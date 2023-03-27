Kia Soul подлетел вверх после наезда на оторвавшееся колесо — жуткую аварию записал Tesla, Autopilot которого предотвратил столкновение

Пользователь Twitter с ником Anoop_Khatra опубликовал видео аварии, зафиксированное на камеру его электромобиля Tesla. Инцидент, достойный фильма «Пункт назначения», произошёл на магистрали 118 Freeway возле Лос-Анджелеса.

Автомобиль Kia Soul первого поколения ехал в левом ряду и опережал другие попутные транспортные средства. Когда он почти поравнялся с пикапом Chevrolet Silverado, у последнего оторвалось переднее левое колесо и выкатилось прямо перед Kia Soul. У водителя хетчбека не было возможности среагировать на появление препятствия, и компактный автомобиль наехал на колесо, после чего Soul подскочил в воздух и поднялся вверх выше собственной высоты. После кувырка в воздухе автомобиль приземлился на 4 колеса, а злополучное колесо, ставшее виновником аварии, вскоре повторно настигло и ударило хетчбек – на этот раз в заднюю часть.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX — Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023

Как сообщает Kia Soul, после этого инцидента водитель Kia Soul смог самостоятельно выйти из автомобиля и не получил серьёзных травм. К счастью, в машине не было пассажиров. Автор видео добавил, что активированный в его Tesla Autopilot среагировал на инцидент и свернул вправо, чтобы избежать столкновения с оторвавшимся колесом.

Похожая авария произошла несколько лет назад на автомагистрали Interstate 80 недалеко от Гэри, штат Индиана. Тогда автомобиль Toyota RAV4 наехал на колесо другого автомобиля на дороге, перевернулся в воздухе и приземлился на колеса.

Оба эти инцидента демонстрируют, насколько существенными являются достижения в области безопасности автомобилей. Вероятно, автомобили 1970-х годов не смогли бы обеспечить выживание пассажиров в результате таких аварий со взлётами и падениями.

Источник: motor1