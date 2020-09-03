Фильм Mulan / «Мулан» будет доступен подписчикам Disney Plus без дополнительной платы с 4 декабря 2020 года





На фоне проблем с кинопрокатом компания Disney приняла решение провести премьеру фильма Mulan / «Мулан» в фирменном стриминговом сервисе Disney Plus. Причем за просмотр новинки подписчики должны будут заплатить $29,99 вдобавок к абонплате в размере $6,99 в месяц. Премьера состоится уже завтра, 4 сентября 2020 года, но если вы не хотите платить лишние деньги, то будет достаточно подождать всего три месяца.

Сегодня компания Disney объявила, что фильм о китайской народной героине будет доступен всем подписчикам Disney Plus на обычных условиях уже с 4 декабря 2020 года. Отметим, что разница всего в три месяца между премьерой и появлением в цифровых сервисах является самой короткой в истории фильмов Disney — обычно этот временной промежуток занимает порядка полугода.

В странах, где сервис Disney Plus пока не запущен, фильм Mulan / «Мулан» будет выходить в обычный кинотеатральный прокат начиная 4 сентября 2020 года. К примеру, в Украине релиз картины назначен на 10 сентября 2020 года.

Напомним, что фильм рассказывает о женщине-воине из средневековой китайской баллады о Хуа Мулань, которая отправляется защищать страну от захватчиков вместо больного отца. Премьера «Мулан» изначально была назначена на 27 марта, затем ее перенесли на 24 июля, еще раз — на 21 августа, а в итоге Disney просто убрал ее из расписания.

Режиссером картины выступила Ники Каро, главные роли сыграли Лю Юфей («Запретное царство»), Гун Ли («Мемуары гейши»), Джейсон Скотт Ли («Дракон: История жизни Брюса Ли»), Донни Йен («Ип Ман»), Джет Ли («Однажды в Китае») и другие.

Интересно, что картина станет первым киноремейком классического мультфильма Disney с «жестоким» рейтингом PG-13, тогда как все предыдущие ремейки новой волны от Disney, включая «Aladdin», «The Lion King», «Beauty and the Beast», выходили под рейтингами G/PG.

Источник: The Verge