Космический долгострой Star Citizen за 10 лет собрал уже более $500 млн

Космический симулятор Star Citizen от Cloud Imperium Games достиг важной вехи. Нет, он не вышел из статуса альфа-версии. Но теперь проект может похвастаться сборами на краудфандинге и продажах в сумме более $500 млн. Столь внушительную сумму удалось собрать почти за 10 лет – кампания на Kickstarter была запущена 18 октября 2012 года.

Следует отметить, что несмотря на долгое ожидание, заинтересованность в проекте не снижается, а поток финансовых поступлений не ослабевает. $100 млн из общей суммы поступлений компания-разработчик смогла привлечь менее чем за год – с ноября прошлого года.

Первоначально игра Star Citizen задумывалась как духовный преемник классической серии Wing Commander Криса Робертса. Со временем планы расширились. Разработчики пообещали создать однопользовательскую кампанию Squadron 42, позволить игрокам исследовать планеты и солнечные системы. Проект должен стать смесью шутера и многопользовательского космического симулятора.

Предварительная подготовка Star Citizen началась в 2010 году. Помимо запуска кампании на Kickstarter компания также собирает средства с поклонников, продавая доступ к альфа-версии, виртуальные космические корабли стоимостью более $100 (самый дорогой корабль в игре стоит $1100). В прошлом году были жалобы, что Cloud Imperium Games продаёт корабли, которых на самом деле еще нет в игре. В феврале разработчики ограничили информацию, публикуемую в дорожной карте.

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Несмотря на критику и тот факт, что более чем за 10 лет разработки Star Citizen так и не вышла из статуса альфа-версии, игра всё же пользуется популярностью среди фанатов. Об этом однозначно свидетельствуют кассовые сборы проекта. Ведь далеко не каждая большая игра от крупных издателей может похвастаться бюджетом размером более полумиллиарда долларов.

Источник: techspot