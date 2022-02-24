Тривожна валіза: що брати з собою у разі ввімкнення сирен

В першу чергу не панікуйте, але всі дії мають бути максимально швидкими, адже від початку сигналу до атаки може пройти декілька хвилин.

Зложить весь одяг який будете одягати в одному місці, заздалегідь продумайте що вдягнете — одяг повинен бути максимально зручним та теплим, а взуття розрахованим на комфортний перетин довгих відстаней, теплим і по можливості бути водостійким. Рюкзак повинен бути міцний та по можливості захищений від вологи.

Зберіть в рюкзак, валізу чи сумку все необхідне для знаходження у несприятливих умовах (сховище чи евакуація) протягом кількох діб.

В рюкзаку повинні бути:

всі документи та їх копії (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження, посвідчення, військовий квиток), фото родини та близьких людей

готівка, дорогоцінності та цінні речі

дублікати ключів від квартири та машини

їжа тривалого зберігання на 2-3 доби (м’ясні чи рибні консерви, бобові, сублімовані продукти, сухарі або галети, калорійні солодощі, горіхи, сухофрукти або печиво)

запас питної води з розрахунку 2-3 літри на добу для дорослої людини; при можливості таблетки для знезараження води

засоби зв’язку (рації, радіоприймачі)

аптечка: спирт медичний (або хоча б горілка), бинт, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, жарознижувальне (Парацетамол), знеболювальне (Пенталгин), засіб від алергії (Супрастин), засіб від шлункової інфекції, жгут, протидіарейні засоби (Іммодіум), запас ліків які необхідні особисто вам

змінний одяг (штани, футболки, білизна, шкарпетки змінні та теплі, шарф, шапка)

засоби особистої гігієни (вологі та сухі серветки, мило, зубна паста та щітки, туалетний папір)

павербанк хоча б на 10 000 мАг, але краще мати з собою маленький, ніж ніякого

зарядні пристрої, або хоча б кабелі для заряджання смартфонів

карта місцевості

металевий посуд (ложки, казанок, кружка)

ліхтарик, сірники та свічки

годинники та компас

багатофункціональний інструмент, або складний ніж

ніж чи топорик

кілька сміттєвих кульків великого об’єму (близько 100 л)

блокнот, олівець

голка та моток товстої нитки

по можливості спальник та поліуретановий намет

Також встановіть додатки для забезпечення зв’язку через смартфони без мобільної мережі та офлайн-мапу з навігацією підбірка за посиланням.