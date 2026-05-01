Електросамокат Acer Nitro за посилки: як скористатися шансом у Новій Пошті

Сучасний темп життя вимагає від нас бути мобільними, але реальність часто вносить свої корективи: громадський транспорт не завжди їде туди, куди треба, а піші прогулянки до віддаленого поштомату забирають дорогоцінний час. Саме тому ідея персонального електротранспорту стала настільки актуальною – це спосіб не чекати, не залежати від заторів і самостійно планувати свій шлях.
Компанія Acer та Нова Пошта запустили спільну ініціативу, щоб показати: ваш щоденний комфорт може починатися зі звичайної посилки. Це не просто розіграш призу, а можливість отримати інструмент, який закриває проблему «останньої милі» – тих самих 2-3 кілометрів, які раніше були незручними.
Умови розіграшу: як взяти участь?
Ми виділили механіку окремим блоком, щоб ви могли одразу перейти до справи. Участь не потребує складних маніпуляцій – лише ваші звичні дії в додатку або відділенні:
- Крок 1. Скористайтеся доставкою: Отримуйте щотижня від 2-х посилок Новою Поштою
- Крок 2. Реєстрація ТТН: Візьміть номер вашої експрес-накладної та зареєструйте його на https://novaposhta.ua/acer-nitro-escooter/.
- Крок 3. Очікуйте на результат: Чекайте на розіграш 3-х електросамокатів Acer Nitro щотижня
Детальний огляд моделей: який самокат підійде саме вам?
В рамках ініціативи та лінійки Acer представлені моделі для абсолютно різних сценаріїв – від коротких поїздок до офісу до драйву складним рельєфом.
1. Acer ES Series 3 Select
Найлегший супутник для щоденних справ. Ця модель створена для тих, хто цінує компактність і часто заносить транспорт у квартиру чи офіс.
- Динаміка: Оснащений заднім мотором на 350 Вт.
- Автономність: Акумулятор 7.65 Аг заряджається лише за 3 години.
- Безпека: Має передні дискові гальма та задні електронні (E-ABS).
- Мобільність: Найлегша модель у лінійці – всього 19.2 кг з батареєю.
2. Acer Nitro ES Series 4 Select
Золота середина між комфортом та витривалістю. Модель для тих, хто хоче м’якшого ходу на не ідеальному асфальті.
- Енергоефективність: Оснащений системою рекуперації енергії KERS.
- Комфорт: Пневматичні безкамерні 10-дюймові колеса та підвіска передньої вилки забезпечують м’який хід.
- Скелелазіння: Здатний долати підйоми до 20%.
3. Predator ES Storm
Геймерський стиль та технологічний драйв. Predator ES Storm – це про характер та витривалість у будь-яку погоду.
- Витривалість: Запас ходу до 60 км завдяки батареї на 16 Аг.
- Інтелектуальність: Підтримує Bluetooth та додаток із функціями круїз-контролю, електронного замка та пошукової сигналізації.
- Потужність: Мотор на 500 Вт забезпечує впевнену їзду будь-яким покриттям.
4. Predator ES Thunder
Безкомпромісна потужність для складних маршрутів. Топова модель для тих, хто не хоче зважати на круті нахили доріг.
- Екстремальна потужність: Пікова потужність сягає 1400 Вт, що дозволяє долати нахили до 26%.
- Всюдихідність: Оснащений 10-дюймовими off-road шинами.
- Максимальний комфорт: Повна система амортизації (передня вилка та задня рокерна підвіска + пружинна амортизація).
- Енергія: Батарея 48V 13Ah забезпечує найвищий запас ходу в 65 км.
Порівняння самокатів
|Параметр
|Acer ES Series 3 Select
|Acer Nitro ES Series 4 Select
|Predator ES Storm
|Predator ES Thunder
|Номінальна потужність
|350 Вт
|400 Вт
|500 Вт
|500 Вт
|Пікова потужність
|700 Вт
|840 Вт
|913 Вт
|1400 Вт
|Акумулятор
|7.65 Аг (36V)
|10.5 Аг (36V)
|16 Аг (36V)
|13 Аг (48V)
|Запас ходу
|40 км
|45 км
|60 км
|65 км
|Вага (з батареєю)
|19.2 кг
|19.46 кг
|20.46 кг
|26.50 кг
|Тип коліс
|10″ Pneumatic
|10″ Tubeless
|10″ Tubeless
|10×3″ Off-road
|Амортизація
|Передня та задня
|Передня вилка
|Передня пружинна
|Передня та задня
|Додаток (App)
|Так
|Ні
|Так
|Так
Висновок: Час обирати власну свободу пересування
Колаборація Acer та Нової Пошти – це не просто маркетингова активність, а реальний інструмент для переходу на новий рівень міської мобільності. У світі, де час є найціннішим ресурсом, можливість не залежати від зовнішніх обставин стає вирішальною перевагою.
Вибір на користь електросамокатів Acer – це інвестиція у власну автономність. Незалежно від того, чи оберете ви ультралегкий Acer ES Series 3 Select для коротких поїздок, чи потужний Predator ES Thunder, ви отримуєте надійний транспорт із офіційною підтримкою в Україні.
