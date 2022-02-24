Тривожна валіза: що брати з собою у разі ввімкнення сирен

В першу чергу не панікуйте, але всі дії мають бути максимально швидкими, адже від початку сигналу до атаки може пройти декілька хвилин.
Зложить весь одяг який будете одягати в одному місці, заздалегідь продумайте що вдягнете — одяг повинен бути максимально зручним та теплим, а взуття розрахованим на комфортний перетин довгих відстаней, теплим і по можливості бути водостійким. Рюкзак повинен бути міцний та по можливості захищений від вологи.
Зберіть в рюкзак, валізу чи сумку все необхідне для знаходження у несприятливих умовах (сховище чи евакуація) протягом кількох діб.
В рюкзаку повинні бути:
- всі документи та їх копії (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження, посвідчення, військовий квиток), фото родини та близьких людей
- готівка, дорогоцінності та цінні речі
- дублікати ключів від квартири та машини
- їжа тривалого зберігання на 2-3 доби (м’ясні чи рибні консерви, бобові, сублімовані продукти, сухарі або галети, калорійні солодощі, горіхи, сухофрукти або печиво)
- запас питної води з розрахунку 2-3 літри на добу для дорослої людини; при можливості таблетки для знезараження води
- засоби зв’язку (рації, радіоприймачі)
- аптечка: спирт медичний (або хоча б горілка), бинт, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, жарознижувальне (Парацетамол), знеболювальне (Пенталгин), засіб від алергії (Супрастин), засіб від шлункової інфекції, жгут, протидіарейні засоби (Іммодіум), запас ліків які необхідні особисто вам
- змінний одяг (штани, футболки, білизна, шкарпетки змінні та теплі, шарф, шапка)
- засоби особистої гігієни (вологі та сухі серветки, мило, зубна паста та щітки, туалетний папір)
- павербанк хоча б на 10 000 мАг, але краще мати з собою маленький, ніж ніякого
- зарядні пристрої, або хоча б кабелі для заряджання смартфонів
- карта місцевості
- металевий посуд (ложки, казанок, кружка)
- ліхтарик, сірники та свічки
- годинники та компас
- багатофункціональний інструмент, або складний ніж
- ніж чи топорик
- кілька сміттєвих кульків великого об’єму (близько 100 л)
- блокнот, олівець
- голка та моток товстої нитки
- по можливості спальник та поліуретановий намет
Також встановіть додатки для забезпечення зв’язку через смартфони без мобільної мережі та офлайн-мапу з навігацією підбірка за посиланням.