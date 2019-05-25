CD Projekt RED: львиная доля всех проданных копий The Witcher 3 пришлась на PC





CD Projekt RED опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2019 года, согласно которому 44,5% продаж The Witcher 3 за все время с момента релиза пришлись на PC. На PS4 пришлось 39,5% продаж, в то время как на Xbox One — лишь 15,5%.



Что касается дистрибуции, то 60,7% копий игры были куплены в «цифре», остальное — физические копии. Для сравнения, в 2015 году, когда тайтл только вышел, 71% проданных копий являлись дисковыми версиями, цифровыми — лишь 29%.

В остальном новый отчет не содержит никаких сюрпризов. Так, выручка компании составила 18,825 млн евро, что на 0,771 млн евро больше, чем в первом квартале 2018 года; Gwent для iOS появится уже этой осенью, для Android — в начале 2020 года. Кроме того, CD Projekt RED в очередной раз отметила, что предстоящая E3 2019 будет самой важной в истории компании — на ней вновь покажут Cyberpunk 2077, над которой в данный момент работает более 400 человек.

Источник: DTF