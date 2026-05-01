Касета, тетріс та морозиво: як Elago перетворила чохли для AirPods на надійний EDC-аксесуар

Купити аксесуар сьогодні елементарно. Складно — не купити одноразовий мотлох, який за місяць розтягнеться, почне сповзати з кейса та збере на себе весь пил із кишень.

Сьогодні розбираємо лінійку неординарних чохлів Elago для AirPods Pro. Касети, ретро-консолі, морозиво — візуал здається фановим, але за ним стоїть інженерний розрахунок. (Про сувору мінімалістичну класику ми поговоримо в наступному матеріалі).

Інженерія посадки: чому In-House Design має значення

Головна біда неякісних чохлів — використання готових OEM-матриць (off-the-shelf molds). Elago проектує та відливає кожну модель з нуля під конкретні міліметри AirPods Pro. Це дає ідеальну посадку (pinpoint fit) — чохол сидить монолітно, не залишаючи зазорів для бруду і не сповзаючи з корпусу під час різкого відкривання кришки.

Ретро-дизайн із точним розрахунком: AW5 та Cassette Player

Ці моделі експлуатують ностальгію за 90-ми, але не за рахунок ергономіки.

  • Elago Cassette Player Hang (Blue) для AirPods Pro 3rd Gen: Трансформує кейс у касетний плеєр епохи Walkman. Це масивний захист із товщиною силікону 10 мм. Гаджет стає відчутнішим у руці, кнопки та бобіни відлиті рельєфно. При цьому дотримано балансу: масивність корпусу не перекриває доступ до LED-індикатора та кнопки парування.
Чохол Elago Cassette Player Hang Blue для AirPods Pro 3rd Gen у стилі ретро-касети на фоні вінілових платівок.
  • Elago AW5 Hang (Grey) для AirPods Pro 3rd Gen: Дизайн портативної консолі. Товщина стінок — 2 мм. Рельєфні елементи не заважають чохлу залишатися достатньо тонким, щоб легко ковзати в кишеню джинсів.
Чохол Elago AW5 Hang Grey для AirPods Pro 3rd Gen у стилі ретро-консолі з карабіном на фоні вінтажних ігрових аксесуарів.

Несерйозна форма, серйозний демпфер: лінійка Ice Cream

Переходимо від ретро-естетики до літнього вайбу. Дизайн у вигляді морозива на паличці здається лише жартом, але насправді масивна форма приховує серйозний рівень захисту від падінь на тверді поверхні.

  • Classic Lavender для AirPods Pro 3rd Gen: Товщина силікону становить 3 мм. Це повноцінний амортизатор. Під час падіння на асфальт чи плитку цей шар демпфує енергію удару, захищаючи оригінальний пластиковий корпус кейса.
Силіконовий чохол Elago Ice Cream Hang Classic Lavender для AirPods Pro 3rd Gen у формі морозива на лавандовому фоні.
Силіконовий чохол Elago Ice Cream у формі морозива для AirPods Pro 2, закріплений на поясі джинсів у лайфстайл-зйомці.

Обидві моделі мають покриття soft-touch. Воно відштовхує бруд і протистоїть появі масляних плям від пальців, що є типовою проблемою базового силікону.

Утилітарний захист: Elago Armor Hang (Stone)

Модель створена для сценаріїв, де навушники постійно контактують із ключами чи спортивним спорядженням. Товщина стінок — 2.1 мм. Ключова відмінність конструкції: посилені ребра жорсткості та виділені зони поглинання ударів на кутах. Матеріал забезпечує антиковзкий хват (anti-slip grip), зводячи до мінімуму ризик вислизання кейса з вологих рук.

Захисний тактичний чохол Elago Armor Hang Stone для AirPods Pro 3rd Gen на фоні зимового лісу та камуфляжного спорядження.

Карабін як стандарт EDC

Усі перелічені моделі серії “Hang” комплектуються металевим карабіном. AirPods перестають бути річчю, яку потрібно шукати на дні рюкзака, і стають повноцінним елементом вашого EDC (Everyday Carry), надійно зафіксованим на петлі штанів або лямці сумки.

Перевірено Smobile

Elago доводить: неординарний дизайн може базуватися на серйозній інженерії. Ми додали ці чохли до асортименту Smobile, тому що протестували їх на практиці. Вони не блокують бездротову зарядку (котушка бездротової зарядки стабільно працює через заявлену товщину силікону), верхня частина чохла не відпадає з часом, а петля для карабіна не рветься після активного носіння. Це і є наш фільтр у дії.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
