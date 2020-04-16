Apple начала продавать колесики и ножки для Mac Pro — за $699 и $299 соответственно





О пресловутых колесиках для Mac Pro к настоящему моменту не шутил только ленивый. Стоит этот аксессуар весьма недешево — $399. Теперь Apple дала нам новый повод вспомнить об этих самых колесиках, начав продавать их отдельно. За $699.

До этого момента колесики были доступны только в комплекте Mac Pro. Причем если заказывать комплект колесиков вместе с Mac Pro, то цена по-прежнему $399. Но вот отдельно они стоят почти вдвое дороже. Собственно, за $399 можно купить представленный вчера новый iPhone SE. Вероятно, многие теперь пожалеют, что не заказали второй комплект колесиков про запас, когда покупали Mac Pro. Теперь, если одно колесико потеряется или выйдет и строя, придется покупать целый Mac Pro Wheels Kit за $699.

Одновременно Apple начала продавать комплект из четырех ножек из нержавеющей стали Mac Pro Feet Kit. Теперь те, кто поспешно купил колесики, не подозревая, что они не имеют фиксаторов, есть возможность более надежной установки ПК. Стоит комплект ножек $299. Что же, аксессуары у Apple всегда стоили весьма недешево, но с колесиками за $699 компания определенно вышла на новый уровень.

К слову, буквально на днях Apple также начала продажи восстановленных Mac Pro со скидкой до $4000.

В описании на сайте Apple указывает, что оба комплекта поставляются с насадкой 1/4» с шестигранником hex 4 мм, но для установки также «необходимы дополнительные инструменты». Оба комплекта уже доступны для заказа в магазине компании.

Интересно, сколько Apple попросит за фирменную тканевую салфетку для монитора Pro Display XDR со специальной нанотекстурой стекла, когда та начнет продаваться отдельно.

Источник: Apple (1 и 2)