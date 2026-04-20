Тестуємо ремінець Nomad Rocky Point для Apple Watch, який світиться. Ось фото та наші враження

Один із найпростіших способів персоналізувати свій Apple Watch — це змінювати ремінці. У мене є металевий варіант для більш офіційних випадків, кастомний — для особливих подій, і кілька міцних — коли планується щось активне або брудне… але ремінця, який світиться, в мене не було. Тому коли Nomad запропонували протестувати їхній Rocky Point Band у версії Icy Blue Glow, я одразу погодився. Чи справді він світиться? І як виглядає без цього ефекту? Розповідаю далі. 

Що це таке?

Nomad Rocky Point Band — це один із найпопулярніших ремінців бренду Nomad, якщо судити за кількістю відгуків на їхньому сайті. Він виготовлений із FKM-фтореластомерної гуми, яка на 100% водостійка і має вентиляційні отвори для кращої циркуляції повітря. Фурнітура виконана з титану 5-го класу.

Що входить у комплект?

  • Ремінець Apple Watch Rocky Point Band
  • Інструкція зі встановлення

Технічні характеристики

  • FKM-гума з щільною пресованою структуро
  • Фурнітура з титану 5-го класу, виготовлена методом лиття під тиском
  • Петлі з FKM і титану для фіксації залишку ремінця
  • Водостійкий
  • Надійно фіксується в Apple Watch і не вислизає під навантаженням (5–20 кгс
  • Ширина 23 мм у центральній частині ремінця
  • Сумісний з Apple Watch 49 мм, 46 мм, 45 мм, 44 мм і 42 мм (Ultra & Ultra 2, Series 1–10 та SE)
  • Універсальний розмір, підходить для зап’ястя 145–195 мм
  • Довжина 100 мм (частина з фіксатором) і 125 мм (регульована частина)

Дизайн і особливості

Згідно з сайтом Nomad, FKM-гума — це «високопродуктивний фтореластомер із антимікробними властивостями, який легко очищується водою з милом». Мені надіслали два варіанти: Icy Blue Glow та Special Edition Carbon Black.

Ремінець Icy Blue Glow виглядає як блідо-білий, але під впливом сонячного світла він починає світитися блакитним завдяки фотолюмінесценції. У приміщенні або будь-де всередині він не яскраво-білий, а швидше приглушено-білий. Чесно кажучи, мені здається, що білий не ідеально поєднується з титановим корпусом Apple Watch Ultra, але варто вийти на сонце — і ремінець починає світитися м’яким блакитним кольором. На світлі це помітно, але без різкого ефекту, а от у темній кімнаті він стає дійсно яскравим! Особисто мені це нагадує атмосферу TRON Lightcycle. Фурнітура — чорний титан 5-го класу — добре контрастує з ремінцем як у світлому, так і в темному стані.

Коли я сказав дружині, що буду тестувати ремінець, який світиться, вона сприйняла це скептично — мовляв, це більше виглядає як щось «для приколу» або для дітей. Я вже давно не дитина, але іноді люблю додати щось більш легке й грайливе — наприклад, яскраві шкарпетки чи цікаві аксесуари. Водночас я розумію, що для всього є свій час і місце, тому був приємно здивований, що Nomad також додали версію Carbon Black. Це ремінець у матовому чорному кольорі з додаванням карбонового порошку, який навіть трохи нагадує антивідблискове покриття Vantablack. Фурнітура також виконана з чорного титану 5-го класу й створює стриманий, але брутальний вигляд.

Збірка, встановлення, налаштування

Обидва ремінці використовують стандартний, знайомий механізм кріплення до Apple Watch — нічого незвичного, встановлюються і знімаються так само просто, як і оригінальні ремінці.

Фінальні враження

Nomad пропонує три основні лінійки ремінців: шкіряні, металеві та спортивні/захищені. Rocky Point Band — це новинка саме в категорії Sport & Rugged. Якщо подивитися на сайт, у Sport Band також є варіант, що світиться, але в більш класичному неоново-жовто-зеленому кольорі. Якщо порівнювати, одна з ключових відмінностей — у фурнітурі: Sport Band використовує алюмінієві штифти, тоді як Rocky Point Band — титанові елементи. І важливо: Nomad Rocky Point Band створений саме для Apple Watch Ultra.

Є ще один момент: за майже 30 днів використання Icy Blue ремінець помітно забруднився і отримав сліди використання. Я носив його під час плавання, переїзду, походів під жорстким сонцем і роботи у дворі. Я пробував очистити його водою з милом — це допомагає прибрати поверхневий бруд, але сліди і потертості залишаються. Навіть Magic Eraser не дав кращого результату. Загалом це очікувано — білий колір завжди сильніше збирає забруднення.

Що мені сподобалося в Nomad Rocky Point Band?

  • Він СВІТИТЬСЯ!
  • Зручний
  • Міцний

Що можна покращити?

  • Rocky Point Band доступний тільки для Apple Watch Ultra
  • Не зовсім мінус, але було б круто мати відповідний циферблат у стилі ремінця

