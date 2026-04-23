Зарядний пристрій Anker Nano Charger 45W із дисплеєм уже доступний для передзамовлення в Україні

Anker випустила оновлену версію зарядного пристрою Nano Charger (45W, Smart Display). Після запуску моделі для США новинка з’явилась і на інших ринках, а зараз її вже можна оформити за передзамовленням в Україні.

Очікується, що пристрій також покажуть на MWC 2026 разом з іншими новинками бренду, включаючи зарядні станції та аудіоаксесуари.

Розумний зарядний пристрій Anker Nano Charger Smart Display 45W Black Stone

Як і в американській версії, зарядний блок отримав один порт USB-C з максимальною потужністю до 45 Вт. За даними компанії, цього достатньо, щоб зарядити iPhone 17 Pro приблизно до 50% за 20 хвилин.

Версія для нашого ринку має стандартну європейську вилку без складного механізму, тому в компактності вона трохи поступається варіанту для США, але в реальному використанні різниця не критична.

Одна з ключових особливостей — вбудований Smart Display. Він показує інформацію про процес зарядки в реальному часі, що нечасто зустрічається в таких компактних адаптерах.

Також передбачено два режими роботи: Auto і Care. Перший використовується для звичайної швидкої зарядки, другий — для нічного режиму з меншою температурою, щоб зменшити навантаження на батарею. Перемикання між ними відбувається подвійним натисканням.

Зараз Anker Nano Charger 45W уже доступний для передзамовлення в Україні. У продажу він буде у чотирьох кольорах: чорному, білому, блакитному та помаранчевому.