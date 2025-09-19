"Тропы мертвецов" Константина Valde Ульянова: фантастический роман о душевных ранах. Рецензия ITC.ua

Обзоры Книги 19.09.2025 comment views icon

"Стежки мерців"

Новая книга Константина Valde Ульянова «Стежки мертвецов» появляется  во времена, когда украинцы могут интересоваться историями о выживании, изменениях и внутренней силе. Этот роман во вселенной предыдущего произведения автора «Храм», становится не только интересной фантастической историей, но и путеводителем через темные уголки человеческой психики к свету, надежде и пониманию. В этом материале поговорим о книге подробнее, но я уже могу сказать, что ее точно надо читать. Тем более если вам нравится творчество писателя и вы любите фантастику с подтекстом, глубокими и актуальными смыслами.

450 грн.

Плюсы:

качественное издание с жанровой обложкой; реалистичность, основанная на собственном опыте автора; философская глубина без надуманности; актуальность темы для современного украинского читателя

Минусы:

медленный темп повествования; тяжелая тема требует эмоциональной готовности

8.7/10
Оценка
ITC.ua

Автор Константин Valde Ульянов
Издательство Самиздат
язык украинский
Количество страниц 358
Обложка Твердая
Год издания 2025
Размер 145×200 мм
Сайт valdebook.com

Сюжетная линия романа «Тропы мертвецов» рассказывает историю молодого человека по имени Макс. Это классический избалованный деньгами родителей герой, который по случайному стечению обстоятельств попадает в опасное и враждебное место, населенное суровыми, закаленными людьми, привыкшими к выживанию в самых жестоких условиях.

Это мир абсолютной неопределенности, где никто не может быть уверенным в завтрашнем дне, где каждую ночь надо прятаться, и где даже те, кого можно назвать хорошими людьми, редко бывают действительно добрыми. Максу придется не только вести ежедневную борьбу за физическое выживание, но и столкнуться с необходимостью противостоять не только бывшему другу, но и темной, могущественной и злой воле, которая мешает его отчаянному желанию вернуться домой, к привычной и безопасной жизни.

Автор, имеющий опыт военной службы и глубоко понимающий психологию экстремальных ситуаций, создал произведение, качественно сочетающее напряженный фантастический сюжет с философским осмыслением таких болезненных и актуальных тем, как посттравматическое стрессовое расстройство, опыт близкой смерти и кардинальные изменения в голове людей под давлением сверхсложных обстоятельств.

«Тропы мертвецов» — не только рассказ о выживании в физическом смысле слова, но и глубокий психологический анализ того, как человек может сохранить свое истинное «Я» в мире, где Страх предстает в реальном человеке, а каждая прожитая ночь может оказаться последней.

На страницах своего нового романа Константин Valde Ульянов с психологической точностью и правдивостью показывает внутреннее состояние людей, неожиданно оказавшихся в экстремальных обстоятельствах. Писатель и военный не просто рассказывает о внешних событиях и приключениях, а буквально погружает читателя в густую атмосферу постоянного психологического давления. Здесь каждое принятое решение может стать роковым и окончательным, а каждый сознательный выбор меняет самого главного героя.

Читатель буквально физически ощущает на себе тяжелый груз ответственности, который ложится на плечи тех несчастных, кто вынужден выживать в безжалостном мире, где привычные правила цивилизованной жизни не работают, да и вообще не имеют никакой силы.

Константин Valde Ульянов обладает важным литературным даром. Это способность говорить о самых сложных и болезненных вещах чрезвычайно просто, без лишних украшений и манерности, но с философской глубиной и эмоциональной силой. Поэтому каждое написанное слово буквально ложится на душу именно вдумчивого читателя.

В то же время это и фантастический боевик, поэтому просто интересно тоже будет. Но не забудьте, что это прямое продолжение романа «Храм», и хотя писатель говорил, что писал его как отдельное произведение, а не как вторую часть, для понимания мира, контекста, знакомства с героями и т.д. все же сначала надо прочитать его. Во второй книге автор дает много ответов на вопросы, оставшиеся у читателей, и над которыми я сам не раз задумывался.

