Binance запускает NFT-генератор на основе искусственного интеллекта Bicasso – пользователи смогут отчеканить 100 тыс. NFT

Binance сообщила о запуске по всему миру новой платформы по выпуску невзаимозаменяемых токенов (NFT), генерирующей изображение с применением технологий искусственного интеллекта Bicasso. Платформа будет доступна на 12 часов с 29 марта (14:00) по 30 марта (2:00) для дополнительных 100 тыс. пользователей, как для существующих, так и для новых пользователей.

Bicasso позволяет пользователям создавать, отчеканивать и обладать кастомизированным изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта. Для этого необходимо отправить изображение, например изображение профиля, и предоставить творческие указания. Bicasso объединяет производные и предлагает результат, который по желанию можно усовершенствовать с дополнительными уточнениями. После создания изображения, полностью удовлетворяющего пользователей, они могут чеканить свои NFT в сети BNB. Затем эти NFT можно установить в качестве изображения профиля, поделиться ими в социальных сетях или перенести в свой кошелек.

Название Bicasso возникло в результате сочетания слов «Binance» и «Picasso». Бета-тест платформы был запущен 1 марта 2023 года. Он разрешил ограниченному числу пользователей ознакомиться и попробовать все возможности платформы. Через несколько часов спрос на сервис резко возрос, и Bicasso достиг своей цели в 10 000 отчеканенных NFT всего через 2,5 часа после запуска.

Чтобы отметить глобальный запуск, Binance также представляет эксклюзивную коллекцию Bicasso NFT. Это 500 уникальных произведений искусства, содержащих серию кошек и собак, созданных искусственным интеллектом. Они будут присуждены пользователям в рамках реферальной программы. Обладая одним из этих эксклюзивных NFT, владельцы будут иметь гарантированный доступ к одной бесплатной чеканке во время глобального запуска Bicasso и станут одним из Binance Бета-Тестеров, которым предоставляется эксклюзивный доступ к новым продуктам и будущим функциям.

Одним из первых продуктов, которые могут испытать бета-тестеры Binance, является чат-бот на основе искусственного интеллекта, встроенный в Binance Academy.