Ідеальна зброя для CS2 та Fortnite у 2026 році: огляд крутого та доступного монітора від Acer

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Нарешті зібрали ігровий комп’ютер своєї мрії з найсучаснішим процесором та найпотужнішою відеокартою? Але чогось усе ще не вистачає, щоб повністю розкрити потенціал нової машини. А саме — пристойного ігрового монітора, спроможного відтворити усю красу та швидкість, яку видає ігрова відеокарта. У такому випадку пропонуємо вашій увазі 27” ігровий монітор Acer Nitro VG272UW2 (UM.HV2EE.201) з роздільною здатністю WQHD та частотою оновлення екрана 240 Гц. Цей монітор, виконаний в елегантному та стриманому стилі має все, що потрібно сучасному геймеру у 2026 році та пропонує усе це за досить приємною ціною. Дізнайтеся докладніше про монітор Acer Nitro VG272UW2 у відеоогляді на каналі Acer Ukraine:

Коротко про головне: Acer Nitro VG272UW2 — це 27″ IPS-монітор для геймерів із роздільною здатністю 2K (WQHD) та частотою 240 Гц. Це ідеальна доступна альтернатива OLED-екранам для гри у CS2 та Fortnite.

Характеристики Acer Nitro VG272UW2

Діагональ дисплея: 27″

Роздільна здатність: 2560 x 1440 (WQHD)

Частота оновлення кадрів: 240 Гц

Тип матриці: IPS

Максимальна яскравість: 400 ніт

Співвідношення сторін: 16:9

Кути огляду по горизонталі та вертикалі: 178°

Час відгуку матриці: 0,5 мс GtG

Глибина кольору: 8 біт

Спектр кольорів: 99% охоплення sRGB

Інтерфейси монітора

1 х DisplayPort

2 х HDMI

1 х 3,5-мм аудіовихід

Особливості монітора

2 х динаміки по 2 Вт

Регулювання нахилу від -5 до +25 градусів

Кріплення VESA 100 x 100 мм

Екранний приціл

Підтримувані Ігрові технології та застосунки

AMD FreeSync Premium — синхронізує кількість кадрів у грі та на екрані, запобігає розривам кадрів.

Acer Vision Care — зменшує кількість синього світла та мерехтіння, піклуючись про ваші очі.

Acer Display Widget — застосунок для налаштування монітора під будь-які потреби та сценарії використання.

Висновок

Acer Nitro VG272UW2 — це ідеальне доповнення у ваш геймерський сетап, якщо ви шукаєте баланс ціни та якості. Це чудова і значно доступніша альтернатива OLED-екранам: ви отримуєте топову швидкість і близьку якість зображення, але без ризику вигорання пікселів та переплат.

Завдяки поєднанню 27″ діагоналі та роздільної здатності WQHD (2K), цей монітор має ідеальну щільність пікселів (PPI). Він створює деталізоване зображення без видимого “зерна” та забезпечує чудову чіткість шрифтів. Тому за ним можна з особливим комфортом не лише грати чи дивитися фільми, але й повноцінно працювати з текстом або кодом.

З частотою 240 Гц та часом відгуку матриці всього 0,5 мс, цей кіберспортивний монітор зводить до мінімуму затримку введення. Зображення залишається різким навіть у найбільш динамічних сценах, що робить його найкращою зброєю для змагальних ігор, таких як Counter-Strike 2, Overwatch чи Fortnite.

Якщо ігровий монітор Acer Nitro VG272UW2 вам сподобався, придбати його можна в інтернет-магазинах за ціною від 9 684 грн.

Часті питання

Що краще: цей монітор з IPS матрицею чи OLED монітор?

OLED має кращі технічні характеристики то показує глибший чорний колір, але Acer Nitro VG272UW2 виграє у ціні та відсутності ризику вигорання пікселів з часом.

Чи підходить Acer Nitro VG272UW2 для роботи з текстом?

Так, завдяки матриці IPS та високій щільності пікселів при роздільній здатності 2K цей монітор є дуже комфортним для роботи з текстом.

Чи підходить Acer Nitro VG272UW2 для роботи з вебдизайном та фотографіями

Завдяки охопленню 99% спектру кольорів sRGB монітор є чудовим вибором не лише для геймерів, але й для дизайнерів, фотографів та творців контенту.

