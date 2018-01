Давным-давно, в далекой-далекой Балтиморе, на секретной-пресекретной военной базе, работала безголосая принцесса-уборщица. Она не умела говорить, но умела чувствовать. К сожалению, никто не откликался на ее чувства. Пока на базе не появился заколдованный в чудовище принц… The Shape of Water – это сказка про Красавицу и Чудовище на новый лад. И принцесса опять спасает Чудовище и спасается сама, а злые военные и русские шпионы пытаются помешать их счастью.

The Shape of Water / «Форма воды» Жанр фантастика

Режиссер Гильермо дель Торо

В ролях Салли Хокинс (Элайза Эспозито), Майкл Шеннон (полковник Ричард Стрикленд), Ричард Дженкинс (Джилс), Октавия Спенсер (Зельда Фуллер), Даг Джонс (Человек-амфибия) и др.

Студии TSG Entertainment, Fox Searchlight Pictures

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Сам Гильермо дель Торо называет основным источником вдохновения, подвигнувшим его на работу над The Shape of Water, поразивший его в детстве хоррор Creature from the Black Lagoon (1954) про подводное чудовище, утаскивающее красивых девушек в пучину. Дель Торо даже предлагал Universal снять ремейк того самого фильма, сместив акцент на переживания чудовища и его чувства к главной героине. Увы, или, к счастью, не сложилось. Критики также называют донором сценария фильма роман Рейчел Ингаллс «Мистер Калибан» с подозрительно схожим сюжетом. Отечественные зрители старшего поколения наверняка вспомнят и роман «Человек-амфибия» Александра Беляева, изданный в 1928 г., и его экранизацию 1961 г. с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской. Вот только роман Беляева – это в свою очередь советизированная версия русской адаптации французского романа-фельетона «Человек, который может жить в воде» Жана де Ла Ира, 1909 г. Так что искать источники и аналогии можно долго, вплоть до сказок про любовь принца и русалки, благо подобных сюжетов достаточно в мифологии самых разных народов.

Дель Торо перенес действие в 60-е годы, заменил мрачный замок на не менее мрачную военную лабораторию, добавил историю про шпионов, но в целом это все та же старая как мир история про девушку и юношу из разных миров/слоев общества/кастовых групп/враждующих семейств/и прочее, полюбивших друг друга. И неважно, что юноша живет в воде, имеет гребень на спине и перепонки на пальцах, да еще и светится в темноте, главное, что он, в отличие от остальных, понимает и принимает девушку такой, какая она есть. Тем более что мистическую связь Элайзы с водой и все оттенки сине-зеленого режиссер обыгрывает на протяжении всей картины.

Но все же Гильермо дель Торо стоило бы переименовать свою картину в The Shape of Loneliness, ведь несмотря на то что это фильм о любви – в первую очередь он об одиночестве. Одинока лишенная голоса, отстранённая от всего мира Элайза. Одинока рядом со своим никчемным мужем ее слишком говорливая подруга Зельда. Одинок Человек-амфибия, вырванный из родной среды. Одинок в окружении своих кошек единственный друг Элайзы – сосед-художник. Одинок доктор Хоффстетлер, занимающийся не тем, чем должен, и вынужденный возвращаться туда, куда не хочет. Одинок, даже наедине с собственной женой, безумно страшащийся неудачи полковник Стрикленд. Человек с несъеденным тортом и шариками, сидящий на остановке в самом начале картины – отличная метафора The Shape of Water. На его день рождения, кажется, никто не пришел, и праздник получился совсем грустным. Так что да, это фильм о любви, а еще о страхе остаться одному, ведь в конце концов, человек, которого вы любите – это тот, кто сможет уберечь вас от одиночества.

Кроме всего прочего, The Shape of Water – это признание в любви к фильмам 60-х, на которых вырос сам Гильермо дель Торо. Черно-белые мюзиклы на телевизорах, которые смотрят, кажется, все герои фильма, религиозные картины в полупустом кинотеатре, который Элайза случайно затапливает в конце картины, музыка, стилизованная под мелодии 60-ых, очень неожиданный черно-белый эпизод в середине картины. Дель Торо совсем не стесняется ностальгии по собственному детству, он возводит ее в разряд культа.

Очень наивная, а порой и слишком прямолинейная история девушки без голоса и монстра из воды удивительным образом находит отклик в сердцах зрителей. Кажется, ведь ничего нового дель Торо здесь не показал, а все равно пронимает. Как сказал полковник Стрикленд героине Салли Хокинс: «Тебя ведь даже нельзя назвать красивой, ты средняя, но я схожу с ума из-за тебя».

То же самое, кстати, можно сказать об актрисе Салли Хокинс. Она не красавица, скорей серая мышка, но у нее фантастически красивая и открытая улыбка, масса обаяния и, как оказалось, нешуточный талант. Играть немых персонажей невероятно сложно, еще сложней выражать без костылей языка весь спектр эмоций – грусть, печаль, отчаяние, надежду, любовь, страх за другого. С оттенками, полутонами, нюансами. Салли Хокинс в роли Элайзы Эспозито просто ошеломительно хороша и затмевает собой всех остальных исполнителей в этой картине. В такую девушку очень легко влюбиться, будь ты человеком или холоднокровной амфибией. Несмотря на то что ее героиня весь фильм (кроме одного необычного музыкального эпизода) молчит, иногда кажется, что она поет без слов. И поет чарующе красиво.

Из других исполнителей хочется отметить Майкла Шеннона. Его полковник Стрикленд, мучительно опасающийся провала и пытающийся заполнить пустоту внутри покупкой дорогих вещей, совсем не двумерный злодей, как это бывает в сказках, а весьма своеобразная, хотя и не самая приятная личность. А вот играющего Человека-амфибию Дага Джонса хвалить сложно, ведь он спрятан под таким толстым слоем грима, что самого актера практически и не видно. Интересно, что это четвёртый фильм дель Торо, в котором играет Даг Джонс, причем в трех из них он играет именно Человека-амфибию.

The Shape of Water не старается понравиться всем. В некоторые моменты фильм может показаться вам даже отталкивающим, в некоторые – слишком глупым и даже трешовым (почти все эпизоды с русскими шпионами), но это очень доброе кино, пробуждающее в зрителях лучшие чувства. Идти на сеанс стоит с человеком, который вам небезразличен.