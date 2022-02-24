Новости

Тривожна валіза: що брати з собою у разі ввімкнення сирен

Тривожна валіза: що брати з собою у разі ввімкнення сирен

В першу чергу не панікуйте, але всі дії мають бути максимально швидкими, адже від початку сигналу до атаки може пройти декілька хвилин.

Зложить весь одяг який будете одягати в одному місці, заздалегідь продумайте що вдягнете — одяг повинен бути максимально зручним та теплим, а взуття розрахованим на комфортний перетин довгих відстаней, теплим і по можливості бути водостійким. Рюкзак повинен бути міцний та по можливості захищений від вологи.

Зберіть в рюкзак, валізу чи сумку все необхідне для знаходження у несприятливих умовах (сховище чи евакуація) протягом кількох діб.

В рюкзаку повинні бути:

  • всі документи та їх копії (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження, посвідчення, військовий квиток), фото родини та близьких людей
  • готівка, дорогоцінності та цінні речі
  • дублікати ключів від квартири та машини
  • їжа тривалого зберігання на 2-3 доби (м’ясні чи рибні консерви, бобові, сублімовані продукти, сухарі або галети, калорійні солодощі, горіхи, сухофрукти або печиво)
  • запас питної води з розрахунку 2-3 літри на добу для дорослої людини; при можливості таблетки для знезараження води
  • засоби зв’язку (рації, радіоприймачі)
  • аптечка: спирт медичний (або хоча б горілка), бинт, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, жарознижувальне (Парацетамол), знеболювальне (Пенталгин), засіб від алергії (Супрастин), засіб від шлункової інфекції, жгут, протидіарейні засоби (Іммодіум), запас ліків які необхідні особисто вам
  • змінний одяг (штани, футболки, білизна, шкарпетки змінні та теплі, шарф, шапка)
  • засоби особистої гігієни (вологі та сухі серветки, мило, зубна паста та щітки, туалетний папір)
  • павербанк хоча б на 10 000 мАг, але краще мати з собою маленький, ніж ніякого
  • зарядні пристрої, або хоча б кабелі для заряджання смартфонів
  • карта місцевості
  • металевий посуд (ложки, казанок, кружка)
  • ліхтарик, сірники та свічки
  • годинники та компас
  • багатофункціональний інструмент, або складний ніж
  • ніж чи топорик
  • кілька сміттєвих кульків великого об’єму (близько 100 л)
  • блокнот, олівець
  • голка та моток товстої нитки
  • по можливості спальник та поліуретановий намет

 

Також встановіть додатки для забезпечення зв’язку через смартфони без мобільної мережі та офлайн-мапу з навігацією підбірка за посиланням.

 

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить