Фотогалерея дня: Стив Карелл, Джон Малкович и другие в комедийном сериале Space Force / «Космические силы» от создателя «Офиса» и Netflix (премьера 29 мая 2020 года)

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Поклонники комедийного актера Стива Карелла и сериала «Офис» наверняка заждались от своего любимчика нового проекта аналогичной направленности (серьезный The Morning Show от Apple TV+ не в счёт). И судя по первым кадрам сериала Space Force / «Космические силы» от Netflix они его дождутся уже через полтора месяца.

В новом проекте Стив Карелл сыграет генерала ВВС Марка Р. Найарда, которому поручили возглавить новый шестой по счету вид вооруженных сил США — «Космические силы» (Space Force). Научную часть проекта возглавит ученый Эдриан Мэллори в исполнении еще одного гениального комедийного актера Джона Малковича, секретаря организации сыграет Бен Шварц, а дочку и жену главного героя — Диана Сильверс (Glass, Ma) и Лиза Кудроу (Фиби из «Друзей») соответственно. Шоураннерами сериала выступил сам Стив Карелл и Грег Дэниелс, которые вместе работали над тем самым «Офисом».

Отметим, что полноценного трейлера сериала Space Force / «Космические силы» все еще нет, Netflix опубликовал только короткий тизер больше года назад. Впрочем, с учетом близости премьеры видео наверняка появится в ближайшие дни.

Премьера комедийного сериала Space Force / «Космические силы» состоится 29 мая 2020 года на стриминговой платформе, первый сезон будет состоять из 10 серий.

Напомним, что в начале текущего года президент США Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил, которая сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek.

Источник: Polygon, Netflix