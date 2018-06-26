Новый трейлер фантастического фильма The Predator / «Хищник» с эволюционировавшим Суперхищником

После первого тизер-трейлера компания 20th Century Fox выложила в сеть полноценный трейлер фильма The Predator / «Хищник», который призван перезапустить франшизу в первой части которой снялся еще молодой Арнольд Шварценеггер.

Cценаристом и режиссером новой картины выступил Шейн Блэк, который не только снялся в оригинальном фильме, но и поучаствовал в создании таких культовых картин (в роли сценариста и режиссера), как «Смертельное оружие» (первые три части) и «Последний бойскаут», а также более свежих «Железный человек 3» и «Славные парни». В актерском составе отсутствуют звезды первой величины, отметить можно разве что Бойда Холбрука («Логан»), Оливию Манн («Люди Икс: Апокалипсис») и Кигэна-Майкла Ки («Земля будущего»).

По сюжету на Землю случайно падает инопланетный корабль, после чего ученые пытаются ставить опыты на Хищнике, не убедившись в его полной анестезии. Однако Хищник в фильме не один, а как минимум два, причем новая версия сильнее, умнее и заметно крупнее, чем когда-либо прежде, так как умеет улучшать собственное тело, используя ДНК других видов живых существ с других планет.

Премьера фильма The Predator / «Хищник» состоится 13 сентября 2018 года. Напомним, что оригинальный фильм «Хищник» был выпущен в 1987 году, через три года вышло продожение «Хищник 2», после чего в рамках вселенной также были сняты «Чужой против Хищника» (2004), «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) и «Хищники» (2010).

Источник: 20th Century Fox