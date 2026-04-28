Огляд HidrateSpark Pro 2: зручний спосіб не забувати пити воду щодня

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

HidrateSpark Pro 2 робить відстеження споживання води простим і навіть цікавим завдяки інтеграції з Apple Health, підтримці Find My та широким можливостям налаштування нагадувань про пиття.

Якщо є щось важливе, що варто знати про своє здоров’я, то це те, що ви, швидше за все, п’єте недостатньо води. Належний рівень гідратації допомагає залишатися бадьорим, зосередженим, краще почуватися та бути більш мотивованим протягом дня.

Я користуюся HidrateSpark уже кілька років і був повністю задоволений, тому коли з’явився HidrateSpark Pro 2, стало зрозуміло — треба тестувати. У новій версії покращили дизайн, додали підтримку Apple Find My і залишили інтеграцію з Apple Health.

Нова лінійка включає пляшку на 620 мл, пляшку на 890 мл і термостакан на 950 мл. Я тестував 620 мл пляшку та 890 мл стакан кілька тижнів — це дійсно вдале оновлення вже й так корисного продукту.

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (950 мл.) Chug & Straw Flamingo купити

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (620 мл.) Straw Lid Navy купити

HidrateSpark Pro 2: дизайн

HidrateSpark залишили дизайн простим, але додали яскраву світлову індикацію в основі кожного пристрою. Пляшки мають форму класичного металевого циліндра, а стакан — звужене дно і ручку.

Пляшки також отримали вбудовані ручки в кришці для зручного перенесення. Це дуже вдале рішення, бо раніше я носив свою стару HidrateSpark Pro за тканинну петлю — і вона з часом порвалася.

Кришку доповнили ручкою, і це значно спростило використання. Ніхто не хоче весь час носити пляшку в руці, особливо коли щось ще тримаєш.

Стакан має класичний формат, легко стає в підсклянники. Середня частина ширша, щоб вмістити об’єм 890.

Під час замовлення можна обрати різні кольори та типи кришок. Для пляшок доступні варіанти з широким отвором або трубочкою, а для стакана — кришка з отвором для пиття або вставкою для трубочки.

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (620 мл.) Straw Lid Navy купити

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (950 мл.) Chug & Straw Flamingo купити

Усі моделі мають подвійні стінки з вакуумною ізоляцією, які зберігають напій холодним до 24 годин. Я перевіряв це навіть у спеку — працює відмінно.

Незалежно від формату чи кольору, вся електроніка пристрою знаходиться в модулі (puck), який вставляється в основу. Він універсальний і підходить до різних моделей.

Тобто можна окремо купити пляшку і стакан та просто переставляти puck між ними. Після заміни потрібно буде зробити калібрування, але це займає буквально кілька секунд.

Важливо: сам puck не є водонепроникним. Мій колега переконався в цьому на власному досвіді, випадково залишивши його у воді.

Перед миттям пляшки puck завжди потрібно знімати. І, незалежно від рекомендацій виробника, краще мити вручну — придбати щітку і не ризикувати з посудомийкою.

HidrateSpark Pro 2: функції

Підсвітка, звукові сигнали і вся логіка відстеження води знаходяться в puck, який вкручується в основу. У застосунку можна налаштувати все — від часу нагадувань до кольору і режиму підсвітки.

У Pro 2 додали ще й звукові сигнали. Вони відтворюються через той самий динамік, який використовується для пошуку через Find My, тому їх добре чути.

Заряду puck вистачає приблизно на місяць, залежно від налаштувань. Чим більше підсвітки і гучніші сигнали — тим швидше сідає батарея.

Після підключення до застосунку HidrateSpark дані про воду автоматично синхронізуються з Apple Health. Це дуже зручно, бо дає цілісне уявлення про стан здоров’я.

Гідратація сильно впливає на самопочуття: швидкість відновлення після тренувань, рівень енергії, якість сну — все це залежить від того, скільки ви п’єте.

Я люблю відстежувати всі можливі показники в Apple Health, тому розумна пляшка — логічне доповнення, яке знімає необхідність вручну записувати дані.

У попередніх моделях HidrateSpark була функція, схожа на MagSafe Wallet — визначення останнього місця через Bluetooth. Вона залишилася, але тепер додали повноцінну підтримку Find My.

З Find My можна бачити останнє місце розташування пляшки в мережі Apple. Навіть без інтернету — якщо поруч проходить людина з iPhone, місце оновиться.

Також є режим Загублено, де можна залишити контакт для людини, яка знайде пляшку. Дуже корисна функція, особливо для користувачів Apple.

Застосунок HidrateSpark

Сам застосунок доволі простий. Він відкривається на екрані з поточним споживанням води за день і показує статистику за попередній тиждень.

Є один нюанс: щоб дані синхронізувалися, потрібно відкрити застосунок і дочекатися підключення пляшки. Тільки після цього вода з’являється в Apple Health.

Це трохи незручно, але, скоріше за все, інакше зробити без швидкої розрядки батареї неможливо.

