The Station: наблюдение за наблюдателями

Действие большинства интерактивных историй происходит в удаленном изолированном месте. Главный герой, изучающий место преступления, загадочный остров или заброшенный особняк, оказывается, как правило, в полном одиночестве. Что ж, космическая станция на орбите удаленной планеты – идеальное место для подобной истории. Тем более если это секретная, скрытая за полями невидимости, станция наблюдения за разумной инопланетной жизнью, как в адвентюре The Station.

The Station Жанр адвентюра

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики The Station

Издатель The Station

Сайты thestationgame.com, Steam

Мы не одиноки во вселенной! Наконец-то найдены следы разумной жизни – планета с технически развитой цивилизацией. Вот только стоит ли спешить устанавливать контакт с ее обитателями? А если они настроены агрессивно? А если они исповедуют совершенно иные моральные принципы? Тем более что найденная планета охвачена гражданской войной, ее жители убивают друг друга, руководствуясь странными идеологическими посылами. Возможно, жестокость и агрессивность свойственна их природе, и мы просто не сможем вести с ними диалог. А что если они заразят и нас вирусом ненависти и нетерпения?

Единственный разумный вариант здесь – разместить на орбите планеты станцию скрытого наблюдения The Espial с несколькими учеными на борту. И надеяться, что объекты наблюдения не заметят слежки – никто ведь не любит вуайеристов. К сожалению, через некоторое время после начала миссии что-то пошло не по плану. Связь пропала, и вы, в роли эмиссара командования, направляетесь на станцию с инспекционными целями.

Стыковка, шлюзование, и вы попадаете на борт станции. Или лучше сказать, дизайн-отеля категории люкс, потому что жилые помещения The Espial обставлены так, что многие пятизвездочные апартаменты позавидуют. Двухэтажная каюта капитана площадью с небольшой танцзал с огромной двуспальной кроватью, тренажером и шкафами с безделушками. Двухэтажная каюта ученого с панорамным иллюминатором во всю стену и десятком книжных шкафов высотой по шесть метров, забитых книгами. Здесь есть даже передвижная лестница для доступа к верхним полкам, кресло с торшером для чтения и потайная комната. Прямо какой-то аристократический особняк, а не станция тайного наблюдения. И это мы еще не вспомнили о конференц-зале, кают-компании с баром, обзорной палубе и небольшом садике. Одним словом, с дизайном станции что-то явно не так.

Вообще, на The Espial много чего не так. Очень неудобный и странный интерфейс компьютеров. Очень странное управление складским роботом в мастерской. Очень странные книги. Эти несоответствия немного раздражают, муляют на краю сознания. Почему, вы поймете в самом конце игры.

А пока сценаристы будут водить вас кругами по помещениям станции, по крупицам скармливая информацию через традиционные аудиологи, электронные письма и записи в журналах. Не хотите читать? Пропустите все интересное! Да, и фраза про «круги» здесь не фигура речи, вы в буквальном смысле обойдете станцию вокруг. Часть помещений повреждена аварией, доступ в них закрыт, и вы должны решить небольшие головоломки, чтобы починить робота-ремонтника, восстановить энергопитание, вернуть гравитацию и т.д.

Время от времени авторы игры будут пугать вас резкими звуками и темными фигурами в пока что недоступных помещениях. Вот, правда, не совсем понятно зачем. Все-таки это интерактивная история, а не хоррор-адвентюра, элементы фильмов ужасов категории B выглядят здесь лишними и немного глупыми.

Впрочем, проблема The Station совсем в другом. Дело в том, что эта интерактивная история совсем не вдохновляет. Она изложена настолько скупым и сухим языком, что погрузиться в нее не получается. Никакой эмоциональной привязки к герою, как в тех же What Remains of Edith Finch или Firewatch, нет и в помине. Разве что отстраненное любопытство, чем же все это закончится.

Такое впечатление, что вся The Station задумывалась буквально ради одного, длящегося в прямом смысле слова три секунды, кадра в финале игры. Да, он меняет все, виденное вами на протяжении трех часов. Да, он заставляет задуматься. Но, простите, это очень дешевый прием, используемый фантастами вот уже сотню лет. Стоило ли городить огород ради всего лишь одного кадра?

Пожалуй, что и не стоило. The Station – достаточно слабая фантастическая история. Даже если вы фанат жанра интерактивных новелл, рекомендуем знакомиться с ней на свой страх и риск, да и то лучше уже после одной из Steam-распродаж.

3 Оценка ITC.UA Плюсы: Фантастический антураж; неожиданный сюжетный поворот Минусы: История не вдохновляет; станция на самом деле очень маленькая; элементы хоррора выглядят искусственно Вывод: Фантастическая интерактивная история с неожиданным финалом

Steelseries рекомендует: