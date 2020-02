Wolcen: Lords of Mayhem – убийца убийц

Wolcen: Lords of Mayhem очень не повезло на старте. Игровые серверы больше «лежали», чем работали, пользователи закономерно возмущались, игра собирала недоуменные рецензии журналистов и отрицательные отзывы в Steam. Через неделю ситуация более-менее устаканилась, но осадок и некоторое количество глюков остались. Впрочем, если вы все же решитесь поиграть в Wolcen, то обнаружите, что эта вариация на тему Diablo может предложить немало интересного.

Wolcen: Lords of Mayhem Жанр action/RPG

Платформы Windows

Разработчики WOLCEN Studio

Издатель WOLCEN Studio

Язык английский, русский

Сайты Steam

Честно говоря, я совсем забыл о Wolcen: Lords of Mayhem. Игра вышла в Раннем доступе 4 года назад и еще тогда появилась в моей библиотеке. В 2016 г. я поиграл немного в эту по сути технодемку, оценил впечатляющую для action/RPG графику, которую выдавал движок CryEngine 4, и отложил игру до лучших времен, когда в ней появится хоть немного контента. Разработка затянулась на долгих четыре года и релиз я почти пропустил. Впрочем, лучше бы я заметил выпуск игры на неделю позже, на первых порах играть в Wolcen было трудно.

Первые три дня Wolcen запускался только в локальном режиме, кооперативный мультиплеер просто не работал – игра выдавала ошибку соединения и предлагала поиграть локально. Но и без Сети далеко не все было в порядке. Иногда в игре пропадал звук, иногда — предметы, несколько раз у меня слетали куски прогресса и не активировались телепорты. О количестве глюков локализации, непереведенных кусках текста и квадратиках вместо описания Аспектов апокалиптического преобразования, важных для выбора потусторонней сущности вашего героя, и говорить не приходится. Собственно, все эти проблемы на старте и есть причина того, что рейтинг Wolcen: Lords of Mayhem на Steam составляет всего лишь 56/100, а западные журналисты оценили игру в 69/100 баллов.

Впрочем, зная, что разработкой Wolcen занималось всего 13 человек, которые были не готовы к такому наплыву игроков, некоторые проблемы релиза можно было бы и простить. А наплыв действительно был – 17 февраля в игре находилось одновременно 127,5 тыс. человек, что тут же вывело ее в Топ-5 Steam по числу играющих. Через неделю после релиза в игре остается около 100 тыс. человек, что тоже немало. Чем же Wolcen привлекает любителей action/RPG?

Упрощенно можно назвать Wolcen: Lords of Mayhem гибридом нескольких игр. Базовая игровая механика action/RPG здесь, конечно, от Diablo; система активных умений-эннерактов и обширное круговое древо пассивных навыков (Калейдоскоп судьбы в терминологии игры) и некоторые боссы (здравствуй, Китава Ненасытный) — от Path of Exile; мегапафосный визуальный стиль с циклопическими сооружениями и вычурной броней персонажей, изобилующей башенками, пилонами и надстройками, — от Warhammer 40K, той же Warhammer 40,000: Inquisitor, например.

Итак, вы, как один из республиканских Искоренителей (нечто вроде местной инквизиции), вместе со своим приемным отцом, а по совместительству — Великим Инквизитором, и сводными братьями и сестрами по приказу Сената высаживаетесь недалеко от города-государства Штормфолл, чтобы огнем и мечом наказать еретиков из Братства Зари, напавших на одну из крепостей республики. Высадка оборачивается засадой, а вскоре вы обнаруживаете, что в ваше тело может вселяться некая потусторонняя сущность, которая вроде бы помогает вам в сражениях с демонами. Все бы ничего, но с точки зрения других Искоренителей теперь вы сами — еретик, и вам необходимо спасать собственную жизнь. Вы укрываетесь в Штормфолле, но очень скоро оказываетесь втянуты в самую гущу событий, в которых фигурируют загадочные Предтечи, построившие колоссальные машины под Штормфоллом; ваш приемный отец, с которым не все так просто; а также некие равные богам создания из других измерений. Скучать не придется.

Сюжетная часть Wolcen: Lords of Mayhem разбита на три больших акта, которые можно пройти за 15-20 часов игрового времени. В конце каждого акта вам предстоит сразиться с эпическими боссами, каждый из которых имеет несколько фаз, отличающихся схемами атак и силой. После сюжетной части вам предложат стать новым регентом Штормфолла и восстанавливать город, выполняя случайные задания и зачищая подземелья.

Одна из основных фишек Wolcen – отсутствие классов героев. Персонаж может в любой момент сменить тяжелые доспехи на легкие и взять в руки посох вместо двуручного меча. Мало того, основные характеристики, которые можно повышать с получением нового уровня, отвечают одновременно и за физический урон, и за колдовство. Свирепость – за рейтинг критической атаки и рейтинг критического заклинания. Живучесть – за здоровье и силовой щит. Проворство – за рейтинг скорости атаки и скорости колдовства. Мудрость – за рейтинг наложения негативного эффекта атакой и заклинанием. Три параметра с наибольшими значениями вносят лепту в бонусный урон, опять-таки как физической атакой, так и заклинаниями.

Такая схема позволяет в любой момент поменять архетип вашего героя, просто сбросив параметры и пассивные умения (денег для этого здесь достаточно) и, «собрав» нового персонажа, облачить его в новые доспехи. Хотите переделать тяжелобронированного воина с впечатляющими параметрами парирования в «стеклянную пушку», наносящую колоссальный урон из пистолетов, но умирающую от неосторожного чиха — пожалуйста. Только примите во внимание, что чистым магам и разбойникам будет непросто справиться с боссами.

Учитывая, что Калейдоскоп судьбы, местное круговое древо пассивных навыков, можно вращать по секторам, соединяя их с разными блоками умений, авторы предлагают развивать сразу несколько веток навыков, просто переключая их в нужный момент. Лично мне подобное решение кажется не очень оптимальным, но в принципе оно возможно.

Очень интересно в Wolcen сделано разделение энергии по типам персонажей. Здесь шкала единая для всех и состоит из двух частей – энергии и ярости. Используя холодное оружие, вы перетягиваете индикатор на сторону ярости, применяя заклинания – на сторону энергии. Даже у одного типа героев часть приемов повышает ярость, а часть — энергию, так что ваша задача — балансировать эти величины. При этом стоит учитывать, что некоторые пассивные умения повышают ваши характеристики в зависимости от заполненности шкалы энергии, а некоторые — от уровня ярости. Опять-таки, не забываем о выносливости, она нужна для некоторых умений, плюс без нее нельзя совершать перекаты, позволяющие уйти от некоторых неблокируемых атак боссов, например. Вся боевка в Wolcen – умелое балансирование этими тремя параметрами.

Как уже говорилось выше, Wolcen немало позаимствовал у Path of Exile. Одна из таких вещей – активные умения-эннеракты. Это не камни, которые можно встраивать в броню и оружие, как в Path of Exile, а изучаемые умения, которые можно привязать к кнопкам мыши и клавишам. Но «качаются» они, как и камни в PoE, вместе с прокачкой персонажа, за убийства монстров. Каждое умение по достижении определенных уровней можно настраивать, дополняя теми или иными бонусами. Мало того, можно создать клоны имеющихся у вас умений и настроить их иначе, переключая «версии» при необходимости.

Эннеракты привязаны не к слотам оружия, как в PoE, а к его типам. Что-то будет работать только с холодным оружием, что-то — только с пистолетами, что-то — с кинжалами и луками. То есть в игре есть условное разбиение умений, оружия и брони на рыцарские, бойцовские, разбойничьи и магические, но никто не заставляет вас следовать этой разбивке. Хотите дать в руки мага двуручный меч, но одеть его в костюм разбойника, пожалуйста. Не факт, что такая «сборка» будет лучше классической, но она здесь допустима.

Собственно, боевка в Wolcen: Lords of Mayhem это смесь классического point-and-click с action-ориентированным управлением, с использованием рывков и перекатов. Авторывки позволяют вам легче доставать противников, а перекаты просто незаменимы при боях с промежуточными мини-боссами и боссами актов. В целом бой в Wolcen получается очень агрессивным и динамичным. Зачастую, играя воином, вы пробегаете толпу противников насквозь и бежите дальше, в то время как поверженные враги еще падают на землю. Выглядит это, особенно с брутальными брызгами крови на стенах и полу, очень эффектно. В боях с боссами история другая.

Если вся остальная игра на базовом уровне сложности похожа на легкую прогулку, то сражения с боссами изрядно потреплют вам нервы. Играя тяжелым рыцарем, я потратил от пяти до десяти попыток на каждого из боссов, изрядно выходя из себя после каждой смерти. Сложно представить, как будет себя чувствовать, скажем на узенькой арене в конце второго акта, маг или лучник. Совет простой – учите схемы атак босса, уклоняйтесь, берегите выносливость, используйте дальнобойные атаки. А еще разделите Аспект апокалиптического преобразования на несколько частей и используйте его только в крайнем случае.

Да, об Аспекте апокалиптического преобразования. Это ваше умение превращаться в ангела/демона из другого измерения – могущественное неуязвимое существо со своим набором атак, наносящих огромный урон. Чтобы иметь возможность вызвать Преобразование, вам необходимо заполнить шкалу Эссенции Предтеч, убивая обычных врагов.

Собственно, бои с боссами, сложность которых завышена на фоне легкости остальной игры, могут оттолкнуть часть поклонников ненапрягающих action/RPG, но поверьте, удовольствие от «раскалывания» босса в Wolcen: Lords of Mayhem действительно очень яркое.

Что же до внешнего вида Wolcen. CryEngine 4 временами выдает действительно невиданное в action/RPG с видом в три четверти качество картинки. Но стилистика Warhammer 40K, обилие отражений и бликов в некоторых сценах, выглядят откровенно вульгарно. Первые версии игры, в которых стилистика была более спокойной и реалистичной, честно говоря, нравились мне больше. Да, а еще здесь можно вручную покрасить каждую из частей ваших доспех, что действительно очень круто.

В целом, если абстрагироваться от не в меру пафосного сюжета и временами слишком уж напыщенной стилистики, Wolcen: Lords of Mayhem — очень интересная action/RPG с невероятно гибкой системой настройки персонажа, приятной боевкой и сложными сражениями с боссами. Стоит дать авторам игры время на исправление оставшихся глюков, которых, будем справедливы, стало намного меньше, и у нас будет серьезный претендент на звание лучшей action/RPG этого года. Пока же, учитывая проблемы на старте, игра заслуживает только 4 из 5 баллов.

P.S. Кстати, об упомянутой много раз Path of Exile. 13 декабря 2019 г. вышло девятое за шесть лет большое обновление это бесплатной action/RPG – Conquerors of the Atlas. В обновление вошли новый Атлас Миров, пять боссов, end-game контент, новые предметы, камни, архетипы и т.д. Conquerors of the Atlas довел версию игры до 3.9.0, а на 2020 г. (предварительно) запланирован выход Path of Exile 4.0.0 или Path of Exile 2.