«Взрослый бизнес»/ Money Shot — новый трейлер документалки Netflix об истории Pornhub затрагивает обвинения в сексуальной эксплуатации

Сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма Money Shot о Pornhub (возможно, одном из его главных конкурентов за внимание зрителей). В фильме представлены интервью с актёрами и актрисами, активистами и бывшими сотрудниками. Авторы фильма намерены углубиться во многие скандалы и успехи, которые Pornhub пережил за почти 16 лет своего существования.

Судя по трейлеру, в фильме будут рассмотрены такие вопросы, как предполагаемая сексуальная эксплуатация, а также обвинения в том, что Pornhub размещает несогласованный контент для взрослых. Владелец Pornhub – компания MindGeek – столкнулась с судебным иском из-за предполагаемой монетизации детской порнографии. В 2020 году сайт удалил все загруженные ролики непроверенных пользователей.

Похоже, что документальный фильм Money Shot выходит за рамки Pornhub с целью исследовать другие аспекты секс-индустрии. Трейлер, например, затрагивает тот факт, что многие секс-работники и порнозвезды потеряли свои учетные записи в социальных сетях. Между тем, один из интервьюируемых предполагает, что критики выступают не только против порно, но и против самой идеи самовыражения.

Фильм Money Shot выйдет на Netflix 15 март.

Источник: engadget