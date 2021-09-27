Актер Уильям Шетнер (капитан Кирк из Star Trek) отправится в космос на корабле компании Джеффа Безоса

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Канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в Star Trek, войдет в состав экипажа, который отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin богатейшего человека в мире Джеффа Безоса.

22 марта актеру исполнилось 90 лет. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Сама миссия ожидается в октябре.

В июле Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов и планирует провести еще две туристические миссии до конца 2021 года.

Blue Origin пока официально не объявляла ни состав экипажа второго туристического полета New Shepard, ни точную дату миссии. Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил первый в своей истории суборбитальный полет с пассажирами на борту в июле 2021 года — в рамках 10-минутного полета к 100-км границе слетали основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и 18-летний студент Оливер Дэемен (сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).