Стоит отметить, что «Тропы мертвецов» не является легким чтивом только для развлечения. Это серьезная книга, которая объективно требует определенной эмоциональной готовности читателя и времени на осмысление прочитанного. Она не подходит для поверхностного развлечения или быстрого чтения.

Мне понравилось много фраз и слов, которые говорил сам автор через героев. И несколько из них я даже выписал, что точно привести здесь: «Вы, те кто выбрал идти дорогой доблести, внимательно смотрите куда направляетесь, ведь здесь так легко потерять верный путь и оказаться на тропах мертвецов». И вот еще: «Войны хочет только тот, кто ее никогда не видел. Или тот, кто не собирается лично принимать в ней участие». Эти слова не просто показывают главную, по моему мнению, суть всего произведения, но и становятся серьезным предупреждением для каждого читателя, кто когда-либо сталкивался с необходимостью выбора между легким, удобным путем и путем морально правильным.

Стиль писателя простой и легкий. В отличие от «Храма», первого романа автора, здесь уже чувствуется опыт как в создании самих героев, так и описании интересного мира. Важно понимать, что это не просто фантастический приключенческий боевик, а книга с кристально четкими жизненными наблюдениями и практическими психологическими инсайтами. Все это рождено из личного опыта автора и его понимания сложной человеческой природы.

Константин Valde Ульянов не пытается поразить читателя пустой красноречивостью или сложными литературными фишками. Наоборот, он просто рассказывает историю, которая сама по себе является сильной и убедительной, чтобы оставить след в голове каждого, кто ее прочитает.

Персонажи книги точно не являются идеальными кинематографическими героями, потому что они ошибаются, мучаются сомнениями, борются с собственными страхами и человеческими слабостями. Именно это делает их чрезвычайно живыми и близкими читателю, позволяет легко узнать в них себя или людей, которых хорошо знаешь в реальной жизни. Ну и кроме новенького Макса, здесь будет много персонажей, с которыми мы уже познакомились в первом романе.

Важно, что книга показывает различные способы преодоления психологических травм, демонстрирует как «опыт смерти» по-разному сказывается на людях, к каким конкретным изменениям он приводит и что именно можно с этим делать на практике. Это особенно важно и актуально для современного украинского читателя, который так или иначе, прямо или косвенно, касался военной тематики и ее тяжелых психологических последствий.

В то же время «Тропы мертвецов» роман о надежде и несокрушимой силе человеческого духа. Несмотря на мрачные и тяжелые темы, произведение все же рассказывает о настоящей жизни, о видимой хрупкости людей и одновременно о скрытой силе нашего «Я».

«Тропы мертвецов» без сомнения является важной книгой для современной украинской литературы. Роман смело касается острых актуальных тем и предлагает читателю глубокие, продуманные размышления об истинной природе человека, механизмах выживания и сложных процессах изменения в людях в экстремальных условиях.

Напоминаю, что все свои книги Константин Valde Ульянов выпускает самиздатом и без участия редактора. Несмотря на это у книги замечательная жанровая обложка, крепкий твердый переплет, приятная на ощупь бумага, удобный для чтения шрифт. Единственная жаль, что убрали ляссе, которое было в других книгах, но это уже моя прихоть, а не обязательная для всех вещь. Также мне не нравятся шрифты без засечек, но это тоже чисто вкусовщина.

Вывод:

"Тропинки мертвецов" Константина Valde Ульянова — не просто очередной фантастический роман, а действительно серьезное литературное произведение, которое вполне заслуживает пристального внимания всех тех читателей, кто искренне ценит качественную украинскую прозу с глубоким психологическим содержанием. Это книга-терапия, книга-философское размышление, книга-сопровождающий для тех, кто активно ищет честные ответы на сложные вопросы жизни и смерти, страха и настоящего мужества, болезненной потери и надежды.

В трудное время, когда многие объективно устали от сложных тем, "Тропинки мертвецов" деликатно, но убедительно напоминают важную истину: именно через сознательное осмысление темных сторон нашей человеческой жизни мы можем найти в себе внутренний свет и понять неоценимую ценность каждого прожитого мгновения.