Тому варто увімкнути нагадування, щоб періодично відкривати застосунок. Якщо користуєтеся, наприклад, Streaks, і хочете закривати цілі по воді — не забудьте відкрити застосунок наприкінці дня.

У застосунку є система досягнень — можна отримувати «нагороди» за спожиту воду. У мене прогрес скинувся після зміни пляшки, але зараз знову набираю рівень.

Автоматичне визначення цілі завжди здавалося мені занадто агресивним, тому я вирішив встановити її вручну. У певні дні застосунок пропонував мені випивати приблизно близько 3,55 л. води на день, враховуючи погоду та мою вагу. Для мене це виглядало завеликим об’ємом, тому я встановив більш помірну і реалістичну ціль — приблизно 1,9 л.

Оскільки є двостороння синхронізація з Apple Health, інші напої, які ви записуєте через додатки на кшталт Foodnoms, також враховуються у загальному обсязі спожитої рідини. Головне — увімкнути відповідні налаштування в цих додатках, щоб не лише вода, а й інші напої зараховувалися до вашого денного показника гідратації.

У застосунку є соціальна складова, але я нею так і не користувався. Багато додатків, пов’язаних зі здоров’ям, намагаються додати елементи гри, щоб заохотити користувачів, і якщо вам такий підхід підходить — це добре.

У застосунку можна керувати кількома пляшками одночасно, а також налаштовувати кольори підсвітки, її яскравість і режими блимання. Є багато варіантів звукових сигналів на вибір, а нагадування можна встановити з інтервалом від кожних 15 хвилин до одного разу на 10 годин.

Якщо вам подобаються додатки на кшталт Water Minder або Water Llama, хороша новина в тому, що завдяки двосторонній синхронізації з Apple Health ви можете й далі ними користуватися. Хоча сама пляшка не підключається до цих додатків напряму, достатньо відкрити HidrateSpark для синхронізації — і всі дані автоматично підтягнуться в інші додатки через Apple Health.

Хотілося б, щоб нагадування про пиття були не просто таймером. Було б добре, якби в майбутніх оновленнях з’явилася більш розумна система, яка аналізує ваш фактичний рівень гідратації і підказує саме тоді, коли організму дійсно потрібна вода.

Використання HidrateSpark Pro 2

Я користуюся HidrateSpark вже кілька років, і версія Pro 2 — це логічний і вдалий розвиток продукту. На ринку є й інші розумні пляшки, деякі навіть із фільтрами для очищення води, і вони теж непогані, але, на мою думку, саме HidrateSpark пропонує більш продумане рішення в цілому.

HidrateSpark Pro 2 заряджається через USB-C після зняття модуля (puck). Це помітне покращення порівняно з фірмовим магнітним роз’ємом у попередній моделі.

Я віддаю перевагу кришці з широким отвором для швидкого пиття, але, на жаль, не можу нею користуватися, оскільки іноді працюю з Apple Vision Pro. Коли намагаєшся нахилити пляшку, щоб попити, вона може впиратися в гарнітуру, тому в моєму випадку довелося перейти на кришку з трубочкою.

Жодних проблем із протіканням не виникало, до того ж є механізм блокування, який не дає кришці випадково відкриватися. Пляшка кілька разів падала — залишилися лише незначні потертості, без жодних проблем із ущільнювачами чи герметичністю.

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (950 мл.) Chug & Straw Flamingo купити

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (620 мл.) Straw Lid Navy купити

Розумна пляшка HidrateSpark PRO 2 Smart Bottle (620 мл.) Chug Lid Navy купити

Хотілося б, щоб Apple надала якийсь API для розумних аксесуарів, який дозволив би напряму підключати такі пристрої до Apple Health. Я не маю нічого проти застосунку HidrateSpark, але було б значно зручніше, якби пляшка могла автоматично синхронізуватися з Apple Health без посередників.

Я не впевнений, яке саме рішення дозволило б зробити синхронізацію постійною або більш частою без відкриття застосунку. Можливо, це можна реалізувати через Bluetooth LE, але все одно трохи дратує, що без відкриття застосунку дані не оновлюються.

Пляшка на 620 має ідеальний розмір і форму для моїх потреб. Вона без проблем поміщається в рюкзак, у тримач для пляшки на велосипеді, а також у підсклянник в автомобілі.

Термостакан мені підходить менше, але моя дружина користується ним із задоволенням. Можливість переставляти модуль (puck) між різними форматами виглядає цікаво, і хотілося б, щоб у майбутньому HidrateSpark запропонували ще більше форм і розмірів для таких варіацій.

Плюси

Зручний портативний дизайн

Покращена кришка з ручкою

Немає проблем із протіканням

Зарядка через USB-C

Підтримка Find My

Інтеграція з Apple Health

Мінуси

Потрібно відкривати застосунок для синхронізації

У комплекті лише один тип кришки

Нагадування про воду могли б бути розумнішими

HidrateSpark добре зрозуміли, що потрібно користувачам від розумної пляшки. Вона проста, зручна і корисна, хоча ще є куди розвиватися.

Головна проблема — синхронізація. Якщо її не зробити автоматичною, частина користувачів просто не буде отримувати повну користь.





Джерело: appleinsider.com