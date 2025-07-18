Новости Крипто 18.07.2025 comment views icon

Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли

Владельцы токенов WLFI, выпущенных одним из криптопредприятий семьи Дональда Трампа под названием World Liberty Financial, проголосовали за то, чтобы сделать монеты открытыми для торговли. На момент запуска в прошлом году токены WLFI были проданы инвесторам как недоступные для торговли. Вместо этого они давали владельцам право голосовать за некоторые изменения работу платформы или ее кода.

Ранние инвесторы видели WLFI как интересную инвестицию из-за связи с Трампом и, в свою очередь, имели ожидания того, что токены вырастут в стоимости благодаря его поддержке. Сделав токены торгуемыми, инвесторы смогут определять их цену, что позволит спекуляции, принесет торговые комиссии для бирж после листинга, и, вероятно, повысит интерес со стороны более широкого круга криптоинвесторов.

Рост цены токенов WLFI увеличит и стоимость токенов, которыми владеет семья президента США. В общем, благодаря World Liberty и другим криптобизнесам семье Трампа удалось заработать не менее $620 млн.

Популярные новости

ИИ поможет создать виртуальные человеческие клетки для исследований: «90% вычислений вместо 90% экспериментов»
Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PS5 в конце 2025 года — GSC показала интригующий трейлер
NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе
Босс Baldur’s Gate 3 написал дату релиза игры на бутылке в баре еще 5 лет назад — но ему не поверили
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю
CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто: «Превосходят то, что я вижу на Западе»
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить