Ширококутна лінза Ulanzi CL-005 16mm Wide-Angle Lens — чи потрібна вона, якщо вже є ультраширока камера iPhone?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Не завжди зрозуміло, навіщо потрібна окрема ширококутна лінза, якщо в телефоні вже є ультраширока камера. Тому було цікаво протестувати Ulanzi CL-005 16mm Wide-Angle Lens Black і подивитись, чи дає вона реальну різницю.

На перший погляд здається, що смартфон і так закриває всі базові сценарії зйомки. Але додаткова оптика теоретично має давати більш контрольований результат і іншу якість зображення. Саме це і хотілось перевірити в реальній зйомці — чи буде різниця помітною в повсякденному використанні. Давайте розбиратись!

Що це за лінза і що вона вміє?

Ulanzi — це той бренд, який часто трапляється, якщо хоч раз шукала аксесуари для зйомки на телефон. Його беруть і ті, хто знімає контент постійно, і ті, кому просто хочеться зробити процес зйомки відео або фото трохи зручніше. Асортимент у них великий: є штативи, світло, різні кріплення і, звісно, лінзи.

Сьогодні в мене на огляді ширококутна лінза на 16 мм. Вона розширює кадр десь до 110°, тому влізає більше простору, ніж на звичайну камеру телефона. Зручно, коли не хочеться відходити далі або просто нема куди.

Всередині тут 6 оптичних елементів у 5 групах. Простіше кажучи, завдяки цьому картинка виглядає рівнішою, особливо по краях, без сильних викривлень. Тут використовується саме високоякісне оптичне скло, не пластик, тому і різкість буде краща. Фокусуватись можна доволі близько, приблизно з 3–4 см, що іноді може виручати.

По суті, вся ідея цієї лінзи дуже проста: зробити кадр ширшим, але без тих дивних спотворень, які часто дає ультраширока камера смартфона.

Характеристики

Бренд: Ulanzi.

Модель: CL-005.

Тип: ширококутна лінза для смартфона.

Фокусна відстань: 16 мм.

Кут огляду: 110°.

Збільшення: 0.5x.

Мінімальна дистанція фокусування: ≈3–4 см.

Оптична схема: 6 елементів у 5 групах.

Матеріал: алюміній.

Кріплення: універсальний адаптер.

Якість збірки і кріплення

Ulanzi CL-005 16mm Wide-Angle Lens Black вживу виглядає реально солідно. Вона не маленька і доволі важка, тому коли береш у руки, одразу є відчуття, що це не якась дешева річ. Корпус металевий, приємний на дотик, нічого не люфтить. Загалом виглядає надійно і розраховано на постійне використання.

Кріплення тут максимально просте, але в цьому і плюс. Лінза ставиться через фіксатор з гвинтом, який затискається на телефоні. Тримається він добре, не з’їжджає під час зйомки (лише якщо сильно зачепити). Я пробувала і з чохлом, і без — різниці взагалі не відчула, все фіксується однаково добре.

У місцях, де кріплення торкається телефона, є м’які вставки. Вони захищають корпус від подряпин і не дають лінзі рухатись. Це важливо, бо навіть невелике зміщення тут вже може вплинути на кадр.

Ще один момент, який може знадобитись — це холодний башмак на самому кріпленні. На нього можна поставити світло або якийсь інший аксесуар. Якщо знімаєш відео або просто часто працюєш при слабкому освітленні, це реально зручно і розширює можливості.

З нюансів — при встановленні лінзи саме кріплення перекриває датчики Face ID. Якщо під час зйомки потрібно часто розблоковувати телефон, доведеться щоразу вводити код вручну, що може трохи уповільнювати процес.

Комплект поставки

У комплекті одразу є кейс для зберігання — і це зручне рішення, особливо якщо плануєте брати лінзу з собою. Футляр жорсткий, добре тримає форму і не деформується в сумці чи рюкзаку.

Всередині все організовано доволі практично: під лінзу і кріплення передбачені окремі місця, тому вони надійно зафіксовані і не рухаються під час транспортування. Внутрішня частина кейсу має м’яке покриття, яке захищає оптику від подряпин, а сама лінза закрита захисними силіконовими кришками.

Додатково в комплекті є серветка для очищення, а також базові паперові матеріали — інструкція з встановлення і коротка інформація від виробника.

Досвід використання

Хоч лінза і має доволі великий розмір, у процесі зйомки це ніяк не відчувається: вона не заважає і впевнено тримається на телефоні.

Є один важливий момент — її потрібно максимально точно і рівно зафіксувати на камері. Навіть невелике зміщення може вплинути на різкість або загальну якість кадру. Спочатку я не зовсім точно встановила лінзу, і через це зображення виходило нечітким — це добре видно на одному з прикладів нижче. Спершу здалось, що проблема в самій лінзі, але коли я трохи змінила її положення і вирівняла відносно камери, різкість одразу з’явилась.

У підсумку стає зрозуміло, що тут багато залежить саме від точного розташування лінзи на смартфоні.

По факту, лінза справді дає ширший кут, ніж стандартна камера телефона. Але це не та різниця, яку одразу помічаєш у кожному кадрі. У звичайній зйомці це скоріше невелике розширення, а не щось кардинально інше.

Якщо порівнювати з ультраширокою камерою (0.5x), то різниця більше відчувається по краях. На телефоні картинка часто трохи «тягнеться» по кутах, особливо якщо є прямі лінії або якісь об’єкти. Тут цей ефект теж є, але він слабший, тому кадр виглядає більш рівним. При цьому сама лінза не дає такого широкого кута, як 0.5, зате зображення виглядає більш спокійним і збалансованим.

Особисто для мене ця лінза виявилась трохи специфічною. Вона дійсно дає ширший кадр, ніж звичайна камера телефона, але різниця не завжди прямо кидається в очі. У багатьох ситуаціях це не щось кардинально інше, а скоріше невелике розширення.

Тут вже більше про відчуття від картинки. Лінза дає більш рівний кадр, без сильного «розтягування» по краях. А ультраширока камера (0,5) захоплює значно більше простору, але й спотворення там помітніші. Тому тут не те щоб є один кращий варіант — просто обираєш те, що більше підходить під твою зйомку.

Кому підійде

Ця лінза має сенс у тих випадках, коли потрібен трохи ширший кадр, але з більш рівною і акуратною картинкою по краях.

Вона підійде для:

подорожей і пейзажів — коли хочеться трохи розширити сцену, але зберегти більш рівну геометрію

архітектури — щоб будівлі виглядали більш пропорційно

відео і влогів — для ширшого кадру без сильного викривлення обличчя

групових фото — коли складно відійти далі, але потрібно вмістити більше людей

Водночас це не універсальне рішення для всіх сценаріїв. Якщо потрібен максимально широкий кут, ультраширока камера смартфона дає більш помітний ефект. Ця лінза більше про баланс — трохи ширший кадр, але з більш акуратною передачею зображення.

Про ціну

Вартість лінзи становить 1899 грн. і доцільність покупки залежить від ваших сценаріїв використання. Якщо вам часто потрібен ширший кут без спотворень — вона може бути корисною. Якщо ж зйомка ведеться переважно на стандартні камери смартфона, різниця може здатись не настільки суттєвою.