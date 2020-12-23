Disney опубликовала полное расписание премьер фильмов и сериалов на 2021 год от студий Marvel, Pixar, Lucasfilm, 20th Century

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Компания Disney опубликовала подробное расписание своих релизов на 2021 год — в некоторых случаях присутствуют точные даты, в других — ориентировочные.

Одной из самых интересных особенностей нового расписания стало отсутствие третьего сезона сериала «Мандалорец» и наличие его спин-оффа «Книга Бобы Фетта», а также нового сериала «Звездные войны: Бракованная партия». Таким образом рассказ о новом-старом наемнике займет декабрьский слот стримингового сервиса Disney+, который до этого два года подряд занимал The Mandalorian.

В 2021 году нас также ждет сразу шесть сериалов о супергероях Marvel, включая «ВандаВижен» (15 января), «Сокол и Зимний солдат» (19 марта), «Локи» (май), «Что, если…?» (лето), «Мисс Марвел» и «Соколиный глаз» (оба — конец года). Если говорить о фильмах MCU, то точные даты премьер получили «Черная вдова» (7 мая), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (9 июля) и «Вечные» (5 ноября).

Полностью расписание релизов фильмов и сериалов Disney на 2021 год выглядит следующим образом:

Напомним, что 11 декабря компания Disney провела специальное мероприятие для инвесторов, в рамках которого анонсировала россыпь новых проектов от разных студий, в том числе по вселенным Marvel и Star Wars.

Источник: Polygon