потому, что один шаг выше потребует доплаты и за более мощный двигатель, и за комплектацию – в итоге автомобиль окажется намного дороже. А версия на шаг ниже выглядит уж слишком просто по оснащению: скорее, это вариант для корпоративных продаж. Чем ответят конкуренты?

Так исторически сложилось, что главным соперником является пикап Mitsubishi L200. Он выигрывает «продвинутой» системой полного привода (пожалуй, вообще лучшая трансмиссия среди пикапов данного класса), он заметно дешевле (на 50-90 тыс. грн. в зависимости от комплектации). Но, в тоже время, Mitsubishi уступает в перечне оснащения, возможностях буксировки прицепа, не может предложить столь мощной мотор. Вторым непростым конкурентом является Nissan Navara. В данном случае также есть выгода в цене (20-90 тыс. грн), а еще есть комфорт от подвески. Но нет откровенно дешевых версий для корпоративных покупателей и нет такого широкого перечня оснащения, что предлагает Toyota.

Но все это есть у Ford Ranger: адаптивный «круиз», подключения смартфона, распознавание знаков! Причем Ford Ranger выигрывает у пикапа Toyota не только в мелочах оснащения, но и более важны пунктах: он комфортен на ходу, есть мощный мотор и 10-ст. «автомат», пассажирам сзади просторно и удобно, плюс он может предложить широкий выбор версий – на любой вкус и кошелек. Вот только в случае Ford Ranger кошелек должен быть аналогичным Toyota: ценники сравнимы, а в некоторых случаях пикап Hilux оказывается даже более выгодным по цене. Наконец, есть еще один пикап, который очень хороший – но также и очень дорогой: да, это Volkswagen Amarok. Данному автомобилю уже много лет, а «немец» по-прежнему может научить ездовым повадкам всех остальных. Плюс постоянный полный привод на мощных версиях, плюс в гамме присутствует мотор V6, плюс известное имя… Хотя есть нюансы. К примеру: система постоянного полного привода лишена понижающего ряда, а где есть «понижайка» – там используется подключаемый полный привод. Еще пример: в оснащении Volkswagen уже может проиграть Toyota, при этом он стоит заметно дороже. Кстати, если критически важна низкая цена – то есть простой, но зато дешевый JAC T8.

В сегменте пикапов у нас представлено не так уж и много автомобилей – но каждый не обещает легкой жизни для Toyota Hilux: больше комфорта в езде, продвинутая трансмиссия и/или оснащение, более низкие цены в сравнимых версиях, мощные двигатели «200+ сил».

Реальный расход топлива Toyota Hilux и содержание автомобиля

При городской езде автомобиль обычно укладывается примерно в 9-10 л на 100 км пути. Конечно, с пробками и/или динамичными стартами расход возрастал до 11 л на 100 км, но также отмечу, что при плавной езде удавалось получить расход и ниже 9 литров на «сотню». Словом – в городе автомобиль демонстрирует отличную экономичность, особенно с учетом своего 204-сильного мотора: это один из самых экономичных пикапов в сегменте. А вот на трассе все плюс-минус в рамках класса: при скорости 80-90 км/ч – расход топлива составляет 6-6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 7,5-8 л на 100 км пути. Замеры расхода топлива и динамики приведены для минимальной нагрузки с 1-2 людьми в салоне.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость ТО составляет 3,4-4,1 тыс. грн., расширенные ТО оцениваются в 11-13 тыс. грн. Точная стоимость сервисного обслуживания зависит от дилера, пробега и возраста автомобиля, перечня выполняемых работ, города/области Украины.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность пикапа Toyota Hilux

Автомобиль прошел цикл краш-тестов Euro NCAP и получил сразу две оценки – «3-звездочную» и «5-звездочную». Почему так? Потому, что выставляется разная оценка в зависимости от комплектации автомобиля: базовой или максимальной, со всевозможными системами безопасности. Так, пикап Toyota Hilux обеспечивает безопасность водителя и пассажиров на довольно высоком уровне: разные зоны манекена обычно получали «зеленую» или «желтую» отметку (хороший или нормальный уровень), лишь в нескольких случаях была проставлена «оранжевая» отметка (достаточный уровень безопасности). Но автомобиль в базовой комплектации получил очень низкую оценку за оснащение всевозможными электронными помощниками (прежде всего, система авто-торможения) – отсюда и общая низкая оценка. Соответственно, более дорогая версия модели Toyota Hilux (с массой вспомогательных систем, которые позволяют предотвратить аварию или смягчить ее последствия) исправила данный недостаток – и в таком случае автомобиль получил более высокую «5-звездочную» оценку.

В итоге

Есть говорить в абсолютных величинах, то назвать пикап Toyota Hilux новым «королем сегмента» я не могу. Уж слишком сильны конкуренты, на фоне которых «японцу» не хватает решающих преимуществ, чтобы бы однозначно называться лидером класса.

Но, скорее всего, рынок сделает из модели Toyota Hilux лидера класса с точки зрения объема продаж. Ведь все ключевые качества для этого есть: широкий выбор версий, надежность и выносливость, ликвидность при перепродаже. А новый мощный двигатель да эксклюзивная версия Legend добавляют в этот перечень, описывающий пикап Toyota Hilux, еще и фразу «дорогой, но очень интересный».

Плюсы:

+ Один из самых мощных и динамичных пикапов в своем классе, при этом – экономичен

+ Много современного оснащения, «передовик» сегмента в технологиях

+ Широкий выбор версий, удачные средние комплектации с мотором 2,4 л

Минусы:

— Версии с новым дизелем 2,8 л – самые интересные, но и самые дорогие

— Недостает радикальных преимуществ: постоянного полного привода, комфорта в езде, пр.

Технические характеристики Toyota Hilux 2.8 D-4D 6A/T Legend

Кузов – пикап, 4 двери, 5 мест

Габариты – 5,325 х 1,9 х 1,815 м

Колесная база – 3,085 м

Клиренс – 227 мм (клиренс в нижней точке задней подвески, под рамой 310 мм)

Багажник – открытый кузов, размер 1,57 х 1,65 м

Грузоподъемность – 710 кг

Минимальная снаряженная масса – 2200 кг

Силовая установка – турбодизель, R4 2,8 л

Мощность – 204 л.с. при 3000-3400 об/мин

Крутящий момент – 500 Нм при 1600-2800 об/мин

Удельная мощность и момент – 93 л.с. на 1 т и 227 Нм на 1 т

Привод – полный привод, понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,8 с

Максимальная скорость – 175 км/ч

Расход паспортный (город) – 9,6 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 7 л на 100 км

Страна производства автомобиля – Таиланд

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler H/T 684 II 265/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 953 тыс. грн. или $33,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,4 млн грн. или $49,5 тыс.