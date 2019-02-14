The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего Фильм 2» — не все у нас прекрасно

Первая часть Лего Фильма оказалась настоящим открытием и была тепло принята как публикой всех возрастов, так и критиками. Дети были в восторге от фантастического мира, состоящего из кубиков LEGO, сборной солянки героев и веселых гэгов, взрослым пришлись по вкусу шутки посложнее и неожиданно глубокий смысл, которого никак не ожидаешь от полуторачасовой рекламы популярнейшего конструктора. К сожалению, сиквел не смог взять планку, установленную оригиналом.

The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего Фильм 2» Жанр Приключения, Фантастика, Семейный фильм

Режиссер Майк Митчелл

В ролях Крис Пратт (Эммет / Рекс), Элизабет Бэнкс (Вайлдстайл / Люси), Уилл Арнетт (Бэтмен), Элисон Бри (Юникитти), Джэдон Сэнд (Финн), Бруклин Принс (Бьянка) и др.

Компании Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2019

IMDb

Сюжет The LEGO Movie 2 строится вокруг противостояния Финна и его сестры Бьянки и выглядит практически один в один как конфликт Финна с отцом в первой части. Теперь уже Финн пытается создавать из конструктора сложные, живущие по своим правилам миры, а младшая сестра, желающая поиграть с братом вместе, все ломает и еще игрушки свои девчоночьи в игру тащит, а ведь они совершенно не вписываются в “правильную” картину. Знакомо, правда?

И пока брат с сестрой ссорятся, в мире игрушек происходит апокалипсис. Некогда прекрасный Бриксбург превратился в занесенные песком развалины, а его жители, раз за разом отбивающие вторжения инопланетных захватчиков, заматерели и стали больше напоминать персонажей из Безумного Макса. Все, кроме Эммета, разумеется. Экс-избранный не теряет хорошего расположения духа вплоть до того момента, когда из-за наивности пластикового человечка пришельцы похищают друзей Эммета и любовь всей его жизни для участия в таинственной “матримониальной церемонии”. Заручившись поддержкой Рекса, военно-галактического археолога, ковбоя и дрессировщика динозавров, Эммет отправляется на выручку, дав себе обещание перестать наконец быть наивным и стать более жестким. Ближе к финалу лего-человечки вместе со зрителем узнают леопольдовские истины о том, что жесткость и брутальность — это на самом деле плохо, а ребята должны жить дружно. Причем (осторожно, спойлеры) сценаристы даже не стараются выстроить хорошую историю и противоречат сами себе — в финале первого фильма, да и в начале сиквела мы видим всепожирающих монстров из LEGO DUPLO, заявляющих, что они прибыли чтобы уничтожать, и тут же те же самые пришельцы заявляют, что они всегда были настроены дружелюбно, а жители Бриксбурга напали первыми. Ребенок этого, конечно, не заметит, а вот взрослый…

Режиссер Майк Митчелл и сценаристы Крис Миллер и Фил Лорд взрослых, очевидно, на этот раз в расчет не брали, сделав большую ставку на детскую аудиторию. Фильм ожидаемо наполнен неплохими шутками, злободневными аллюзиями и отсылками к популярной культуре, и как набор всего вышеперечисленного он работает, а как полноценный самостоятельный фильм, увы, нет. Взрослый юмор здесь подрастерял искрометность, а сюжет получился куцым и лишился глубины. Пока дети хихикают над переодетым в свадебный костюм Бэтменом, взрослые понемногу начинают скучать. Если первый The LEGO Movie умел удивлять не только с помощью смешных гэгов и камео культовых персонажей, и в промежутках между шутками поднимал тему непростых отношений родителей и детей, то сиквел зрелой аудитории ничего кроме юмора предложить не может, да и, положа руку на сердце, не особо старается. Хотя стоит ли ожидать какого-то глубокого смысла от истории о том, как младшая сестра ворует игрушки старшего брата, чтобы поиграть с ними в куклы, а игрушечный армагеддон представлен в виде мамы, за непослушание прячущей конструктор детей в ящик? Вряд ли.

Во всем остальном к фильму тоже остаются вопросы. С одной стороны, анимации как всегда великолепны, в который раз не устаю удивляться мастерству и находчивости художников Animal Logic, с другой — теперь у нас в кадре не только герои из классического LEGO, но и абстрактная мешанина из LEGO DUPLO, фигурки из неизвестных мне серий конструктора, ориентированных на девочек, случайные куклы и тонны разноцветных блесток. И раньше-то за всем происходящим на экране в LEGO-фильмах уследить было непросто, но ближе к финалу The LEGO Movie 2 эта задача оказывается практически непосильной.

В итоге The LEGO Movie 2 выглядит не как сиквел, а как римейк с прицелом на более юную аудиторию, а немногие “взрослые” шутки в фильм, кажется, добавили просто чтобы хоть как-то занять родителей, которые привели свое чадо на просмотр.