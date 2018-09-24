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«Космический мусорщик» RemoveDebris успешно завершил первые испытания
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«Космический мусорщик» RemoveDebris успешно завершил первые испытания

«Космический мусорщик» RemoveDebris успешно завершил первые испытания

Специальный спутник для сбора космического мусора RemoveDebris, созданный британским Университетом Суррея при поддержке компании Airbus, успешно прошел первые испытания, поймав в специальные сети условные обломки на орбите.

Как сообщается, сперва RemoveDebris выпустил два небольших спутника CubeSat, имитирующих роль поломанных устройств на орбите, а затем выстрелил специальными сетями, двигающимися со скоростью 20 м/c.

В результате, сети окутали «мусор», стянули его с помощью шести электромоторов и своим дополнительным весом направили в сторону Земли. Предположительно, спустя неделю «пойманные» объекты должны сгореть в атмосфере.

В декабре RemoveDebris приступит ко второму этапу миссии. С помощью камеры и лидара аппарат проведет тестирование систем визуальной навигации, которые позволят ему отследить и охарактеризовать обломки на орбите.

В феврале RemoveDebris впервые выпустит гарпун, предназначенный для поимки обломков размером не более чем 10×10 см в специальную выдвижную панель. В отличие от сети, гарпун работает на более близком расстоянии — до полутора метров.

На последнем этапе миссии прототип «космического уборщика» развернет парус и отправится в верхние слои атмосферы Земли, чтобы сгореть в ней.

В будущем, когда ученые запустят в космос рабочий экземпляр, RemoveDebris будет ловить настоящий мусор в сети, цеплять его гарпуном и при помощи паруса «отбуксовывать» на более низкую орбиту, после чего пойманные объекты сгорят в атмосфере.

Напоследок отметим, что за последние десятилетия космический мусор стал большой проблемой. По подсчетам ученых, на околоземной орбите вращается около 7500 тонн мусора, в том числе обломки старых ракет и спутников.

Столкновение с обломками, летящими со скоростью свыше 28 000 км/ч, может вывести из строя важные спутники и нанести серьезный урон МКС. Космические агентства во всем мире разрабатывают технологии, которые позволят расчистить от мусора орбиту планеты.

Источники: The Guardian, Liga.net

  • RemoveDebris был доставлен на МКС в апреле этого года ракетой компании SpaceX.
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