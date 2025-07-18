Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли

Владельцы токенов WLFI, выпущенных одним из криптопредприятий семьи Дональда Трампа под названием World Liberty Financial, проголосовали за то, чтобы сделать монеты открытыми для торговли. На момент запуска в прошлом году токены WLFI были проданы инвесторам как недоступные для торговли. Вместо этого они давали владельцам право голосовать за некоторые изменения работу платформы или ее кода.

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Ранние инвесторы видели WLFI как интересную инвестицию из-за связи с Трампом и, в свою очередь, имели ожидания того, что токены вырастут в стоимости благодаря его поддержке. Сделав токены торгуемыми, инвесторы смогут определять их цену, что позволит спекуляции, принесет торговые комиссии для бирж после листинга, и, вероятно, повысит интерес со стороны более широкого круга криптоинвесторов.

Рост цены токенов WLFI увеличит и стоимость токенов, которыми владеет семья президента США. В общем, благодаря World Liberty и другим криптобизнесам семье Трампа удалось заработать не менее $620 млн.