Сборы Star Citizen с игроков превысили $550 млн – около $125 с каждого зарегистрированного «гражданина»

Компания Cloud Imperium Games продолжает устанавливать новые рекорды сборов на краудфандинге (и попутно продолжает кормить фанатов обещаниями). Поступления на разработку игры Star Citizen превысили отметку в $550 млн, и она всё ещё далека от завершения.

Сейчас у Star Citizen насчитывается более 4,4 млн зарегистрированных пользователей, или «граждан». На момент написания игра собрала на краудфандинге $551 653 917. Таким образом, средний взнос на одного гражданина составляет примерно $124,70.

В сентябре прошлого года сборы Star Citizen превысили отметку в $500 млн. Таким образом, Cloud Imperium Games потребовалось около 5 месяцев, чтобы собрать ещё более $50 млн – примерно по $10 млн в месяц. Хотя сборы идут неравномерно. Так, за весь 2022 год пользователи пожертвовали на разработку Star Citizen около $113 млн, что на 31% больше результата предыдущего года. Но с начала 2023 года, за почти 2 месяца, было собрано около $8 млн.

Cloud Imperium Games запустила кампанию на Kickstarter для Star Citizen в 2012 году. При этом изначально предполагалось, что игра выйдет в 2014 году. Однако после более чем 10 лет разработки и $550 млн собранных средств у нее все еще нет окончательной даты выпуска. То же самое верно и для сюжетного режима игры Squadron 42.

Что касается других игр, то даже самые успешные проекты как минимум на порядок отстают от Star Citizen по краудфандинговому финансированию. Второй по объему финансирования является печально известная RPG Ричарда Гэрриота Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues с $11,8 млн. За ней следуют Shenmue III ($6,3 млн), Chronicles of Elyria ($6,1 млн), Bloodstained: Ritual of the Night ($5,5 млн) и Torment: Tides of Numenera ($4,7 млн).

Источник: gameworldobserver