What the golf? – гольф для тех, кто ненавидит гольф

What the golf? – это гольф, который могла бы придумать британская комедийная труппа Monty Python. Абсурдный, гомерически смешной, сюрреалистичный гольф, пародирующий десятки видеоигр. Гольф, в которым вы никогда не угадаете, что же ждет вас на следующей «лунке».

What the golf? Жанр аркада, головоломка

Платформы Windows, iOS

Языки английский, русский

Разработчик Triband

Издатель Triband

Сайт Epic Games Store, Apple

Другие инди-разработчики сделали бы из What the golf? с десяток игр, каждая из которых эксплуатировала бы одну из использованных здесь геймплейных механик. Беспечно расточительные же датчане из студии Triband, кажется, построили в Копенгагене генератор невероятных идей, и используют каждую из механик не больше пары раз, торопясь перейти к следующему, еще более безумному типу геймплея.

Вы никогда не угадаете, что ждет вас на следующей лунке, да что там, с каждым следующим ударом. Только что вы били клюшкой по мячу, пытаясь довести его до флажка, как вдруг после удара в сторону лунки летит совсем не мяч, а… клюшка… сам гольфист… клубок клюшек… комок земли… диван… офисный стул на колесиках… реактивная бочка… Только что вы пытались довести до флажка мяч-спайдермен, цепляющийся за потолок и раскачивающийся на эластичной паутине, а вот вы уже пытаетесь дотащить до лунки… дохлую лошадь… по крышам несущегося по пустыне поезда! Или плюетесь против ветра, пытаясь попасть во флажок. Или управляете машиной среди взрывающихся бочек. Или ловите убегающую от вас лунку… Или…

Даже не пытайтесь догадаться, что ждет вас дальше, расслабьтесь и получайте удовольствие от безудержной фантазии авторов, от их специфических, но порой очень смешных шуток, от общей атмосферы безумия, которой пропитана What the golf?

Уровень удовольствия от игры зависит от того, насколько хорошо вы знакомы с современными и классическими видеоиграми, ведь создатели What the golf? пародируют десятки разных проектов. Причем не только пародируют, но и активно используют их игровую механику. Скажу честно, я и представить себе не мог, как геймплей некоторых из этих проектов можно привязать к гольфу, который в той или иной форме все-таки присутствует на всех уровнях игры от Triband. Оказывается, еще как можно. Super Mario Bros., Frogger, Peggle, SUPERHOT, Flappy Bird, Angry Birds, Donkey Kong, Portal, Lunar Lander, Super Meat Boy, Metal Gear Solid, Guitar Hero… Остальные ищите сами, прямых и косвенных отсылок к разным играм здесь даже не десятки, а намного больше.

В угоду механикам меняется и перспектива. Только что мы играли в изометрический гольф с видом в 3/4, как вдруг попадаем в полное 2D, чтобы уже на следующем уровне играть в шутер от первого лица. Нет, это не шутка, действительно, здесь есть даже FPS.

Основная задача игрока, который выступает в роли мяча для гольфа — выбраться из секретной лаборатории, где безумный компьютер, одержимый гольфом, перебирает различные вариации древней игры, заставляя вас участвовать в своих экспериментах. Чтобы пройти всю What the golf?, вам нужно сначала найти лунки, закрывающие замки к дверям, потом «решить» их. В нескольких случаях необходимо пройти часть лунок на золото, что уже не так просто. Золото, это третье задание каждой из лунок, которое еще нужно открыть, выполнив сначала задание на Par. И если вы считаете, что в базовой игре задачи слишком безумные, то попробуйте Par и Золотые испытания. Они удивят вас еще раз, хотя, казалось бы, к середине игры вы уже потеряете способность удивляться.

Чтобы дойти до финального босса What the golf?, «бой» с которым состоит из нескольких фаз, вам понадобится 3-4 часа и 3-5 тыс. ударов по мячу, но вряд ли на момент окончания игры вы пройдете ее больше чем на 55%. Чтобы добиться идеальных 100%, придется потратить 10 и более часов и десятки тысяч ударов клюшки. А ведь есть еще ежедневные испытания, и не факт, что разработчики не добавят вскорости новые уровни.

What the golf? – одна из игр, появившихся в стартовом наборе подписного сервиса Apple Arcade, первый месяц которого можно попробовать абсолютно бесплатно. Именно на мобильных устройствах What the golf?, в связи со спецификой некоторых механик, играется лучше всего. Впрочем, я прошел игру с помощью мышки на ПК (она вышла в Epic Games Store с ценником 279 грн.) и испытывал легкие неудобства лишь несколько раз.

Естественно, из-за эксклюзивности игра доступна только на мобильных устройствах Apple и в EGS. Версия для Nintendo Switch должна появиться чуть позже в этом году, а вот в Steam What the golf? выйдет только в 2020 г.

What the golf? – идеальная мобильная игра. Смешная, разнообразная, неглупая, с короткими сессиями. Этот проект – настоящий мастер-класс от студии Triband, демонстрирующей другим инди-разработчикам, как изобретать новые механики или адаптировать чужие под свои нужды. Действительно впечатляющая работа!