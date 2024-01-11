Microsoft на базе HoloLens и Azure создаст виртуальную интерактивную модель космоса для Космических сил США

Космические силы США заключили соглашение с Microsoft на сумму $19,8 млн на разработку среды обучения в виртуальной и смешанной реальности. Это соглашение и расширяет сферу применения облака Azure на космические приложения.

Однолетний контракт призван продолжить работу над инструментом космического моделирования дополненной реальности, который Microsoft начала разрабатывать в прошлом году для Командования космических систем (Space Systems Command) в Лос-Анджелесе.

Система, получившая название I3E (Integrated, Immersive, Intelligent Environment ─ «Интегрированная, иммерсивная, интеллектуальная среда»), включает в себя гарнитуры Microsoft HoloLens, облачную платформу Azure и сетевую структуру для создания дополненной реальности совместного использования. Вместе эти технологии позволяют создать интерактивную модель космоса с точно масштабированными орбитальными объектами, которыми пользователи могут манипулировать в режиме реального времени.

Благодаря I3E Космические силы получат доступ к физическому моделированию поведения спутников, инструментам разведывательного анализа и космическим военным играм. Об этом заявил полковник Ричард Книсли, старший руководитель материально-технического обеспечения Коммерческого космического управления Командования космических систем.

«Эта технология дает непревзойденный опыт, позволяющий лучше понять космическую сферу», — заявил Книсли. «Нам необходимо использовать все возможности и сотрудничать с отраслью, чтобы позволить нашим членам оставаться впереди в этой быстро меняющейся среде».

По словам сотрудников Космических сил, которые использовали I3E для обучения, система дает уникальное представление о динамике космоса.

Источник: spacenews

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