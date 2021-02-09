Китайская геймстудия Game Science опубликовала новое геймплейное видео action-RPG игры Black Myth: Wukong [видео, скриншоты]

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Летом прошлого года небольшая китайская геймстудия Game Science произвела фурор в игровом сообществе, представив первый геймплейный трейлер action-RPG игры Black Myth: Wukong. Несмотря на отсутствие опыта, команде разработчиков удалось создать весьма яркий проект на основе традиционной китайской мифологии. Именно поэтому студия не могла пропустить наступающий Chinese New Year и представила новый трейлер игры.

Напомним, что главный герой игры Black Myth: Wukong — Король Обезьян из книги Journey to the West, который согласно древним мифам умеет превращаться в различных животных и даже предметы, чтобы противостоять опасностям и исследовать окружающий мир. В новом ролике мы можем наблюдать новую пустынную локацию, новых врагов-крыс, а также новые боевые навыки:

Как вы помните, игра создается на основе движка Unreal Engine 4, ее разрабатывают для ПК и консолей следующего поколения, но даты релиза у проекта еще нет. Дело в том, что игра разрабатывается силами небольшой команды и первый ролик был своеобразным приглашением для потенциальных сотрудников геймстудии, которые помогали бы развивать проект Black Myth: Wukong.

Источник: IGN