Amazon опровергает ассоциации финала 4 сезона сериала «Пацаны» с покушением на Трампа — сериал сняли в прошлом году

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Amazon опубликовала заявление и предупреждение о финале четвертого сезона сериала «Пацаны», который связан с выборами, инаугурацией и убийствами. Компания предостерегает от любых ассоциаций с реальными событиями.

В финале происходят попытки убийства, убийства и арест избранного президента и вице-президента. Недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может вызвать ложные ассоциации.

Несмотря на то, что эпизод сатирической драмы о супергероях под предыдущим названием «Assassination Run» был написан более года назад и снят в прошлом году, его релиз состоялся через несколько дней после покушения на Трампа. Серию переименовали просто в «Финал четвертого сезона», и дополнительно предупредили зрителей быть осторожными.

«Финал сезона «Пацанов» содержит сцены вымышленного политического насилия, которые могут вызвать беспокойство у некоторых зрителей, особенно в свете ранений и трагической гибели [человека на трибуне] во время покушения на бывшего президента Трампа. «Пацаны» — это вымышленный сериал, снятый в 2023 году, и любые сцены или сюжетные линии, похожие на эти события в реальном мире, являются случайными и непреднамеренными. Amazon, Sony Pictures Television и продюсеры «Пацанов» решительно отвергают любое насилие в реальном мире», — говорится в заявлении, распространенном Prime Video.

Созданный Эриком Крипке на основе одноименной серии графических романов, сериал «Пацаны» охватывает политические сюжеты, которые часто ассоциируются с актуальными событиями вокруг, начиная с первого сезона 2019 года.

«Когда мы впервые запустили шоу, это было еще до избрания Трампа. Идея о том, что знаменитость активно хочет превратить себя в фашистского автократа, была сумасшедшей… Но, как оказалось, что произошло? Нам якобы повезло на шоу, метафора которого на самом деле касается момента, в котором мы живем, который является пересечением знаменитостей и авторитаризма. И как только мы это осознаем, мы думаем: «Ну что ж, мы должны пройти весь путь». И поэтому каждый сезон мы продвигались в этом немного дальше, но все закончилось. Я имею в виду, что это все в первом сезоне. Я имею в виду, что [Homelander] произносит слова, очень [похожие на] речи Джорджа Буша. Его прославляет толпа преданных последователей. Это все есть с самого начала», — говорит шоураннер Эрик Крипке.

Автор новости посмотрел финальный эпизод четвертого сезона «Пацанов» вчера — могу сказать, что его можно назвать в определенной степени антитрамповским. Последняя речь пришедших к власти, фактически злодеев, содержит едва ли не прямые цитаты из предвыборной риторики Трампа и его сторонников или аллюзии на них.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Источник: Amazon, Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.