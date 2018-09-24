«Космический мусорщик» RemoveDebris успешно завершил первые испытания

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Специальный спутник для сбора космического мусора RemoveDebris, созданный британским Университетом Суррея при поддержке компании Airbus, успешно прошел первые испытания, поймав в специальные сети условные обломки на орбите.

Как сообщается, сперва RemoveDebris выпустил два небольших спутника CubeSat, имитирующих роль поломанных устройств на орбите, а затем выстрелил специальными сетями, двигающимися со скоростью 20 м/c.

В результате, сети окутали «мусор», стянули его с помощью шести электромоторов и своим дополнительным весом направили в сторону Земли. Предположительно, спустя неделю «пойманные» объекты должны сгореть в атмосфере.

В декабре RemoveDebris приступит ко второму этапу миссии. С помощью камеры и лидара аппарат проведет тестирование систем визуальной навигации, которые позволят ему отследить и охарактеризовать обломки на орбите.

В феврале RemoveDebris впервые выпустит гарпун, предназначенный для поимки обломков размером не более чем 10×10 см в специальную выдвижную панель. В отличие от сети, гарпун работает на более близком расстоянии — до полутора метров.

На последнем этапе миссии прототип «космического уборщика» развернет парус и отправится в верхние слои атмосферы Земли, чтобы сгореть в ней.

В будущем, когда ученые запустят в космос рабочий экземпляр, RemoveDebris будет ловить настоящий мусор в сети, цеплять его гарпуном и при помощи паруса «отбуксовывать» на более низкую орбиту, после чего пойманные объекты сгорят в атмосфере.

Напоследок отметим, что за последние десятилетия космический мусор стал большой проблемой. По подсчетам ученых, на околоземной орбите вращается около 7500 тонн мусора, в том числе обломки старых ракет и спутников.

Столкновение с обломками, летящими со скоростью свыше 28 000 км/ч, может вывести из строя важные спутники и нанести серьезный урон МКС. Космические агентства во всем мире разрабатывают технологии, которые позволят расчистить от мусора орбиту планеты.

Источники: The Guardian, Liga.net