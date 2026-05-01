Електросамокат Acer Nitro за посилки: як скористатися шансом у Новій Пошті

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Сучасний темп життя вимагає від нас бути мобільними, але реальність часто вносить свої корективи: громадський транспорт не завжди їде туди, куди треба, а піші прогулянки до віддаленого поштомату забирають дорогоцінний час. Саме тому ідея персонального електротранспорту стала настільки актуальною – це спосіб не чекати, не залежати від заторів і самостійно планувати свій шлях.

Компанія Acer та Нова Пошта запустили спільну ініціативу, щоб показати: ваш щоденний комфорт може починатися зі звичайної посилки. Це не просто розіграш призу, а можливість отримати інструмент, який закриває проблему «останньої милі» – тих самих 2-3 кілометрів, які раніше були незручними.

Умови розіграшу: як взяти участь?

Ми виділили механіку окремим блоком, щоб ви могли одразу перейти до справи. Участь не потребує складних маніпуляцій – лише ваші звичні дії в додатку або відділенні:

Крок 1. Скористайтеся доставкою: Отримуйте щотижня від 2-х посилок Новою Поштою

Крок 2. Реєстрація ТТН: Візьміть номер вашої експрес-накладної та зареєструйте його на https://novaposhta.ua/acer-nitro-escooter/ .

Крок 3. Очікуйте на результат: Чекайте на розіграш 3-х електросамокатів Acer Nitro щотижня

Детальний огляд моделей: який самокат підійде саме вам?

В рамках ініціативи та лінійки Acer представлені моделі для абсолютно різних сценаріїв – від коротких поїздок до офісу до драйву складним рельєфом.

1. Acer ES Series 3 Select

Найлегший супутник для щоденних справ. Ця модель створена для тих, хто цінує компактність і часто заносить транспорт у квартиру чи офіс.

Динаміка: Оснащений заднім мотором на 350 Вт.

Автономність: Акумулятор 7.65 Аг заряджається лише за 3 години.

Безпека: Має передні дискові гальма та задні електронні (E-ABS).

Мобільність: Найлегша модель у лінійці – всього 19.2 кг з батареєю.

2. Acer Nitro ES Series 4 Select

Золота середина між комфортом та витривалістю. Модель для тих, хто хоче м’якшого ходу на не ідеальному асфальті.

Енергоефективність: Оснащений системою рекуперації енергії KERS.

Комфорт: Пневматичні безкамерні 10-дюймові колеса та підвіска передньої вилки забезпечують м’який хід.

Скелелазіння: Здатний долати підйоми до 20%.

3. Predator ES Storm

Геймерський стиль та технологічний драйв. Predator ES Storm – це про характер та витривалість у будь-яку погоду.

Витривалість: Запас ходу до 60 км завдяки батареї на 16 Аг.

Інтелектуальність: Підтримує Bluetooth та додаток із функціями круїз-контролю, електронного замка та пошукової сигналізації.

Потужність: Мотор на 500 Вт забезпечує впевнену їзду будь-яким покриттям.

4. Predator ES Thunder

Безкомпромісна потужність для складних маршрутів. Топова модель для тих, хто не хоче зважати на круті нахили доріг.

Екстремальна потужність: Пікова потужність сягає 1400 Вт, що дозволяє долати нахили до 26%.

Всюдихідність: Оснащений 10-дюймовими off-road шинами.

Максимальний комфорт: Повна система амортизації (передня вилка та задня рокерна підвіска + пружинна амортизація).

Енергія: Батарея 48V 13Ah забезпечує найвищий запас ходу в 65 км.

Порівняння самокатів

Параметр Acer ES Series 3 Select Acer Nitro ES Series 4 Select Predator ES Storm Predator ES Thunder Номінальна потужність 350 Вт 400 Вт 500 Вт 500 Вт Пікова потужність 700 Вт 840 Вт 913 Вт 1400 Вт Акумулятор 7.65 Аг (36V) 10.5 Аг (36V) 16 Аг (36V) 13 Аг (48V) Запас ходу 40 км 45 км 60 км 65 км Вага (з батареєю) 19.2 кг 19.46 кг 20.46 кг 26.50 кг Тип коліс 10″ Pneumatic 10″ Tubeless 10″ Tubeless 10×3″ Off-road Амортизація Передня та задня Передня вилка Передня пружинна Передня та задня Додаток (App) Так Ні Так Так

Висновок: Час обирати власну свободу пересування

Колаборація Acer та Нової Пошти – це не просто маркетингова активність, а реальний інструмент для переходу на новий рівень міської мобільності. У світі, де час є найціннішим ресурсом, можливість не залежати від зовнішніх обставин стає вирішальною перевагою.

Вибір на користь електросамокатів Acer – це інвестиція у власну автономність. Незалежно від того, чи оберете ви ультралегкий Acer ES Series 3 Select для коротких поїздок, чи потужний Predator ES Thunder, ви отримуєте надійний транспорт із офіційною підтримкою в Україні.

